Christian Weber ist seit Juli 1999 Präsident der Bremischen Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Herr Weber, die Bremische Bürgerschaft erinnert an diesem Sonntag an die eigene Geschichte, 70 Jahre nach der ersten konstituierenden Sitzung nach dem Zweiten Weltkrieg? Warum?

Christian Weber: Wir halten es für ungemein wichtig, in einem festlichen, aber bescheidenen Umfang an dieses Datum und an unsere Vergangenheit zu erinnern. Es markiert schließlich den Tag, an dem das Inferno des Zweiten Weltkriegs und der Terror des Naziregimes auch politisch überwunden wurden. Es taten sich in Bremen wieder Menschen zusammen, die die Demokratie wiederauferstehen lassen wollten. Das ist sensationell, und das dürfen auch wir Parlamentarier von heute nie vergessen.

Etwas Nachhilfe gab es aber schon, beim Demokratisierungsprozess, von der Militärregierung der Alliierten.

Ja, das ist richtig. Die Militärregierung hatte natürlich fundamentales Interesse daran, dass sich im Westen ein freiheitlich-demokratisches Deutschland bildet, das sich vom kommunistisch beeinflussten Osten absetzt.

Schon von 1947 an saßen Nationalkonservative in der Bremischen Bürgerschaft, Abgeordnete der DP, Mitglieder der Deutschen Partei.

Auch das gehörte zur jungen Demokratie dazu, dass diese Meinung im Parlament vertreten werden und mit anderen Meinungen in Konkurrenz treten durfte. Beseelt war das frei gewählte Parlament der ersten Stunde aber auch von aufrechten Demokraten, die ihre Ideale nie aufgegeben und seit den 1930er-Jahren jeden Tag darauf gehofft hatten, dass der Faschismus überwunden und die Nationalsozialisten besiegt werden. Manche mussten ins Exil fliehen, andere wurden eingesperrt. Man kann sich kaum vorstellen, wie ergreifend es für sie gewesen sein muss, mitzuerleben, wie wieder frei gewählt werden durfte und wie sich das Parlament neu bildete. Diesen Menschen sind wir doch etwas schuldig, und die nachfolgenden Generationen sind es auch.

Hintergrund der Sondersitzung ist, daran zu erinnern, dass ein demokratisch legitimiertes Parlament in Bremen keine Selbstverständlichkeit ist?

So kann man es ausdrücken. Dieses Bewusstsein scheint einigen Bürgern dieses Landes mehr und mehr abhandenzukommen. Anders kann ich mir die geringe Wahlbeteiligung nicht erklären. Wer sich klar macht, dass es noch gar nicht lange her ist, dass der Einzelne einem Machtapparat vollkommen recht- und hilflos ausgeliefert war, muss zur Wahl gehen. Man sollte zu schätzen wissen, dass man in einem Land lebt, in dem man aufgefordert wird, sich an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Man sollte seine Meinungsfreiheit zu schätzen wissen, die es in anderen Staaten heute, jetzt, im Jahr 2016 nicht gibt.

Am Sonntag soll eine Resolution verabschiedet werden. Wozu werden sich die bremischen Abgeordneten des Jahres 2016 damit bekennen?

Mit der Resolution bekennen wir uns zu den demokratischen Grundsätzen dieses Landes, zu einer lebendigen Demokratie, zu einem lebendigen Parlamentarismus, zu Integration und Teilhabe. Wir verpflichten uns mit der Resolution, die Erinnerung an unsere Geschichte wachzuhalten, um zu verhindern, dass sie sich wiederholt. Wir versichern uns, dass wir nicht zulassen, dass Antisemitismus, Rassismus, Fanatismus, Diskriminierung und Intoleranz die Gesellschaft vergiften.

Das klingt ein bisschen nach einem Anti-AfD-Bekenntnis.

Nein, das hat damit nichts zu tun. Die AfD ist nicht verboten. Sie ist frei gewählt. Obwohl ich nicht verhehlen will, dass mir persönlich als Sozialdemokrat die Entwicklung Sorgen macht.

Es gab im Vorfeld innerhalb der Fraktionen Meinungsverschiedenheiten über den Wortlaut der Resolution.

Das stimmt. Die CDU, die Grünen und die Linken waren sich in einigen Punkten nicht einig.

Obwohl es um das große Ganze geht? Wie kann man sich da nicht einig sein?

Es ging um die Wortwahl, um Details. Es spricht nichts dagegen, wenn alle daran feilen, statt die Erklärung nur abzunicken. Und wir haben uns auf eine Fassung verständigt, hinter der sich alle versammeln können.

Auch die Abgeordneten der AfD, der Alfa-Gruppe und von Bürger in Wut?

Das hoffe ich. Wir werden es sehen.

Resolutionen können schnell zu Lippenbekenntnissen werden, es ist nicht selten, dass für Selbstverständlichkeiten große Worte gefunden werden.

Es wäre schön, wenn es selbstverständlich wäre, sich an die Vergangenheit zu erinnern und unsere Demokratie zu würdigen, indem man sich einbinden lässt und sei es nur, dass man an den Wahlen teilnimmt. Die Wirklichkeit belehrt uns aber eines Besseren.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Christian Weber ist seit Juli 1999 Präsident der Bremischen Bürgerschaft. Vorher, von 1995 an, war er Vorsitzender der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Seit 1990 ist der 70-Jährige Mitglied des bremischen Landtags.