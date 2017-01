Ein Demonstrant attackiert ARD und ZDF als „Lügenpresse“. Auf Demonstrationen rechtsnationalistischer Gruppen werden oft Vorwürfe gegen deutsche Medien laut. (ullstein bild)

Donald Trump gibt sich nach seinem Amtsantritt keineswegs präsidialer als im Wahlkampf, er drischt auch weiterhin auf die Medien ein. Überrascht Sie dieses Verhalten?

Frank Überall: Ich hatte schon die Hoffnung, dass er ein Präsidentenformat annimmt. Und dass er weiß, dass die Kommunikation mit der Gesellschaft im eigenen Land, aber auch mit der Welt, immer nur massenmedial vermittelt werden kann. Dafür reicht Twitter nicht. Zu solch einer Kommunikation gehört auch ein professionell distanziertes Miteinander. Man muss anständig miteinander umgehen. Dieser Anstand scheint mir bei Donald Trump im Moment nicht vorhanden zu sein. Ich mag aber die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass er mit dem Amt letzten Endes wächst. Aber ich glaube, dass er ein Stück weit dafür gewählt worden ist, spitze Formulierungen zu finden. Doch er macht im Moment große Fehler, wenn er zum Beispiel von „alternativen Fakten“ sprechen lässt.

Erinnert das nicht ein wenig an „Neusprech“, die vom herrschenden Regime vorgeschriebene, künstlich veränderte Sprache in George Orwells Roman „1984“ …

... und Wahrheitsministerium und Ähnliches. Der Vergleich liegt auf der Hand. In Trumps Administration scheint das korrekte Wiedergeben von Tatsachen nicht im Mittelpunkt zu stehen. Er nimmt die öffentliche Diskussion nicht ernst, wenn er in dieser Art und Weise fast schon Lügenpolitik macht. Lügen bedeutet ja, die Wahrheit zu kennen und bewusst das Gegenteil davon zu behaupten. Nehmen Sie den Streit um die Besucherzahlen bei den Feierlichkeiten zur Amtseinsetzung für Donald Trump und Barack Obama: Mit der Formulierung der „alternativen Fakten“ wurde von Trumps Umfeld ja nicht geleugnet, dass es sich um korrekte Zahlen handelt. Man hält dem aber das Konstrukt der „alternativen Fakten“ entgegen – und das ist brandgefährlich für die Demokratie.

Ist es am Ende der Versuch, die vierte Gewalt – also die Medien – auszuschalten?

Ich glaube nicht, dass Trump die Medien ignoriert. Aber er versucht Strategien zu finden, wie er sie nach Möglichkeit zumindest umgehen kann. Er versucht systematisch, die Glaubwürdigkeit von Medien zu unterhöhlen und mit dem Einsatz von Twitter zu ersetzen. Trump träumt davon, dass er die Chance hat, seine Sicht der Dinge ungefiltert und unkommentiert an die Menschen zu bringen. Ich glaube nicht, dass dieses Rezept aufgeht.

Der Wahlkampf in den USA war gekennzeichnet von Pöbeleien, Manipulationen und Fake News. Erwartet uns das auch im kommenden Bundestagswahlkampf?

Ich befürchte das. Trump und andere populistische Politiker zeigen uns, dass zuweilen auch in der bundesdeutschen Politik die Charaktertypen fehlen. Es gibt heute zu oft eine Konsenssoße nach dem Motto: Wir müssen zusammenhalten, wir müssen Geschlossenheit zeigen. Die Sehnsucht in der Bevölkerung nach Leuten, die auch mal klare Worte finden, wird im Moment kaum bedient. In diese Lücke stoßen natürlich Populisten, vor allem Populisten von rechts. Viele von ihnen wollen dieses demokratische System, wozu ja auch die Medien gehören, abschaffen. Und wenn das das Ziel ist, dann haben wir ein Problem.

Interview mit dem DJV-Bundesvorsitzenden Frank Überall (Frank Thomas Koch)

Wie sollten sich denn die Medien vor diesem Hintergrund verhalten?

