Bei der Einbindung von Menschen aus sozial schwierigen Milieus hat Bremen die größten Schwierigkeiten, meint Christoph Möllers. (Christina Kuhaupt)

Herr Möllers, Sie haben sich mit Bremens politischer Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg befasst. Was ist daran auffällig, aus der Sicht eines Rechtswissenschaftlers?

Christoph Möllers: Mir ist aufgefallen, dass die Bremer eine starke staatspolitische Identität haben, aus der sie ihr Selbstbewusstsein ableiten, und in der ein hoher Anteil republikanischer Tradition steckt. Diese Identität begründet ihre Selbstständigkeit, aber sie schwächt auch ihre demokratische Handlungsfähigkeit.

Inwiefern?

Im Wettbewerb mit anderen Ländern kann Bremen nur schwer bestehen. Die strukturellen Besonderheiten haben finanzielle Nachteile. Das sind die Probleme der Eigenstaatlichkeit, die in Kauf genommen werden müssen. Aber es gibt auch innerhalb Bremens Defizite, die sich aus der selbstbewussten Vergangenheit entwickelt haben.

Welche?

Für die Bürger ist es zunächst positiv, wenn sie viel mitentscheiden können und das auch selbstbewusst einfordern. Aber bei der Einbindung von Menschen aus sozial schwierigen Milieus hat Bremen die größten Schwierigkeiten. Das zeigt sich auch in der Wahlrechtsänderung: Der Volksentscheid selbst und das daraus resultierende Wahlrecht sind sozial exkludierend. Das heißt, dass das Bürgertum von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und dessen besondere Chancen nutzt, wohingegen der Anteil der Wähler in Stadtteilen mit sozialen Problemen gering ist und die ungültigen Stimmen hoch sind. Das selbstbewusste Bürgertum in Bremen hat sich selbst zu mehr Selbstbestimmung verholfen, konnte dabei andere Milieus aber nicht mitziehen.

Heißt das, dass Bremen seiner Selbstständigkeit, was demokratische Mitbestimmung betrifft, sozusagen nicht gerecht wird?

Daraus ableiten kann man die provokante Frage, ob sich die Bremer Mittelschichten den Stolz und das Selbstbewusstsein, die aus ihrer Eigenstaatlichkeit entspringen, nicht auch auf Kosten anderer leisten.

Auf Kosten derer, die nicht ausreichend eingebunden werden?

Auf deren Kosten, aber auch auf Kosten anderer Länder und des Bundes, die Bremen finanziell subventionieren und das vermutlich auch in Zukunft tun werden.

Sie haben sich – am Rande – auch mit dem Haus der Bremischen Bürgerschaft auseinandergesetzt.

Seine Entstehungsgeschichte ist außergewöhnlich und vielleicht auch symptomatisch, nicht nur, weil sich Bremen zu moderner Architektur durchgerungen hat. Beachtlich ist, dass der Entwurf gegen den Willen vieler Bremer verwirklicht wurde, mit kleinen Zugeständnissen. Das wäre heute nicht mehr möglich, umso beeindruckender ist, wie selbstbewusst die demokratische Volksvertretung sich damals durchgesetzt hat.

Was schreiben Sie den Bremern also ins Stammbuch?

Dass ihre Strukturprobleme und ihr bürgerliches republikanisches Selbstbewusstsein zwei Seiten derselben Medaille sind. Der Anspruch von bürgerlichen Mittelschichten, besonders viel mitzureden wollen, kann zu Strukturen führen, in denen andere deutlich weniger mitreden können. Dadurch entstehen Ungleichgewichte. Darüber sollten die Bremer nachdenken.

Hat Bremen als Stadtstaat aus Sicht eines Rechtswissenschaftlers und Verfassungsexperten überhaupt eine Zukunft?

Verfassungsrechtlich gesehen ist die Eigenständigkeit unantastbar. Die politische Ironie an der Sache ist, dass Bremen so klein und die finanziellen Hilfen letztlich so gering sind, dass es keinen Problemdruck aufseiten des Bundes gibt. Auf Bremen kommen dagegen immense Schwierigkeiten zu, namentlich durch die Schuldenbremse. Wenn die Eigenständigkeit Bremens ins Wanken gerät, dann freiwillig, vonseiten der Bremer aus.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Christoph Möllers ist Rechtswissenschaftler. An der Humboldt-Universität zu Berlin hat er einen Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie inne. Er war Festredner bei der Sondersitzung der Bürgerschaft.