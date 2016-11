Jens Ristedt in seinem Modehaus in der Bremer Innenstadt. (Frank Thomas Koch)

Herr Ristedt, Sie leiten Ihr Familiengeschäft in Bremen seit 2002 – inzwischen in der 5. Generation. Haben Sie eine so schwere Krise der Modebranche wie gerade schon einmal erlebt?

Jens Ristedt: Wir haben es derzeit mit einem Strukturwandel mit enormer Geschwindigkeit und Dynamik zu tun. Umbrüche hat es in unserer Branche schon immer stark gegeben, und seit ich dabei bin, waren die Zeiten nie besonders einfach. Aber was wir im Moment erleben, ist schon extrem. Vielleicht erleben wir gerade einen der schnellsten und härtesten Veränderungsprozesse in der Textilwirtschaft, die es je gab.

Wöhrl, SinnLeffers, Zero, Promod, Tom Tailor, Gerry Weber – die Liste der Unternehmen, die zuletzt in die Pleite gerutscht sind oder massiv Filialen schließen müssen, ist lang. Was ist da los?

Viele Ketten sind in den vergangenen Jahren sehr schnell gewachsen. Neue Anbieter wie Zara, Cos oder Primark haben zeitgleich Geschäfte eröffnet. Dazu kommt die Welt des Internets, die den Handel gravierend verändert hat. Ich glaube, dass Unternehmen Probleme bekommen, wenn sie keine klare Positionierung, keine eindeutige Kollektions-Handschrift und Identität haben. Man muss sich auf den Kunden konzentrieren. Dazu gehört eine verständliche Auswahl der Sortimente, die immer wieder überarbeitet und angepasst werden müssen auf die regionalen Bedürfnisse. Wenn Händler das nicht tun, geht der Umsatz schnell zurück. Bestimmte Kostenstrukturen kann man nicht so einfach anpassen, etwa eine hohe Miete. Dann kann die Schieflage schnell kommen. Trotz alledem bieten schwierige Zeiten auch Chancen.

Ist die Konkurrenz aus dem Internet die größte Gefahr für die Läden?

Das ist ein Faktor von vielen. Diese Anbieter haben andere Geschäftsprozesse, keine hohen Mieten oder Personalkosten, dafür eher Retouren. Interessanterweise haben einige Online-Händler ihren Weg in den stationären Handel gefunden. Ein reiner Internet-Anbieter wie Indochino macht zehn Stores auf. Und selbst Zalando testet eigene Geschäfte oder kooperiert mit stationären Händlern. Unsere ganze Welt ist durcheinandergeraten. Unser Vorteil als inhabergeführtes Geschäft ist, dass wir uns vor Ort sehr gut auskennen, schnell und flexibel auf veränderte Kundenwünsche reagieren können. Das ist wahnsinnig wichtig. Wo verändert sich ein Trend? Was ist gerade angesagt, welche Fabrikanten muss ich stärken? Das muss man sofort erkennen können. Schnelligkeit ist entscheidend.

Was machen Sie sonst noch, um Ihre Kunden bei der Stange zu halten?

Es gibt genug Menschen, die das persönliche Erlebnis suchen, den Kontakt zu einer Mitarbeiterin, zu einer Outfit-Beraterin. Wir machen sehr viele erfolgreiche Veranstaltungen, um unsere Kunden zu binden, Events mit unseren Fabrikanten, Hausmodeschauen, aufwändige Präsentationen mit Models und Moderationen, Abendveranstaltungen. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Das macht diese Branche so spannend. Wir sind nicht mehr nur Modehändler, sondern werden zu Entertainern unserer Branche: Wir inszenieren unsere Ware und versuchen, positive Stimmung zu transportieren. Das hat viel damit zu tun, dass Mode ein Ausdruck von Lebensgefühl ist. Das muss Spaß machen.

Wie nehmen Sie die allgemeine Stimmung in der Branche wahr?

Die vergangenen Wochen und Monate haben schon viele bewegt. Jeder muss für sich eine Antwort auf die Herausforderungen finden. Oft stellt sich die Frage nach der Größe und Ausrichtung des Unternehmens. Man muss sich überlegen: Trenne ich mich von bestimmten Warengruppen, macht es für mich Sinn, einen eigenen Onlineshop zu eröffnen? Muss ich mich mit anderen zusammenschließen oder strategische Partnerschaften mit der Industrie eingehen? Wer sich eindeutig positioniert, eine klare Außendarstellung hat, zudem ein gutes Controlling, wird auch in Zukunft seinen erfolgreichen Weg gehen.

