Fordert eine transparente und nachprüfbare Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigungen: Arno Gottschalk. (Frank Thomas Koch)

Herr Gottschalk, die Vorfälligkeitsentschädigung ist ein etabliertes Instrument, wenn Kredite vorzeitig abgelöst werden. Warum muss da nun plötzlich nachgebessert werden?

Arno Gottschalk: Von plötzlich kann keine Rede sein. Es hat in der Vergangenheit ja immer wieder Streit um überhöhte Vorfälligkeitsentschädigungen gegeben. Der ist nicht beendet.

Wann fing der Streit über dieses Thema an?

Das Thema beschäftigt den Verbraucherschutz schon seit dem Ende der Hochzinsphase Anfang der 1990er-Jahre. Damals traten Probleme mit der Vorfälligkeitsentschädigung erstmals auf. Wenn ein Bankkunde bei fallenden Zinsen vorzeitig aus seinem Vertrag ausscheidet, erleidet das Geldinstitut einen Schaden. Die Frage ist: Wie wird dieser Schaden korrekt berechnet? Trotz diverser höchstrichterlicher Urteile ist das auch nach 25 Jahren noch nicht hinreichend geklärt.

Bislang gibt es also kein Gesetz, dass es den Banken verbietet, eine Vorfälligkeitsentschädigung zu berechnen?

Nein, das ist gesetzlich erlaubt. Strittig ist die Berechnungsweise. Im Moment gibt es zwei Methoden, die von der Rechtsprechung anerkannt worden sind. Eine davon ist praktisch nicht kontrollfähig. Und bei der anderen sind wichtige Details nicht überprüfbar: nämlich die ersparten Risiko- und Verwaltungskosten, die schadensmindernd zu berücksichtigend sind. Dort werden regelmäßig Mini-Werte angesetzt und auf das Geschäftsgeheimnis verwiesen. Das geht nicht. Die Ansätze müssen entweder substanziiert nachgewiesen werden. Oder es muss eine andere Berechnungsmethode geben, die diese Transparenzprobleme nicht hat.

Und wie soll so eine andere, bessere Methode Ihrer Meinung nach aussehen?

Vereinfacht gesagt: Das Zinsniveau bei Vertragsabschluss wird mit dem Zinsniveau bei vorzeitiger Kreditrückzahlung verglichen – und zwar mittels objektiver Daten aus der Bundesbankstatistik. Aus der Differenz und einer pauschalierten Gewinnmarge wird dann der Ausgleichsbetrag berechnet. Das bleibt finanz-mathematisch anspruchsvoll, wäre aber voll transparent. Ein zusätzlich wichtiger Punkt: Der Vorfälligkeitsausgleich darf nicht einseitig auf fallende Zinsen und einen Nachteilsausgleich für die Banken beschränkt bleiben. Wenn die Banken den vorzeitig abgelösten Kredit bei steigenden Zinsen zu einem höheren Zinssatz wieder anlegen können, muss auch dieser Vorteil ausgekehrt werden.

Das ist doch Wunschdenken.

Mit diesem Selbstverständnis treten die Banken auf, das stimmt. Aber noch einmal: Die Banken sollen laut Rechtsprechung so dastehen, als wäre der Vertrag planmäßig erfüllt worden. Nicht schlechter, aber auch nicht besser. Für leistungslose Bereicherungen ist kein Platz. Angesichts der extremen Entwicklung bei den Zinsen fordern die Verbraucherschützer aber beidseitig eine Deckelung des Ausgleichs

Wo läge für Sie ein akzeptabler Deckel?

Der Ausgleich sollte auf maximal zehn Prozent des vorzeitig abgelösten Kredits beschränkt werden. Viele Jahre lang haben sich die Entschädigungen unter diesem Niveau bewegt. Erst mit den extremen Niedrigzinsen hat sich das geändert. Die Banken fordern teilweise 20 Prozent des Kreditbetrages und mehr. Das sind oft mehrere zehntausend Euro.

Die Banken argumentieren, dass sie ohne vollständige Vorfälligkeitsentschädigung keine zehn Jahre laufenden Kredite zu festen Zinsen mehr vergeben können.

