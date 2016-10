Bald vom Netz? Das SWB-Kraftwerk in Bremen-Hastedt. (SWB, FR)

Matthias Brückmann: Ich bin seit 2013 bei EWE und kann daher über die ersten vier Jahre nicht viel sagen. Grundsätzlich bin ich dagegen, eine Diskussion in Gegensätzen zu führen: Bremen gegen Oldenburg, Oldenburg gegen Bremen. Unser Konzern hat seine Heimat im Nordwesten, und damit meine ich: in Oldenburg und in Bremen. Ich wünsche mir, dass wir uns als ein Konzern unter einem Dach sehen.

Mit Ihrer neuen Konzernstrategie soll nun die „Integration“ der SWB in den Konzern verbunden sein. Was heißt das konkret?

Wir möchten einfach industrielogisch besser zusammenarbeiten. Zum Beispiel verschieben wir zum November dieses Jahres knapp 100 Arbeitsplätze von Oldenburg nach Bremen. Wir richten im Weser-Tower den modernsten Trading Floor ein und werden dort auf zwei Stockwerken in einem eigenen Unternehmen Energiehandel betreiben. Das sind ganz neue Arbeitsplätze, die dort entstehen.

Sie wollen beim Konzernumbau aber auch Doppelfunktionen abbauen, also natürlich sparen. Um wie viele Jobs geht es dabei?

Natürlich müssen wir sparen, und natürlich haben wir das Ziel, Doppelfunktionen aufzugeben. Das ist aber nicht einseitig gemeint zulasten von Bremen. Das gilt für die EWE mit dem Standort Oldenburg genauso, das gilt auch für Regionen – von Brandenburg bis hin zum Gebiet Weser-Ems. Und die Verlagerung der Stellen im Energiehandel beschert Bremen schon mal ein rechnerisches Plus von 100.

Gibt es andere Abteilungen, die vom Umbau betroffen sein werden oder zur Disposition stehen?

Unsere Strategie ist auf die nächsten zehn Jahre angelegt. Es gibt keine konkreten Überlegungen, welche Abteilungen und welche Mitarbeiter zur Disposition stehen. Aber natürlich ist das ein Thema der Holdings. Heute haben wir zwei: Eine in Oldenburg und eine in Bremen. Natürlich müssen wir darüber nachdenken, wie wir beispielsweise die IT und die Buchhaltung organisieren. Heute haben wir zum Beispiel fünf unterschiedliche IT-Systeme im Konzern. Wir brauchen ein einheitliches System. Aber nochmals: Diese Veränderungen gelten konzernweit.

Netto werden es am Ende aber schon weniger Jobs sein in Bremen?

Wir wollen insgesamt 500 Stellen abbauen im Konzern, das ist ja schon bekannt. Aber dieser Stellenabbau wird verteilt sein auf Bremen und Oldenburg. Wir werden gleichzeitig neue Geschäftsfelder erschließen, zum Beispiel in der Telekommunikation, in der Elektromobilität oder im Contracting-Geschäft für Geschäftskunden. Es werden also auch neue Arbeitsplätze entstehen. Meine Vermutung ist, dass wir in drei Jahren mehr neue Jobs geschaffen als Stellen abgebaut haben werden. Auch in Bremen.

EWE-Vorstandschef Matthias Brückmann (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Sie planen auch Zukäufe. In welche Richtung denken Sie?

Wir haben gerade in Istanbul ein türkisches Unternehmen übernommen – das aus unserer Sicht beste alternative Telekommunikationsunternehmen Millenicom. Wir haben uns ein E-Commerce-Unternehmen zugelegt, das Start-up Grünspar. Wir haben uns an dem Digitalisierungsunternehmen Sovanta in Heidelberg beteiligt. Wir machen das, weil wir glauben, dass diese Spezialisten Dinge besser können als wir.

Teil Ihrer neuen Konzernstrategie ist auch, dass Sie bis 2026 komplett aus der konventionellen Energieerzeugung aussteigen wollen. Was passiert mit den Bremer Kraftwerken?