Ein Beispiel: Bei der AfD gibt es scheinbar regelrechte Regiebücher dafür, wie man die Öffentlichkeit beeinflussen und wie man Provokationen einsetzen soll, um in die Medien zu kommen. Wir Journalisten sollten darüber nachdenken, ob wir über jedes Stöckchen springen müssen. Es gehört zu den Aufgaben von Journalisten, solche Spielchen einzuordnen und auf bestimmte Statements differenziert zu reagieren. Was nicht passieren darf, ist mit Schaum vor dem Mund über Rechtspopulisten zu berichten. Aber nehmen wir mal an, solche Personen würden irgendwann in führende staatliche Positionen kommen. Wie wollen wir dann damit umgehen? Soll es dann heißen „Kanzlerin xy: Die Welt ist eine Scheibe / Opposition dementiert“? Das ist eine Herausforderung für unseren Berufsstand. Wenn jemand ein anderes Verhältnis zur Realität hat, dann ist das für eine Demokratie nicht gut. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff der Wahrheit, auch in Diskussionen um den Vorwurf der Lügenpresse. Dem können wir nicht den Begriff der Wahrheitspresse entgegensetzen. Dann wären wir sehr schnell bei so einer Art Wahrheitsministerium. Deshalb halte ich auch die Überlegungen in der Großen Koalition, staatlich organsiert Fake News zu prüfen und zu entlarven für problematisch. Wir brauchen keine zensurähnlich arbeitende Behörde…

… sie spielen auf Thomas De Maizières Idee eines „Abwehrzentrums gegen Desinformation“ an …

… genau. Wir haben Hunderte von Abwehrzentren gegen Fake News in dieser Republik – das sind die Redaktionen in den professionell gemachten Medien. Die setzen sich professionell und handwerklich mit den Nachrichten auseinander und entlarven auch falsche Nachrichten.

Die Unionsfraktion will nun gegen Hetze und Fake News im Internet vorgehen. Helfen schärfere Gesetze?

Im ersten Schritt brauchen wir nicht den Schrei nach schnell gezimmerten neuen Gesetzen. In der Wahrnehmung mancher Menschen treten die sozialen Netzwerke an die Stelle etablierter Medien. Auch in der analogen Welt gibt es ähnliche Entwicklungen: Bei der Litfaßsäule oder der Plakatwand hat der Veranstalter eine Verantwortung für das, was plakatiert wird. Ein Hakenkreuz etwa ginge nicht. Facebook und Co. werden jedoch in weiten Teilen von dieser Verantwortung freigesprochen. Facebook sagt zum Beispiel, das Unternehmen führe ein Massengeschäft und könne nicht alles kontrollieren. Aber wenn solche Anbieter mit ihren Netzwerken viel Geld verdienen, dann kann man auch von ihnen verlangen, dass sie sich an gesellschaftliche Spielregeln halten.

Sie haben eben das Stichwort Lügenpresse erwähnt. Wie erklären Sie sich diesen Vorwurf?

Wir Journalistinnen und Journalisten müssen plötzlich unseren Beruf erklären. Viele Menschen wissen nicht, was unsere Aufgabe ist, unser Handwerk, unser Berufsethos. Das mussten wir früher nicht. Damals ist man sozusagen als Prophet auf den Berg gestiegen und hat gesendet, aber kaum etwas empfangen. Jetzt sind wir längst herabgestiegen von dem Berg, bewegen uns aber zuweilen noch etwas unbeholfen in dieser neuen Welt. Das ist auch der Grund, warum ich die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und andere nie als soziale Medien bezeichne. Technisch und kommunikationstheoretisch ist ein Netzwerk natürlich ein Medium. Aber im Sprachgebrauch ist das Wort Medium dann doch für journalistisch professionelle Inhalte reserviert. Letzten Endes ist ein Netzwerk der digital verlängerte Stammtisch. Das ist neu. Stammtische gab es schon immer und an denen wurden auch mal fragwürdige Positionen vertreten. Doch jetzt stehen solche Personen, bildlich gesprochen, mit dem Lautsprecher mitten hier auf dem Bremer Marktplatz.

Wie kann es dazu kommen, dass manche Menschen den krudesten Verschwörungstheorien im Internet glauben, nicht aber dagegen den etablierten Medien in Deutschland?

Wir müssen uns bewusst machen, dass Verschwörungstheorien und Ähnliches keine neuen Phänomene sind. Nehmen Sie mal als Beispiel, welche Verkaufszahlen früher die Bücher Erich von Dänikens über Ufos hatten. Wir müssen aber natürlich bei gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen, bei denen es um das demokratische Herz geht, wachsam sein und uns damit auseinandersetzen. Wir dürfen nicht in einen Kulturpessimismus verfallen, nach dem Motto, alles bricht zusammen. Sondern wir müssen um unsere Demokratie kämpfen.

Das Interview führten Norbert Holst und Milan Jaeger.

Zur Person: Frank Überall ist seit November 2015 Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), der größten europäischen Journalisten-Gewerkschaft. Der 45-Jährige ist Politikwissenschaftler, Journalist und Buchautor.