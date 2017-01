41 unbegleitete minderjährige Nordafrikaner sind in Bremen wiederholt durch Straftaten wie Diebstahl, Raub und Körperverletzungen aufgefallen. (dpa)

Herr Kröning, haben Sie eine Erklärung für das Verhalten des Staates Marokko in der augenblicklichen Debatte um die Rückführung krimineller Marokkaner aus Deutschland?

Volker Kröning: Das hängt sehr davon ab, ob wir vom selben Informationsstand ausgehen.

Ich beziehe mich auf die Vorwürfe, die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu hören waren oder zuletzt auch von Bremens Innensenator Ulrich Mäurer: Da ist von mangelnder Kooperation und Blockadehaltung die Rede und ganz allgemein von der fehlenden Bereitschaft Marokkos, seine in Deutschland straffällig gewordenen Bürger wieder aufzunehmen.

Das ist falsch. Der Bundesinnenminister weiß das auch. Er war ja da im vergangenen Jahr, genauso wie der Bundesaußenminister und der Bundeswirtschaftsminister. Und schon vor einem Jahr haben die Bundeskanzlerin und der König vereinbart, dass die Rückführung geregelt wird. Aber die Bundesrepublik Deutschland war nicht in der Lage, etwa bei der Beschaffung von Passersatzpapieren, Marokko so zuzuarbeiten, dass man dort tätig werden konnte.

Mehr zum Thema Bremen schiebt kriminelle Marokkaner ab Anfang Februar kann Bremen den ersten von 41 Intensivtätern aus Nordafrika abschieben. Möglich ist ... mehr »

Die Identifizierung soll über Fingerabdrücke laufen. Gibt es eine entsprechende Datenbank in Marokko?

Marokko hat schon seit Langem eine funktionierende Biometrie bei Pässen. Schon seit über zehn Jahren. Und das ist sehr stark in Rabat zentralisiert.

Aber wo hakt es dann? Herr de Maizière wird sich das doch nicht alles aus den Fingern saugen. Oder bleiben wir in Bremen: Warum spricht die Innenbehörde davon, dass es auf Rückübernahmegesuche aus Bremen monatelang keinerlei Reaktion aus Marokko gab?

Bremen verkehrt gar nicht direkt mit Marokko. Das läuft nur über die Bundesregierung. Und was Sie gerade schildern, entspricht nicht dem Bild von den Dingen, das man in Berlin hat.

Wie kommen die zuständigen Behördenleitungen in Bremen dann zu ihren Aussagen?

Das müssen Sie sie selbst fragen. Wir haben im Frühjahr auf meine Initiative hin zusammengesessen. Da ging es auch um die unangenehmen Begleiterscheinungen der Flüchtlingsthematik, und da sind diese Vorwürfe nicht erhoben worden.

Volker Kröning betont die Bedeutung von Marokko für Deutschland und Europa, insbesondere auch in der Flüchtlingsdebatte. Und er plädiert für eine faire und vor allem informierte Wahrnehmung des nordafrikanischen Staates. (Christina Kuhaupt)

Was meinen Sie, wenn Sie davon sprechen, dass die deutschen Behörden Marokko nicht ausreichend zugearbeitet haben?

Man beschäftigt sich schon lange Zeit mit der Zusammenarbeit auf dem Feld der Rückführung von Kriminellen. Und nur um die geht es hierbei, nicht um Flüchtlinge. Wir haben kein funktionierendes Einwanderungs- und Asylsystem in Deutschland oder in Europa. Wir haben erst eine spontane Willkommenskultur eingeführt, ohne das Thema präzise zu benennen – nämlich Bürgerkriegsflüchtlingen zu helfen und ein innereuropäisches Problem zu lösen zwischen Balkan und Zentraleuropa.

Und das wirkt jetzt auch in anderen Bereichen nach?

Man hat sich überall in der Republik sehr lange von Euphorie leiten lassen. Darum vermute ich, dass das Verwaltungshandeln bis zur Schwelle zum Bundestagswahlkampf schlechter war, als es jetzt hingestellt wird.

