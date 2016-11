Das Islamische Kulturzentrum am Breitenweg steht im Fokus der Bremer Sicherheitsbehörden. (dpa)

Von Bremen aus sind 27 meist junge Menschen ausgereist, um sich der Terrormiliz Daesch anzuschließen. Darunter auch eine Jugendliche. Was erwartet diese Menschen in Syrien und dem Irak?

Daniel Heinke: Die Anzahl der Ausreisen geht seit mehr als einem Jahr kontinuierlich zurück. Gleichwohl machen sich aus Bremen und dem gesamten Bundesgebiet immer noch Menschen auf den Weg. Die Männer schließen sich mehrheitlich dem bewaffneten Kampf des sogenannten Islamischen Staates an. Den Frauen geht es in erster Linie darum, in einem von ihnen als ideal empfundenen islamistischen Umfeld zu leben. Die meisten werden Ehefrauen von Kämpfern, die sie bei der Ausreise noch gar nicht kennen. Erst vor Ort wird ihnen einer zugeteilt.

Wie sprechen Salafisten den Nachwuchs an?

Die Bedeutung des Internets wird überschätzt. Die Ideologisierung verläuft meist über soziale Kontakte. Salafisten sprechen Jugendliche häufig außerhalb der Moscheegemeinden an. Gleichwohl gibt es aber auch islamistische Moscheegemeinden, wie etwa in Bremen den Kultur und Familien Verein (KuF), den der Innensenator 2014 verboten hat. Dieser Verein hat wie ein Durchlauferhitzer funktioniert. Menschen ohne Bezug zum Islam wurden in kürzester Zeit radikalisiert. Mit dem Verbot wurde eine Anlaufstelle für neue Rekruten ausgetrocknet.

Wie sieht es mit dem Islamischen Kulturzentrum (IKZ) am Breitenweg aus?

Das Islamische Kulturzentrum steht als Gemeinde, in der Salafisten tätig sind und in dem auch extremistisches Gedankengut verbreitet wird, im Fokus der Bremer Sicherheitsbehörden. Der Verein ist aber losgelöst vom Kultur und Familien Verein zu betrachten.

Daniel Heinke leitet seit August 2016 die Bremer Kriminalpolizei und das Landeskriminalamt. (Frank Thomas Koch)

Welche Personen schließen sich jihadistischen Strömungen an?

Es gibt kein wissenschaftlich belegbares Profil eines typischen Jihadisten. Der überwiegende Teil ist aber jung und männlich. Darüber hinaus kommen diese Menschen aus allen Milieus und Schichten. Zudem beobachten wir einen übermäßig hohen Anteil an Konvertiten. Wer neu dazu kommt, ist häufig viel engagierter dabei als Muslime, die sich schon ihr ganzes Leben mit ihrer Religion auseinandersetzen.

Gibt es Anzeichen, bei denen Eltern, Lehrer und Freunde handeln sollten?

Bei sehr vielen der bislang Ausgereisten war die Radikalisierung auch äußerlich sichtbar. 70 Prozent tragen durch entsprechende Kleidung oder einen Bart ihre salafistische Ideologie nach außen. Dazu gibt es Auffälligkeiten im sozialen Verhalten: Der Kontakt zum anderen Geschlecht wird gemieden, auf Kritik am Islam reagieren diese Leute äußerst empfindlich. Das gilt für eine Mehrheit, aber nicht für alle. Das Umfeld sollte handeln, wenn es zu sehr plötzlichen Verhaltensänderungen kommt.

Wie lange dauert ein Radikalisierungsprozess?

Die Zahlen zeigen, dass bundesweit etwa die Hälfte aller Jihadisten innerhalb eines Jahres nach Beginn ihrer Radikalisierung nach Syrien und in den Irak ausgereist ist. Ein Viertel sogar schon nach sechs Monaten.

Wie läuft so eine Radikalisierung ab?

Wir unterscheiden in drei Phasen. Die erste ist die des Unmuts: Die Person ist mit sich und ihrer Lebenssituation unzufrieden. Das kann soziale Gründe haben, kann aber auch eine Identitätskrise sein. Diese Phase ist in der Pubertät für viele junge Menschen geradezu wesenstypisch. Die Jugendlichen zweifeln an sich, an der Gesellschaft oder den Eltern. Die zweite Phase ist die der Ideologisierung. Salafisten bieten den Unzufriedenen einfache Antworten auf ihre Fragen. Die sagen: deine Krise hat ihre Ursache in der Unvollkommenheit der Welt. Wenn du dich Allah anschließt und nach unseren Regeln lebst, gehörst du zu den Auserwählten. Dazu gehört aber der Kampf gegen die vermeintlichen Feinde des Islams. In der dritten Phase der Mobilisierung glaubt die Person, dass sich ihre Gruppe in einem Verteidigungskrieg befindet, den jeder Rechtgläubige mittragen muss. Das Schwierige ist, dass die Sicherheitsbehörden erst an diesem Punkt eingreifen können.

Sie können also nur das größte Übel abwenden. Was muss vorher passieren?

Die Bekämpfung von Islamismus und Jihadismus muss auf vielen Ebenen gleichzeitig stattfinden. Die Sicherheitsbehörden können nur Gefahren abwehren und Straftaten verfolgen. Die gesamte Gesellschaft muss sich aber schon vorher den Problemen dieser Menschen annehmen. Präventionsangeboten kommt dabei eine sehr große Bedeutung zu. Sie betreuen Familien und zeigen den Betroffenen einen Ausweg. Denn: Eine Radikalisierung kann jederzeit abgebrochen werden.

Wie sehen Sie die Behörden im Kampf gegen den Islamismus aufgestellt?

Wir sind besser geworden, aber Deutschland braucht eine nationale Präventionsstrategie. Bremen fordert eine solche Regelung seit anderthalb Jahren. Bislang ohne Erfolg.

Wie müsste eine solche länderübergreifende Strategie zur Prävention in Deutschland aussehen?

Wir brauchen einheitliche Standards für die Aufklärung etwa an Schulen. Wie betreibe ich Prävention? Wie erreiche ich die Familien? Diese Fragen sind nicht geklärt. Für den Umgang mit Rückkehrern gibt es ebenfalls keine einheitlichen Regelungen. Gerade diese Frage wird uns in den nächsten Monaten aber besonders beschäftigen. Wir brauchen keine Schablonen, aber einen abgestimmten Baukasten.

Das Gespräch führte Jan Oppel.

Daniel Heinke (42) ist Leiter des Landeskriminalamtes Bremen. Zusammen mit der Jugendstaatsanwältin Mareike Persson (40) hat er in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Defence Against Terrorism Review“ (DATR) des Nato-Zentrums für Terrorismusabwehr jüngst einen Artikel über die Radikalisierung junger Menschen veröffentlicht.