Das Mercedes-Benz in Bremen ist momentan voll ausgelastet. (Christina Kuhaupt)

Hintergrund ist die Vorbereitung auf die Serienproduktion von Elektrofahrzeugen der neuen Produktmarke EQ. Der Bremer Werkschef Peter Theurer sagte: „Um das anspruchsvolle Programm in den nächsten Jahren zu bewältigen und unsere Zukunftstechnologien in die Serienproduktion zu integrieren, müssen wir am Standort hochflexibel produzieren und unsere Kapazitäten optimal ausnutzen. Dafür schaffen wir nochmal neue Jobs.“ Momentan sei das Werk voll ausgelastet.

Der Betriebsratsvorsitzende vom Bremer Mercedes-Werk, Michael Peters, freut sich, dass 150 Leiharbeiter, die schon länger am Standort im Einsatz seien, nun eine langfristige Perspektive erhalten: „Wir brauchen all die neuen Kolleginnen und Kollegen, damit die Belegschaft das umfangreiche Produktionsprogramm erfüllen und sich für die künftig zunehmende Elektromobilität qualifizieren kann.“ Peters ergänzte: „Die Entscheidungen der letzten Monate haben deutlich gezeigt, dass die Bremer Mannschaft mit Kompetenz und Qualität überzeugt. Darauf sind wir sehr stolz und blicken zuversichtlich in das Jahr 2017.“

Mercedes-Benz hat das Jahr 2016 so erfolgreich wie nie zuvor abgeschlossen und mehr als zwei Millionen Fahrzeuge an Kunden in aller Welt ausgeliefert. Das Werk Bremen leistet dazu einen wichtigen Beitrag – sowohl mit den Volumenbaureihen C-Klasse und GLC als auch mit den Modellen, die in Bremen exklusiv für den Weltmarkt gebaut werden. Bereits im März wurden 200 zusätzliche unbefristete Arbeitsplätze geschaffen. In den kommenden Tagen wird offizielle bekanntgegeben, ob am Bremer Standort wieder die meisten Autos von allen Werken weltweit vom Band gerollt sind. Im vergangenen Jahr ist das der Fall gewesen mit 324.131 Fahrzeugen, die in Sebaldsbrück produziert wurden.