Gibt es Dinge, die ein Modehändler in Bremen besonders beachten muss?

Sicherlich tickt die Bremerin anders als die Süddeutsche. Das finde ich auch ganz sympathisch. Farben, die meine Kollegen im Süden gut verkaufen, müssen nicht zwingend auch im Norden gut laufen. Aber gute, begehrliche Marken sind natürlich überall angesagt. Wenn ich sehe, wie beispielsweise mein holländischer Kollege einkauft, welche Fabrikanten und welche Farben er kombiniert, dann ist das schon interessant und mutig.

Wie tickt die Bremerin denn?

Blau oder Ringel sind im Norden immer angesagt. Die Bremer Kundin ist modisch sehr interessiert. Sie ist für viele Trends sehr aufgeschlossen und sucht auch das Besondere. Sie ist aber auch gemäßigter, kritischer.

Wie hart ist in Bremen die Konkurrenz zwischen dem klassischen Handel in der Innenstadt und den Einkaufszentren am Stadtrand?

Mit den Einkaufszentren Dodenhof, Weserpark, Waterfront und dem Outlet in Stuhr haben wir bei uns eine beachtliche Fläche außerhalb des Stadtzentrums. Das erhöht den Wettbewerbsdruck, gerade in Kombination mit dem Onlinehandel. Auf der anderen Seite hat die Innenstadt mit ihrer einzigartigen Atmosphäre eine Menge zu bieten: Einen wunderschönen historischen Stadtkern, die Anbindung an die Weser. Und dass so viele Touristen aus nah und fern hierher kommen, zeigt, dass Bremen angesagt ist. Die Stadt hat wahnsinniges Potenzial. Mein Wunsch ist, dass sich das auch in vielen interessanten Neueröffnungen und spannenden baulichen Projekten widerspiegelt.

Was kann Bremen tun, um die Innenstadt noch attraktiver zu machen?

Es hat sich viel getan. Ansiedlungen wie Manufactum am Domshof oder die Alexander von Humboldt an der Schlachte sind großartig. Die Weiterentwicklung unserer Innenstadt bleibt ein wichtiges Dauerthema. Die Pläne müssen schnell vorangebracht werden, ob es nun um das Ansgari-Quartier geht, die Aufwertung der Knochenhauerstraße oder die bessere Anbindung zum Wall. Die beschlossenen Sofortmaßnahmen zur Stärkung der Innenstadt müssen zügig umgesetzt werden. Die City muss gut erreichbar bleiben und für Investoren interessant sein. Die Unterstützung für das Stadtmarketing ist ganz wichtig. Der Markt ist extrem dynamisch. Der stationäre Einzelhandel braucht in diesen turbulenten Zeiten viel Rückenwind aus der Politik.

Wenn Sie auf Ihre Familiengeschichte zurückblicken: Wie stark hat sich der Modehandel in Bremen verändert?

Noch vor einigen Jahren hatten wir deutlich mehr mittelständische Modehändler in der Stadt: H.W. Meyer, Scheer, Leffers am Brill, Boecker, Dyckhoff – die gibt es mittlerweile nicht mehr, aus unterschiedlichen Gründen. Teilweise gab es keine Nachfolger, in manchen Fällen hat es vielleicht auch die eine oder andere unternehmerische Fehlentscheidung gegeben. Das ist aber ein bundesweiter Trend. Ich wünsche mir einen guten Mix aus inhabergeführten Fachgeschäften und den angesagten Labels. Das macht die Würze und Vielfalt einer Stadt aus. Ich selber bewege mich gerne in Städten, in denen dieser Mix noch stimmt. Wenn die Sortimente immer monotoner und austauschbarer werden, wird es langweilig und der Kunde hat nichts davon.

Die Fragen stellte Philipp Jaklin.

Zur Person:

Jens Ristedt, Jahrgang 1968, ist Chef und Eigentümer des Modehauses Ristedt – des ältesten inhabergeführten Bekleigungsgeschäfts in Bremen, gegründet 1867 von Heinrich Ristedt. Jens Ristedt lernte zunächst Werbekaufmann, studierte dann „Management im Handel“ in Bremen. Auslandserfahrung sammelte er in der Schweiz, in England und den USA. Der Vater von zwei Kindern ist Erster Vorsitzender der Bremer City-Initiative und sitzt im Präsidium des Bundesverbands des Deutschen Textileinzelhandels.