Claus Lumma bemalt nebenberuflich Fassaden nach Kundenwünschen. In einem Workshop der Uni der Straße zeigt er, wie Graffiti entstehen. (Frank Thomas Koch)

Es ist ein Anblick, den man nicht alle Tage sieht. Vor dem Café Papagei in der Bahnhofsvorstadt steht eine Staffelei, bestückt mit einer Leinwand. Der Geruch von Lack liegt in der Luft, und vor dem Tagestreff für Wohnungslose und von Armut betroffene Menschen hat sich eine kleine Gruppe versammelt, die gebannt auf Claus Lumma blickt, der mit einer Spraydose in der Hand neben der Leinwand steht.

Der 36-Jährige arbeitet als Betreuer in einer Notunterkunft. Nebenberuflich besprüht er Wände – legal versteht sich, und nach Wunsch seiner Kunden. Vor dem Café Papagei zeigt er, wie man mit ein paar einfachen Tricks große Kunstwerke erschaffen kann – auch ohne ein begnadeter Künstler zu sein. Mit gekonnten Handgriffen bringt er einen dunklen Weltraumhimmel auf die Leinwand, zeigt, wie man kleine Sterne sprüht und verrät ein paar Tricks: Das runde Innere einer Kreppbandrolle eignet sich zum Beispiel wunderbar als Schablone für einen Planeten, ein alter Sprühdosendeckel mit einem kleinen Loch sorgt dafür, dass Lumma auch dünnere Linien sprühen kann. Aber auch kompliziertere Bilder lassen sich ganz einfach zu Papier beziehungsweise zu Wand bringen: mithilfe von Schablonen. Diese Technik will er seinem Publikum näher bringen.

An anderen Tagen verkauft Stefan Gehring die Zeitschrift der Straße. An diesem Tag hat er aber etwas anderes vor: Er arbeitet an einer Graffiti-Schablone. Die theoretischen Kurse zum Thema Streetart hat er bereits besucht. Nun freut er sich darauf, selbst kreativ zu werden. (Frank Thomas Koch)

Der Streetart-Workshop ist Teil der „Uni der Straße“. Diese nahm 2016 unter dem Dach der Inneren Mission ihren Betrieb auf und richtet sich an Wohnungslose, aber auch an alle anderen, die Lust haben, mitzumachen. Über drei Jahre wird das Projekt von der „Aktion Mensch“ grundfinanziert. Studenten der Uni Bremen helfen bei der Umsetzung der Kurse und können dabei Punkte für ihr Studium sammeln. Vorbild für die „Uni der Straße“ ist ein vergleichbares Projekt aus Nürnberg. „Essen, Kleidung, Unterkunft – Wohnungslose bekommen viel Hilfe zum Überleben“, erklärt Cory Patterson, Koordinator der Uni der Straße. „Zum Leben gehört aber auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.“ Alleine aus finanziellen Gründen können viele Menschen nicht ins Museum gehen oder Vorträge besuchen. Die „Uni der Straße“ macht dies möglich – und zwar kostenlos.

Zertifikate für die Teilnahme

Angeboten werden Vorträge, Workshops und Ausflüge, die mit der Lebenswirklichkeit der Hauptzielgruppe zusammenhängen. So gibt es in diesem Semester Angebote in den Themenblöcken Streetart, Mensch und Hund, Politik und Vielfalt. In den vergangenen Wochen hatten die Teilnehmer bereits die Möglichkeit, an einer Streetart-Führung durchs Viertel teilzunehmen und einen Vortrag zum Thema „Was will Streetart eigentlich?“ zu besuchen. Stefan Gehring hat alle Angebote zum Thema wahrgenommen. „Die Kurse waren sehr informativ und spannend“, sagt er. Unter anderem habe er dabei gelernt, welche verschiedenen Arten von Streetart – vom Reverse Graffiti bis hin zum urbanen Stricken – es gibt.

Alle, die wie Gehring in einem Semester an mindestens drei Veranstaltungen teilgenommen haben, erhalten am Ende ein Zertifikat. "Am Anfang war es schwierig, an die Teilnehmer zukommen", sagt Patterson. "Die Teilnehmerzahlen haben sich im Vergleich zum letzten Semester aber bereits verdoppelt. Das Angebot hat sich herumgesprochen, Patterson ist zufrieden. Ein Wohnungsloser, der im vergangenen Semester mehrere Seminare der "Uni der Straße" besucht hat, hat mittlerweile sogar eine Wohnung und eine Arbeit gefunden.

Ähnliche Erfolgsstorys erhofft sich auch Lumma durch seinen Gaffiti-Workshop. „Ich möchte die Teilnehmer motivieren, kreativ zu werden und aus sich herauszugehen“, sagt er, während er an dem Bild eines leuchtend grünen Turnschuhs arbeitet. „Wer weiß, vielleicht entdeckt hier jemand, dass er gut malen kann und findet so sogar einen Job.“

Immer mehr Passanten und Wohnungslose kommen hinzu. Einige beobachten nur, andere schnappen sich sofort ein Stück Pappe und überlegen sich ein Motiv für ihre Schablone. Die Kunstwerke, die damit gesprüht werden, sollen im August, zur Semesterabschluss-Party im Café Papagei, ausgestellt werden.

Drei weitere Semester sind durch die Finanzierung der „Aktion Mensch“ noch gesichert. Danach muss man sehen, ob und wie es mit der „Uni der Straße“ weitergeht, sagt Patterson. Für das kommende Wintersemester sind unter anderem Filmabende vorgesehen und ein Programm zum Thema soziale Gerechtigkeit. Die bisherigen Teilnehmer haben bei der Themensuche auch immer ein Mitspracherecht und können selbst Vorschläge einbringen. Stefan Gehring hat da schon eine Idee: „Ich würde gerne einen Bildhauer-Kurs machen“, sagt er.