Quartiersmanagerin Heike Binne freut sich über die weitere Förderung. (Christian Kosak)

Legt man den Maßstab der Europäischen Union zugrunde, gelten fast 25 Prozent aller Bremer als arm. Die meisten von ihnen wohnen in Stadtvierteln, die als sozial problematisch und benachteiligt eingestuft werden. Um die alltäglichen Lebensbedingungen dort zu verbessern, will der Senat das Förderprogramm „Wohnen in Nachbarschaften“ (WiN) um weitere sechs Jahre verlängern. Im nächsten Jahr stehen dafür 1,75 Millionen Euro zur Verfügung, wie aus einer Vorlage für die Senatssitzung am Dienstag kommender Woche hervorgeht, die dieser Zeitung vorliegt.

„Wohnen in Nachbarschaften“ ist ein kommunales Handlungskonzept, das seit 1998 hilft, der sozialen Schieflage in stadtbremischen Wohnvierteln entgegen zu wirken. Die inzwischen dritte Förderperiode endet im Dezember, eine vierte soll folgen. Das WiN-Programm, so heißt es in der von den Ressorts Bau und Soziales federführend erarbeiteten Senatsvorlage, sei ein wichtiges Instrument, um die Situation in den sogenannten benachteiligen Quartieren zu stabilisieren. Dazu gebe es keine Alternative.

Gerade in Zeiten des großen Zuzugs von Flüchtlingen und der damit einhergehenden Integrationsaufgaben im Stadtteil sowie im Wohnquartier sei der Effekt dieser Mittel sehr hoch, argumentieren beide Senatsressorts.

Eine Einstellung des Programms wird nicht empfohlen

Eine Einstellung oder auch nur Kürzung des Programms könne deshalb nicht empfohlen werden. Reaktion von Heike Binne, Quartiersmanagerin im nordbremischen Ortsteil Lüssum-Bockhorn, wo 13.000 Menschen leben: „Die vorgesehenen WiN-Gelder sind eine gute Basis für unsere Arbeit.“

Wenn die Landesregierung dem Wunsch der Ressorts Bau und Soziales entspricht und der Verlängerung des WiN-Programms am Dienstag zustimmt, erhalten folgende acht bremischen Wohnquartiere im nächsten Jahr das maximale „Gebietsbudget“ von jeweils 150.000 Euro: Gröpelingen, Neue Vahr, Tenever, Kattenturm, Huchting, Hemelingen, das sogenannte Schweizer Viertel in Osterholz sowie Lüssum-Bockhorn.

Außerdem sollen jeweils 75.000 Euro für die Verbesserung der Lebensbedingungen in den „50-Prozent-Gebieten“ Huckelriede, Oslebshausen und Grohn zur Verfügung gestellt werden. Und schließlich profitieren auch Blockdiek mit 55.000 Euro sowie Marßel und das alte Zentrum von Blumenthal mit jeweils 20.000 Euro von dem WiN-Programm. Außerdem sind in der Gesamtsumme von 1,75 Millionen Euro Personalkosten und Ausgaben für Informationsmaterial enthalten.

Verwendung der Gelder

Über die Verwendung der Gelder wird vor Ort in regelmäßigen Sitzungen der Stadtteilgruppen einvernehmlich entschieden; an ihnen nehmen unter anderem Bewohner, Kommunalpolitiker, Mitglieder sozialer und kultureller Einrichtungen oder Vertreter von Wohnungsbaugesellschaften teil.

Dabei müssen sich an jedem mit WiN-Geldern angeschobenen Projekt auch die jeweiligen Projektträger finanziell beteiligen. Zudem fließen Mittel aus dem „Integrationsbudget für Flüchtlinge“ in die „hundertprozentigen“ WiN-Gebiete. Zum Beispiel um die Personalkosten für die Erstberatungsstellen zu finanzieren.

Vehement eingesetzt für die vierte Förderperiode und damit die Fortsetzung des WiN-Programms hatte sich auch der Vorsitzende der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft, Jürgen Pohlmann. Der Waller Sozialdemokrat bezeichnet das kommunale Handlungskonzept als Erfolgsgeschichte.

Zusammen mit dem Bund-Länder-Programm Soziale Stadt sei es besonders gut geeignet, um einer sozialen Spaltung in der Stadtgemeinde entgegenzuwirken. Nun komme es darauf an, die Fördergelder auch in den künftigen Etatberatungen zu berücksichtigen und wenn möglich aufzustocken. In der Senatsvorlage heißt es dazu, die Ressorts Bau und Soziales würden bei Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/19 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die „Fortsetzung des Programms prioritär berücksichtigen“.