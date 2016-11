Die Bremer Fertigung ist das größte Mercedes-Werk der Welt. In Sebaldsbrück wird unter anderem die C-Klasse gefertigt. Zur Langen Nacht der Industrie öffnen Daimler und weitere Bremer Unternehmen ihre Tore. (INGO WAGNER, picture alliance / dpa)

Zuletzt gab es sowohl gute als auch schlechte Nachrichten für den Industriestandort Bremen. Die Autoindustrie ist mit dem E-Auto von Daimler und der Rückkehr von Borgward mächtig im Aufwind, während sich die Nahrungs- und Genussmittelindustrie mehr und mehr aus der Hansestadt zurückzieht. Wie steht es aus Ihrer Sicht um den Standort?

Frank Thoss, IHK Handelskammer Bremen - Bremerhaven

Frank Thoss: Insgesamt ist die Industrie das Rückgrat der Bremer Wirtschaft. Wir sind bundesweit einer der größten Industriestandorte. Bemerkenswert finde ich, dass man das der Stadt überhaupt nicht anmerkt. Einerseits ist das ein Standortvorteil, weil Bremen – trotz der vielen Industrie – absolut lebenswert ist. Andererseits ist es dadurch schwerer, in der Bevölkerung für Verständnis für die Interessen der Unternehmen zu werben.

Dass Industriegebiete nicht mitten in den Städten liegen, ist doch normal. Warum soll die Industrie in Bremen weniger sichtbar sein als anderswo?

In Industriestädten wie Ludwigshafen oder Ingolstadt kommt man an BASF und Audi nicht vorbei. Zum Vergleich: Obwohl wir in Sebaldsbrück die größte Mercedes-Produktion der Welt haben, ist der Konzern im Stadtbild nicht allgegenwärtig.

Welche Folgen hat das?

Wenn die Industrie und ihre Relevanz für den Standort nicht wahrgenommen wird, dann üben die Bürger auch keinen Druck auf die Politik aus, damit diese für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgt. Dabei können die Bremer stolz auf das sein, was ihre Stadt vorzuweisen hat: Es gibt kaum einen anderen Standort, der Industrie in einer solchen Bandbreite – vom Fahrzeugbau über die Nahrungs- und Genussmittelindustrie bis hin zur Luft- und Raumfahrt oder Windenergie – abbilden kann.

2010 hat der Senat den „Masterplan Industrie“ verabschiedet. Darin enthalten waren eher allgemein gehaltene Handlungsempfehlungen wie die Profilierung Bremens als Industriestandort oder die Sicherung und Stärkung der industriellen Kerne. Hat die Politik das gehalten, was sie mit dem Masterplan versprochen hat?

Ja und nein. Wir haben es in Deutschland, im Gegensatz zu Ländern wie etwa England, geschafft, ein Wachstum in der Industrie zu generieren – und das trotz vergleichsweise hoher Lohnkosten. Nun gilt es, weitere Standortfaktoren so zu beeinflussen, dass diese Entwicklung weiterhin anhält. Natürlich spielen dabei auch Entscheidungen auf Bundesebene eine Rolle.

Es gibt aber eine ganze Reihe lokaler Faktoren, die die Politik vor Ort gestalten kann: die Grund- und Gewerbesteuer oder auch die Müll- und Abwassergebühren. Auch eine Willkommenskultur für neue Unternehmen kann ein Faktor sein, um Firmen an den Standort zu holen oder hier zu halten.

Wenn Konzerne ankündigen, dass sie sich aus Bremen zurückziehen, heißt es seitens der Politik fast immer: Solche Entscheidungen würden in den Zentralen getroffen und seien kaum beeinflussbar.

Nur weil Entscheidungen nicht in Bremen getroffen werden, heißt das nicht, dass nicht ganz handfeste Maßstäbe hinter diesen Entschlüssen stecken. In Konzernzentralen wird konsequent nach Standortqualität, nach Vor- und nach Nachteilen abgewogen. Wenn Konzerne anfangen, sich von einem Standort zurückzuziehen, dann sollte das für den Standort ein Alarmsignal sein. Dann muss dringend Ursachenforschung betrieben werden.

Fehlt es in Bremen an einer solchen Ursachenforschung?

Nach meiner Wahrnehmung könnte da mehr passieren.

Laut einem Ranking der Handelskammer kam Bremen als Industriestandort zuletzt nur noch auf Rang acht. Bei aller Vorsicht, mit der solche Rankings zu genießen sind: Warum verläuft die Entwicklung anderer Industriestandorte offenbar rasanter?

Im Moment ist das nicht mehr der Fall, das Wachstum der Industrie ist in Bremen überdurchschnittlich. Wir dürfen also zuversichtlich sein, dass sich Bremen beim nächsten Mal vielleicht wieder verbessert hat.

Fakt ist aber auch: Der Industriesektor wird auch in Bremen immer unwichtiger, aktuell macht er noch etwa 20 Prozent der Jobs aus. Dem gegenüber steht der Dienstleistungssektor, der wächst und wächst. Statt immer nur an der Industrie festzuklammern: Sollte dieser Bereich nicht stärker gefördert werden?

Es geht immer um den Mix eines Standorts. Weil in der Industrie die Automation immer weiter zunimmt, fällt der Faktor Arbeit immer weniger ins Gewicht. Die Produktionsstandorte in Bremen sind auf diesem Feld schon recht weit. Die Konsequenz: Es sind viele Jobs erhalten geblieben, die ansonsten in andere Länder abgewandert wären.

Wird die Automation der Industrie unterm Strich Jobs in Bremen kosten?

Die demografische Entwicklung führt dazu, dass wir in Deutschland in Zukunft die gleiche Wertschöpfung mit weniger Arbeitskräften schaffen müssen. Durch die Automation gibt es diese höhere Wertschöpfung. Man kann sie daher statt als Risiko auch als Chance betrachten: Wird die Technik sinnvoll eingesetzt, können sogar neue Jobs – nicht nur für Fachkräfte, sondern auch für geringer Qualifizierte – entstehen. Irgendjemand muss die Maschinen schließlich auch bedienen.

Das Gespräch führte Maren Beneke.