Aber so kompliziert kann es doch nicht sein. Es gibt in Bremen eine Liste mit Intensivtätern, die als Marokkaner identifiziert wurden. Diese Liste hat der Innensenator Herrn de Maizière bei dessen Besuch im Juni in Bremen mitgegeben…

… was auch gut so ist, weil er es selbst ja nicht machen kann…

…aber ein halbes Jahr später konnte noch kein einziger dieser Kriminellen abgeschoben werden.

Aber das ist dann doch keine Klage von Herrn Mäurer gegen Marokko, sondern eine Klage von Herrn Mäurer gegenüber Berlin.

Das kommt öffentlich aber ganz anders rüber.

Ich kümmere mich um Institutionen und Personen, und ich halte mich an das, was die mir sagen. Und diese Vorwürfe kann ich nicht bestätigen. Ich teile im übrigen Senator Mäurers Forderung einer Zentralisierung der Rückführungen.

Was ist mit einem weiteren Detail, das für Unmut gesorgt hat? Es heißt, dass Marokko darauf bestehe, dass die Straftäter nur mit der staatlichen Fluggesellschaft Royal Air Maroc zurückgeführt werden dürfen. Das sorgt erneut für Verzögerungen. Macht so etwas Sinn?

Das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da Deals gesucht werden. Marokko muss natürlich diese Rückkehrer in einer Weise in Empfang nehmen, die das repariert, was gescheitert war und keine Fluggäste gefährdet. Angesichts der sozialen Lage des Landes und gerade der Jugend, der Perspektiven dieser Menschen in einer hochmobilen und durch das Internet völlig transparenten Welt kommen Staat und Recht oft erst hinterher. Darauf müssen wir eingestellt sein, statt totalitären und repressiven Ansätzen zu folgen.

Ein eher theoretischer Exkurs. In der Praxis steht dann aber irgendwann ein Flieger mit Straftätern am Flughafen. Was macht eigentlich der marokkanische Staat mit diesen Menschen, die im Ausland Straftaten begangen haben und dort in der Regel nicht einmal verurteilt wurden?

Die müssen dann natürlich zunächst in stationäre oder vielleicht auch ambulante Maßnahmen. Sie dürfen selbstverständlich nicht in Gefahr gebracht werden, sondern müssen resozialisiert werden. Das ist eine Aufgabe, die nicht hier bei uns, sondern dort anfällt – aber mit unserer Unterstützung, vor allem bei der Schulung. Da können sich unsere Bundesländer qualifizieren.

Mehr zum Thema Ein Anfang Anfang Februar soll ein Intensivtäter aus Bremen abgeschoben werden. Dies ist eine gute Nachricht, ... mehr »

Wie wird diese ganze Diskussion in Marokko wahrgenommen?

Mit Kummer. Weil es nämlich die schon Jahrzehnte alte und gelungene Integration der Marokkaner in Deutschland in ein Zwielicht setzt. Auch die deutsche Arbeit in Marokko ist vorzüglich. Etwa über politische Stiftungen oder die Auslandshandelskammer, aber auch über etliche sehr interessante Unternehmen. Ich bin deshalb überzeugt davon, dass das wieder zurechtgerückt werden muss.

Wird denn auf marokkanischer Seite überhaupt anerkannt, dass es in Deutschland ein Problem mit kriminellen jungen Männern aus Nordafrika gibt?

Aber klar. Und nicht nur das. Marokko ist nolens volens auch ein enger Partner Europas auf dem Feld des Grenzschutzes. Marokko nimmt in hoher Zahl Flüchtlinge aus der Subsahara auf. Marokko erfüllt diese sehr lästige Pflicht gegenüber Europa zu Lande und vernachlässigt auch den Grenzschutz auf dem Wasser nicht.

Was müsste denn aus Sicht der Marokkaner gemacht werden, damit eine Rückführung ihrer kriminellen Staatsbürger zügiger vorangeht?

