Der Bau des neuen Siemens-Werkes in Cuxhaven schreitet voran. (Christina Kuhaupt)

Der Bau von Offshore-Windkraftanlagen soll und muss günstiger werden. Siemens produziert seine Turbinen demnächst in Cuxhaven, die Flügel werden im englischen Hull gefertigt und es gibt den Verlade- und ­Montagestandort im dänischen Esbjerg. Welchen Kostenvorteil hat dieses Standort-Dreieck?

Markus Tacke: Hull und Cuxhaven werden durch zwei Zubringerschiffe miteinander verbunden. Die beiden Produktionsstandorte wiederum bedienen die Installationshäfen, von denen aus die jeweiligen Windparks angesteuert werden. Das wird die Transport- und Logistikkosten nach unten treiben.

Wo kann noch gespart werden?

Solche Berechnungen sind komplex. Nehmen wir die deutschen Windparks: Die sind relativ weit von der Küste entfernt, Gründung, Netzanbindung, die Anlage als solche und ihre Instandhaltung kosten Geld. Siemens hat – mal mehr mal weniger – Lieferanteile an allen vier Kostenblöcken. Weil in Cuxhaven die Großkomponenten direkt im Industriepark entstehen und von hier direkt aufs Wasser gehen, spart das die teuren Schwertransporte über Land. Aber auch an anderen Stellen im Produktions- und Lieferprozess können und werden wir weiter Kosten senken.

Was wird die Erzeugung von Offshore-Windstrom dann konkret kosten?

Die Ziele sind bekannt: 2020 sind wir bei zehn Cent pro Kilowattstunde, bis 2025 unter acht Cent. Daran halten wir fest.

Markus Tacke leitet bei Siemens die Sparte für Windkraft und erneuerbare Energien. (Christina Kuhaupt)

Für den Ostsee-Windpark Baltic 2 wurde ein Ziel von fünf Cent ausgegeben. Wie passt das zusammen?

In der Ostsee haben wir es mit anderen Lieferumfängen, Betrachtungszeiträumen, Abständen zur Küste und Wassertiefen zu tun. Die Übertragungskosten sind geringer. Das lässt sich nicht mit den Parks in der Nordsee vergleichen. Fest steht aber: Die Windbedingungen in der Nordsee sind besser als in der Ostsee. Hier kann eine Turbine 340 Tage im Jahr betrieben werden. Von solchen Betriebszeiten sind konventionelle Kraftwerke weit entfernt.

Ein Punkt, der die Bundesregierung offenbar aber nicht überzeugt hat. Schließlich hat sie die Ausbauziele für die Nordsee in der jüngsten Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zuletzt gedrosselt.

Da ging es nicht um rationale Entscheidungen. Bei all den Diskussionen darf eines nicht vergessen werden: Wir bauen eine lang gewachsene Energie-Infrastruktur nun komplett um. Natürlich gibt es da Strukturkonservatismus, also Spieler, die das Neue ausbremsen.

Cuxhaven liegt als Produktionsstandort aber ja an der Nordsee. Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Behrens hat in ihrem Grußwort angemerkt, es dürfe auf keinen Fall passieren, dass das Werk und die Zulieferer in fünf Jahren wegen der ­Ergebnisse der EEG-Reform nicht mit Arbeit ausgelastet sind. Teilen Sie diese Befürchtung?

Die Bundesregierung hat einen Ausbauplan bis 2030. Für uns ist zunächst einmal wichtig, dass dieser Plan verlässlich bleibt. Natürlich wäre die Bundesregierung gut beraten, darüber nachzudenken, ob 15 Gigawatt als Ausbauziel die Zahl ist, die man bis 2030 haben will. Andere Länder investieren massiv. Deutschland hat die Lernkurve bezahlt und sollte von dem Know-how nun auch profitieren.

Bei Siemens steht im kommenden Jahr eine große Fusion an: Ihr Konzern geht mit Gamesa zusammen, dem neuen Unternehmen gehören dann auch die Anteile am Bremerhavener Produzenten Adwen. Macht da aus Ihrer Sicht das Offshore-Terminal Bremerhaven noch Sinn?

Zum Zusammengehen mit Gamesa kann ich im Moment noch nichts sagen, weil es der spanischen Börsenaufsicht und den Kartellbehörden obliegt, uns das Okay für die weiteren Entwicklungen zu geben. Noch einmal zum OTB: Wir haben uns bewusst für Cuxhaven entschieden, weil die Lage ­günstig ist und der Standort vorbereitet war. An keinem anderen Standort hätten wir so schnell eine Fabrik bauen können. Ich sehe Bremerhaven nicht als Konkurrenz, sondern es wird ein vernünftiges Miteinander geben.

Anders gefragt: Wenn Adwen Teil des neuen Unternehmens wird, gibt es einmal den Bremerhavener Hersteller mit seiner Acht-Megawatt-Anlage und Siemens, die ebenfalls eine Acht-Megawatt-Anlage entwickeln. Macht es Sinn, mit beiden Anlagen an den Markt zu gehen?

Ich bin überzeugt, dass unsere Anlage eine gute Maschine ist. Unser Vorteil sind die hohen Stückzahlen und die große Erfahrung mit den Sechser- und Siebener-Anlagen, auf deren Basis die Acht-Megawatt-Anlage gebaut wird. Die Adwen-Anlage kenne ich im Detail nicht und kann daher auch nichts dazu sagen.

Sie werden also nicht verraten, was mit dem Adwen-Standort in Bremerhaven passiert?

Nein, und ich bitte um Verständnis dafür, denn auch hier gilt: Die Entscheidung kann nur von dem neuen Unternehmen getroffen werden, das es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gibt.

Die Fragen stellte Maren Beneke.

Markus Tacke wurde 1965 in Frankfurt (Main) geboren. Nach seiner Promotion wechselte er 1998 zu Siemens. Seit drei Jahren leitet er dort die Sparte für Windkraft und erneuerbare Energien.