Das ist Panikmache. Die Banken bieten Zinsbindungen von 15, 20 oder gar 30 Jahren an, obwohl der Kunde ohne Entschädigung nach zehn Jahren kündigen kann. Es geht bei der Deckelung lediglich darum, die Verbraucher vor extremen Belastungen zu schützen. Für die Banken als Risikospezialisten ist das kein Problem. Sie müssen den möglichen Ausfall extremer Spitzen bei Vorfälligkeitsentschädigungen lediglich in ihre Zinssätze einkalkulieren – wie sie das bei anderen Risiken auch machen. Nach meinen Berechnungen würde der notwendige Aufschlag kaum mehr als 0,1 Prozent betragen. Die Banken sind aber aus Gründen, die mir nicht einleuchten, absolut unwillig, bei der Risikoabsicherung von Verbrauchern eine eigene Leistung einzubringen.

Das Bundesverbraucherschutzministerium und das Bundesfinanzministerium haben eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zum Thema eingesetzt, die in diesen Tagen ihre Arbeit aufnehmen soll. Warum ist eine solche Arbeitsgruppe überhaupt nötig?

Bei der jüngsten Umsetzung der europäischen Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist das Thema Vorfälligkeitsausgleich nicht abschließend behandelt worden. Es soll jetzt auf Expertenebene diskutiert werden, inwieweit doch Handlungsbedarf besteht.

Mit welchem Ergebnis dieser Gespräche rechnen Sie?

Ich bin optimistisch, dass sich ein Konsens finden wird, dass die gegenwärtigen Berechnungsmethoden das grundlegende Gebot der vollständigen Kontrollfähigkeit nicht erfüllen. Weniger optimistisch bin ich in den Fragen der symmetrischen Ausgestaltung des Vorfälligkeitsausgleichs und der Deckelung. Juristisches und finanz-mathematisches Denken finden hier nur schwer zusammen – und die Juristen sind in diesen Punkten eher dogmatisch-konservativ.

Am Ende wird es wie so oft auf einen Kompromiss hinauslaufen. Inwieweit würden Sie der Finanzbranche entgegenkommen?

Angesichts der geballten Macht der Bankenlobby wäre ich schon zufrieden, wenn wir eine wirklich kontrollfähige Überprüfung hinbekämen. Die Frage der beidseitigen Ausgestaltung des Ausgleichs wird vermutlich erst der Europäische Gerichtshof entscheiden. Über die Deckelung ist rein politisch zu entscheiden. Dafür sehe ich im Moment leider nicht die notwendigen Mehrheiten.

Das Gespräch führte Maren Beneke.

Arno Gottschalk ist Diplom-Ökonom. Seit 1994 arbeitete der heute 60-Jährige für die Verbraucherzentrale Bremen und setzt sich seither mit dem Thema Vorfälligkeitsentschädigung auseinander. Seit 2011 ist er SPD-Abgeordneter in der Bürgerschaft und Mitglied der interdisziplinären Arbeitsgruppe zum Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Gottschalk möchte Kandidat seiner Partei für das Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis Bremen I werden.

Teurer Ausstieg aus dem Kreditvertrag

Eine Vorfälligkeitsentschädigung fällt dann an, wenn ein Kreditnehmer seinen Vertrag vorzeitig auflösen will. Oft sind es Schicksalsschläge wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Scheidung, die dazu zwingen, Häuser und Wohnungen zu verkaufen. Seitdem die Zinsen auf Rekordtiefs gesunken sind, häufen sich Fälle, in denen Banken und Sparkassen zehn Prozent und mehr der verbliebenen Darlehenssumme verlangen – je nach Darlehenshöhe können das vier- oder fünfstellige Beträge sein.

In kaum einem anderen Land bekommen Geldhäuser so viel Geld wie in Deutschland, wenn sie Kreditnehmer früher als vertraglich vereinbart aus dem Vertrag herauslassen. Ab diesem Freitag beschäftigt sich daher eine vom Bundesverbraucherschutz- und dem Bundesfinanzministerium ins Leben gerufene Arbeitsgruppe mit dem Thema. Die Mitglieder – darunter Vertreter aus Rechtsprechung, Wissenschaft, Kreditwirtschaft, Versicherungswirtschaft und Verbraucherschutz – sollen sich mit den gegenwärtigen Regelungen zur Entschädigung, ihren Berechnungsmethoden und deren Transparenz befassen.