Während des Festaktes waren in der Bremischen Bürgerschaft fast alle Plätze besetzt. (Frank Thomas Koch)

Rote und blaue Krawatten waren besonders beliebt, Einstecktuch oder Fliege eher selten zu sehen. Das dunkle Sakko gehörte nicht nur bei Männern zum guten Ton, zum Standard. Mit einer Sondersitzung und einem ökumenischen Gottesdienst haben die Mitglieder der Bremischen Bürgerschaft sowie zahlreiche Gäste am Sonntag an ihre konstituierende Sitzung nach dem Zweiten Weltkrieg vor 70 Jahren erinnert. Dem Anlass entsprechend hatten sich Bremens Politiker schick gemacht.

In der Sitzung verabschiedeten die Abgeordneten bei einer Enthaltung der Alternative für Deutschland eine parteiübergreifende Resolution, in der sie davor warnen, dass es einen immer stärkeren Zulauf für Rechtspopulisten gibt. „Wir stellen uns entschieden gegen jede Form von Extremismus“, sagte Christian Weber, Präsident der Bremischen Bürgerschaft, in seiner Ansprache.

In der gemeinsamen Resolution von SPD, CDU, Grünen, Linken und FDP heißt es unter anderem: „Der 30. Oktober 1946 markiert den Wiederbeginn repräsentativer Demokratie und bremischer Selbstverantwortung nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reichs und der Befreiung vom Faschismus. Er markiert zugleich den Beginn einer mehr als 70-jährigen Periode des Friedens, des Fortschritts und der gesellschaftlichen Teilhabe.“

Diskussion um die Resolution

Überzeugt davon, Demokraten und Bürger hinter sich zu haben, erklärten die Fraktionen: „Nie wieder werden wir dulden, dass die Saat von Antisemitismus, Rassismus, religiösem Fanatismus, Diskriminierung und Intoleranz in unsere Gesellschaft getragen wird!“ Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus müsse wach gehalten werden. Um die Resolution hatte es im Vorfeld ein zähes Feilschen und viele Diskussionen gegeben (wir berichteten).

Am 30. Oktober 1946 war die Bürgerschaft zum ersten Mal seit ihrer von den Nazis erzwungenen Selbstauflösung im Jahr 1933 als frei gewähltes Parlament zusammengetreten. Im Jahr 1947, nachdem Bremerhaven zum Land Bremen hinzukam, erweiterten die Abgeordneten aus der Seestadt die Bürgerschaft.

Unter dem Titel „Bremen – oder die Rechtfertigung einer demokratischen Identität“ ging Christoph Möllers, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Berliner Humboldt-Universität, mit Humor, Anmerkungen und Kritik auf die bremische Geschichte und Prozesse in Politik und Gesellschaft ein. Auch die Stärken und Schwächen der Bremer Wahlrechtsveränderung ließ er nicht aus. Für den größten Lacher sorgte Möllers, als er in seiner Rede darauf hinwies, dass der heutige Senatspräsident mit dem Amt des Senators für Angelegenheiten der Religionsgemeinschaften in säkularisierter Form der Nachfahre des Bischofs sei. Bürgermeister Carsten Sieling wurde danach mehrfach scherzhaft als Bischof angesprochen.

Christoph Möllers sprach als Festredner über die demokratische Identität. (Frank Thomas Koch)

Eindrucksvoller Festakt

Im Anschluss folgte ein Festakt mit Musik der Bremer Philharmoniker und einer langen Rede des Soziologen Armin Nassehi im Festsaal. „Beide Vorträge haben uns gut etwas zum Nachdenken gegeben und einige Anregungen geliefert für die wichtige Aufgabe, die Demokratie und die Beteiligung stabil zu halten. Insbesondere Herr Möllers hat konkrete Hinweise gegeben“, sagte Sieling.

Er begrüße es, wenn die Bürgerschaft dazu komme, eine Anpassung und Veränderung des Wahlrechtes vorzunehmen, damit das Stimmengewicht, das der einzelne Wähler abgibt, auch das entsprechende Gewicht habe. „Der gesamte Festakt war sehr eindrucksvoll aufeinander abgestimmt. Bei zweieinhalb Stunden kann man nicht von Kürze sprechen, aber er hatte definitiv Würze“, so Sieling im Anschluss.