Die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit müsste weiter intensiviert werden. Und vor allem die Zusammenarbeit auf dem Sektor der Qualifikation junger Menschen. Wir können die Probleme junger Leute, die oft nicht als Kriminelle zu uns kommen, aber trotzdem hier nicht angenommen werden und sich dann möglicherweise hier kriminalisieren, nicht in Deutschland lösen. Die müssen wir in den Herkunftsländern lösen.

Was halten sie vor diesem Hintergrund von den verhalten drohenden Tönen, die zuletzt sowohl bei CDU als auch bei SPD in Berlin zu vernehmen waren?

Die sich da jetzt zu Wort melden, sind alle keine erfahrenen Außenpolitiker. Außenpolitik will gelernt sein. Man muss direkt miteinander reden. Das gilt ganz besonders gegenüber Marokko und Tunesien, die ein sehr enges Verhältnis zu Deutschland aufgebaut haben. Das darf man jetzt nicht einfach zerdeppern.

Der Ruf nach mehr Diplomatie?

Hier sind in der Tat neben der Sacharbeit auch viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen gefordert. Aber auch Faktenkenntnis. Marokko ist innen- wie außenpolitisch sehr auf Sicherheit bedacht. Marokko ist eine Drehscheibe zwischen Afrika und Nordamerika, zwischen Afrika und Europa und zwischen Nordwestafrika und Gesamtafrika. Das oszillierende Verhältnis von Sicherheit und Freiheit, was uns ja auch in Deutschland von neuem beschäftigt, ist in Marokko nur über ganz starke Sicherheitsvorsorge stabil zu halten.

Ist Marokko für Sie ein sicheres Herkunftsland?

Ich meine ja. Marokko betreibt ein sehr sorgfältiges eigenes Monitoring in Menschenrechtsfragen. Dort gibt es ein eigenes Menschenrechtsinstitut. Und in Marokko herrscht weitgehend Pressefreiheit. Ich bedauere sehr, dass der Dialog zwischen Bund und einigen Bundesländern, die nicht bereit sind, Marokko als sicheren Herkunftsstaat anzuerkennen, nicht funktioniert. Hierzu will man sich seit einem Dreivierteljahr verständigen. Dass dies nicht gelungen ist, ist zu bedauern. Wenn man das klären könnte, würde man auch Bremen einen Gefallen tun.

Wie beurteilen Sie die Beziehungen zwischen Bremen und Marokko?

Wie Bremen halt ist – meinungsfreudig, vor allem, was die Westsahara angeht. Aber man meint in der Bürgerschaft und beim Senat oftmals, eine ganz eigene Position bilden zu können – ohne Rücksicht auf die Bundespolitik. Die orientiert sich an dem Handeln oder auch Nichthandeln der Vereinten Nationen. Das ist eine ganz beständige Zusammenarbeit, bei der sich Marokko weder umarmt fühlt, wie von den Patronatsmächten Frankreich und Spanien, noch auf der anderen Seite an die Wand gestellt.

Und wie ist es um die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Bremen und Marokko bestellt?

Recht gut. Vor allem die Zweige Logistik mit allen maritimen und inzwischen auch Luft- und Raumfahrt umfassenden Bestandteilen. Das Gleiche gilt für Handel und Energie. Marokko hat zudem – das möchte ich gerade gegenüber dem leicht pazifistisch und stark ökologisch angehauchten Bremen betonen – eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels eingenommen. Und es ist ein äußerst attraktives Tourismusziel. Ich betone das alles deshalb, weil es auf eine faire und vor allem informierte Wahrnehmung eines solchen Landes ankommt.

Das Interview führte Ralf Michel.

Volker Kröning ist seit 2010 als Honorarkonsul Marokkos für Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern tätig. Der 71-Jährige Jurist saß von 1979 bis 1983 für die SPD in der Bremischen Bürgerschaft, war von 1983 bis 1994 Senator in unterschiedlichen Ressorts (Inneres, Justiz und Verfassung, Finanzen) und von 1994 bis 2009 Bundestagsabgeordneter der Hansestadt.