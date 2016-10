In dem geplanten Eltern-Kind-Zentrum am Klinikum Mitte soll eine Station für extrem Frühgeborene entstehen. In einem angrenzenden Gebäude des Teilersatzneubaus ist eine Station für Risikoschwangere mit Kreißsälen geplant. (Gesundheit Nord)

Für die geplante Aufstockung des Klinikums Bremen-Mitte um jeweils eine Station für Risikoschwangere und extrem Frühgeborene benötigt der kommunale Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) 14 Millionen Euro von Bremen. Damit würde an dem Krankenhausneubau ein sogenanntes perinatales Oberzentrum für das Land Bremen und das niedersächsische Umland auf einem modernen und sehr hohen medizinischen Standard etabliert.

So steht es in einer Vorlage aus der Behörde von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) für die Senatssitzung am Dienstag, bei der das Vorhaben beschlossen werden soll – sofern der Aufsichtsrat der Geno in einer außerordentlichen Sitzung am Montag den Plänen zustimmt. Vorsitzende des Gremiums ist die Gesundheitssenatorin.

Die gesamten Baukosten werden in der Vorlage auf 23 Millionen Euro beziffert. „Zur Finanzierung der Investition kann die Geno drei Millionen Euro aus Eigenmitteln und Spenden aufbringen“, heißt es in dem Papier, das dem WESER-KURIER vorliegt. Weitere sechs Millionen Euro sollen aus Mitteln des Krankenhausstrukturfonds kommen. Diese Mittel vom Bund können dazu verwendet werden, um besondere Projekte und Abläufe an Krankenhäusern finanziell zu unterstützen.

Neue Geburtshilfe könnte Mitte 2019 eröffnen

Allerdings wird erst frühestens im August 2017 über die Anträge der Länder entschieden. Sollte der Antrag aus Bremen abgelehnt werden, müsse es eine Ausfallfinanzierung für die sechs Millionen Euro geben. Eine Vorprüfung habe ergeben, dass das Projekt die Kriterien für ein förderungsfähiges Vorhaben erfülle, heißt es in der Senatsvorlage.

„Unter diesen Voraussetzungen bleibt ein Fehlbetrag von 14 Millionen Euro, den die Geno vor dem Hintergrund der finanziellen Belastungen durch den Teilersatzneubau in den nächsten Jahren weder aus Eigenmitteln noch aus Investitionsfördermitteln nach dem Bremischen Krankenhausgesetz finanzieren kann“, steht weiter in dem Papier. Die finanzielle Belastung der Geno sei bereits mit den bestehenden Darlehen zur Finanzierung des Teilersatzneubaus, Abschreibungen sowie zusätzlicher finanzieller Risiken sehr hoch.

Deshalb sollen die fehlenden 14 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt 2018 und 2019 bereitgestellt werden, sieben Millionen Euro aus dem jeweiligen Haushaltsjahr. Dafür ist eine sogenannte Verpflichtungsermächtigung notwendig, die der Senat am Dienstag zur Absicherung beschließen soll. Grünes Licht für das Finanzierungsmodell hat es dem Vernehmen nach bereits von Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) gegeben. Der Rohbau für beide Vorhaben könne nach der Vorlage Ende 2017 fertiggestellt sein, die Kinderklinik Ende 2018 in das Eltern-Kind-Zentrum einziehen, die Frühgeborenen-Station sowie die neue Geburtshilfe für die Risikoschwangeren im zweiten Quartal 2019 in Betrieb gehen.

Teilersatzneubau wird mehr kosten

Eine politische Entscheidung über eine gesicherte Finanzierung sei bis Anfang November erforderlich, um das Zeitfenster nutzen zu können. Die Teilinbetriebnahme des übrigen Neubaus werde sich nicht verzögern, sie ist für 2018 geplant. Vier Jahre später als ursprünglich vorgesehen. 230 Millionen Euro sollte der Teilersatzneubau kosten, jetzt werden 300 Millionen Euro veranschlagt.

Wie berichtet, soll die Station für Risikoschwangere mit 24 Betten in einem Gebäude des Teilersatzneubaus auf dem Krankenhausgelände an der St.-Jürgen-Straße entstehen. Dazu gehören drei Kreißsäle plus ein weiterer für Kaiserschnitt-Geburten. Sie sollen vorrangig für die Versorgung von Risikoschwangeren zur Verfügung stehen, bei freien Kapazitäten könnten sie aber auch für reguläre Geburten genutzt werden.

Die Neonatologie mit den extrem Frühgeborenen, ebenfalls mit 24 Plätzen, ist im benachbarten neuen Eltern-Kind-Zentrum geplant. In dem Zentrum sind außerdem die Kinderchirurgie, -intensivstation und andere Fachbereiche für die Behandlung von Kindern unter einem Dach gebündelt. „Medizinisch und fachlich ist die von uns vorgeschlagene Lösung die beste“, hatte die Gesundheitssenatorin die Pläne begründet. Mit der Aufstockung werde eine ganzheitliche Versorgung von Frühgeborenen und Müttern an einem Standort geboten.

Neue Kapazitäten für die reguläre Geburtshilfe

Durch die Verlagerung der extrem Frühgeborenen von den Geno-Kliniken Nord und Links der Weser würden außerdem Kapazitäten für die reguläre Geburtshilfe frei. Stabilere Frühgeborene sollen aber an beiden Häusern weiter versorgt werden.

In den Bremer Geburtsstationen kommt es immer wieder zu Engpässen, unter anderem, weil mehr Frauen aus dem niedersächsischen Umland in Bremen entbinden. 2012 war die Geburtshilfe mit rund 1100 Entbindungen im Jahr am Klinikum Mitte im Zuge des Keimskandals geschlossen worden, damit waren fünf von 22 Kreißsälen im Stadtgebiet weggefallen. Das habe zu Engpässen an den Kliniken Nord, Links der Weser und den freien Kliniken Diako und St.-Joseph-Stift geführt. Darüber hinaus gebe es einen generellen Anstieg der Geburten: Laut der Vorlage kamen 2011 insgesamt 6269 Kinder in Bremer Kliniken zur Welt, 2015 waren es knapp 1000 mehr. Dieses Niveau werde nach Hochrechnungen bis 2030 anhalten.