Wir haben in Bremen Kraftwerke, die wir mit Partnern betreiben, zum Beispiel mit Daimler, Arcelor-Mittal oder der Deutschen Bahn. Diese Kraftwerke stehen nicht zur Disposition. Das gilt auch für unser Bremer Müllheizkraftwerk. Kritisch sehen wir die reine und hundertprozentige Erzeugung von Strom aus fossilen Brennstoffen, also Braunkohle und Steinkohle. Hier haben wir es mit zwei Kraftwerken zu tun, die noch im Eigentum der SWB sind. Über diese müssen wir uns in den kommenden zehn Jahren Gedanken machen. Wenn sich die Erlössituation nicht verändert, werden wir desinvestieren. Darüber sind wir uns mit dem Bremer SWB-Vorstand völlig einig.

Sie meinen die Kraftwerke im Hafen und in Hastedt.

So ist es. Das steht nicht morgen zur Entscheidung an. Aber es wäre töricht, die Themen nicht beim Namen zu nennen, wenn wir über einen Zeitraum von zehn Jahren sprechen.

Wie sind Ihre Pläne für das neue Gemeinschaftskraftwerk in Bremen, das ja bislang nur im Probebetrieb ist?

Wie der Name schon sagt, wir betreiben es zusammen mit Partnern wie der Mainova in Frankfurt. Das Kraftwerk wird im Dezember in Betrieb gehen. Und dann werden wir uns in den nächsten Jahren ansehen, wie der Betrieb läuft. Alles Weitere klären wir partnerschaftlich gemeinsam mit unseren Partnern. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Wir fahren keinen Kurs gegen die SWB.

Wird es in Zukunft noch einen eigenen SWB-Vorstand geben?

Auch hier gilt: Unsere Strategie ist angelegt auf die kommenden zehn Jahre. Und wir werden in diesem Zeitraum noch sehr oft vor Kreuzungen stehen, an denen wir nicht sicher wissen werden, ob es richtig ist, rechts abzubiegen oder links. An denen wir immer wieder Einzelfallentscheidungen treffen werden. Weder planen wir, den Vorstand in Bremen abzubauen, noch planen wir, ihn aufzustocken. Wir müssen aber auf zehn Jahre betrachtet unsere Aktivitäten nebeneinanderlegen und genau schauen, wie wir unsere Dienstleistungen kosteneffizient anbieten können. Das ist die vorrangige Aufgabe des Konzernvorstands.

Werden Sie an der Marke SWB festhalten?

Ich habe überhaupt nicht vor, die Marke SWB abzuschaffen. SWB ist die Marke für die Städte Bremen und Bremerhaven, und das soll definitiv so bleiben.

Bis 2026 wollen Sie Ihren Gewinn um mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr steigern. Wie soll das gehen?

Unser Ertrag lag im letzten Jahr bei rund 430 Millionen Euro. Schauen Sie sich die Pläne der Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien an oder die Verzinsung auf Netzinvestitionen, die von knapp neun Prozent auf sieben Prozent reduziert werden soll – all das kostet uns Geld. Wegen des Wettbewerbsdrucks ist nicht abzusehen, dass die Margen steigen. Deswegen müssen wir die Kosten senken und effizienter werden. Würden wir nichts tun, würde unser Ertrag bis 2026 auf 330 Millionen Euro sinken. Dem setzen wir unser Ziel entgegen, 560 Millionen Euro im Jahr zu schaffen. Das ist ambitioniert, das wissen wir. Aber wir glauben fest daran, dass wir es schaffen können. Wir bringen die besten Voraussetzungen mit: Wir bieten Energieversorgung, Telekommunikation und IT an – diese Mischung hat kein anderer Energiekonzern in Deutschland.

Das Wichtigste zum Schluss: Wird EWE Sponsor von Werder Bremen bleiben?

Wir haben mit Werder Bremen einen festen Vertrag bis 2018. Den werden wir selbstverständlich voll erfüllen. Was darüber hinaus geplant oder auch in Bremen gewünscht ist, werden wir mit der Geschäftsführung von Werder Bremen besprechen. Alles zur rechten Zeit.

Die Fragen stellte Philipp Jaklin.

Matthias Brückmann wurde 1962 in Heidelberg geboren. Nach der Ausbildung zum Bauzeichner machte er Karriere in der Energiewirtschaft, wurde Vorstand des Mannheimer Versorgers MVV. 2013 wechselte er zu EWE, wo er seit 2015 Vorstandschef ist.