Für Air Berlin gibt es seit Jahren Geldspritzen der Fluglinie Etihad – sie ist mit einem Anteil von 29,2 Prozent die größte Aktionärin der zweitgrößten deutschen Fluglinie. (dpa)

Die seit Jahren defizitäre Air Berlin soll mit einen brachialen Schrumpfkurs saniert werden. Am Ende könnte dabei herauskommen, dass die Zahl der in Eigenregie betriebenen Maschinen auf etwa 70 halbiert wird. Dies könnte einen massiven Stellenabbau vor allem in der Verwaltung nach sich ziehen. In der Branche ist von bis zu 1000 der rund 8500 Jobs die Rede.

Es sind zwei Deals geplant. Zunächst geht es darum, dass Air Berlin etwa 40 Maschinen samt Besatzungen und Landerechten an die Lufthansa-Billigtochter Eurowings längerfristig verleihen will. Über diese Vereinbarung wird seit Monaten zwischen den beiden Unternehmen verhandelt.

Wet-Lease-Geschäft

Die Entscheidung über das sogenannte Wet-Lease-Geschäft soll Agenturberichten zufolge am Mittwoch auf der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung der Lufthansa fallen. Geben die LH-Kontrolleure ihr Ja-Wort, kann Air Berlin einerseits Leihgebühren kassieren, aber zugleich würden Einnahmen wegfallen, die jetzt noch mit den dann wegfallenden Verbindungen erzielt werden.

Zugleich würde die Berliner Fluggesellschaft dem Ableger des größeren Rivalen Marktanteile überlassen. Genau daran könnte die in diesem Jahr gestartete Eurowings interessiert sein. Andererseits kommen neue Verbindungen hinzu, die sich nicht in jedem Fall problemlos in den Flugplan von Eurowings einpassen. Gleichwohl gehen Experten davon aus, dass es bei der Lufthansa ein großes Interesse an der Ausweitung der Eurowings-Destinationen gibt.

Dem ersten Streich am Mittwoch könnte Ende der Woche ein zweiter folgen. Air Berlin will offenbar die Kooperation mit Tuifly, dem Ferienflieger des deutsch-britischen Tourismuskonzerns Tui, neu stricken. Bislang lässt Tuifly 14 Jets nebst Crews im Auftrag von Air Berlin fliegen. Diese Maschinen sollen in ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit Tui eingebracht werden.

Weitere 17 Flugzeuge der österreichischen Air-Berlin-Tochter Fly-Niki könnten hinzukommen. Bei einer solchen Kooperation würde es darauf hinauslaufen, dass beide Unternehmen sich Strecken und Einnahmen teilen.

Auslotung möglicher Kooperationen

Dass da etwas im Gange ist, ist spätestens seit Ende voriger Woche klar: Tuifly-Aufsichtsratschef Henrik Homann und Geschäftsführer Jochen Büntgen hatten nämlich am Freitag in einem Brief an die Belegschaft mitgeteilt, dass man „angesichts der wirtschaftlich schwierigen Situation der Air Berlin“ immer wieder mit dem Unternehmen und Partnern im Gespräch sei und mögliche Kooperationen auslote. Tuifly betreibt insgesamt 41 Flugzeuge.

Ob unter die Verträge für die beiden Geschäfte tatsächlich noch in dieser Woche die Unterschriften gesetzt werden können, wird von Experten bezweifelt. „In der Branche redet jeder ständig mit jedem, um Möglichkeiten für mehr Effizienz auszuloten“, sagte ein Branchenkenner dem WESER-KURIER. Kooperationsvereinbarungen seien häufig sehr komplex, oft scheiterten sie noch in letzter Minute.

Die Lufthansa hat vorige Woche eine Allianz mit Air China besiegelt – mehr als zwei Jahre wurde darüber verhandelt. Kommt dennoch alles unter Dach und Fach, wird bei Air Berlin erheblich weniger Arbeit anfallen – vor allem in der Verwaltung. Dort könnten in der Folge bis zu 500 Jobs wegfallen. Die Crews der abgegebenen Maschinen dürften weitgehend ihre Arbeitsstellen behalten. Völlig offen ist allerdings, welche Konditionen bei Bezahlung und Arbeitszeiten für Piloten und Flugbegleiter letztlich gelten werden.

Mehr Transparenz gefordert

Eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sagte zum möglichen Umbau bei Air Berlin lediglich, dass man sich in Gesprächen befinde. Zu Details könne man aber nichts sagen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) forderte mehr Transparenz. Die Kollegen bei Air Berlin und bei Tuifly seien verunsichert über die Zukunft ihrer Jobs, so VC-Sprecher Markus Wahl am Montag.

„Wir brauchen zügig verlässliche Informationen.“ Das gelte auch für die Piloten der rund 40 Air-Berlin-Maschinen, die an Eurowings vermietet werden sollen. Auch bei Tuifly geht die Angst um. „Die Kollegen sind sehr verunsichert, die Stimmung ist explosiv“, sagte der Tui-Konzernbetriebsratsvorsitzende Frank Jakobi. „Wir erwarten eine schnellstmögliche Klärung der Situation“, so Jakobi, der auch im Aufsichtsrat des Touristikkonzerns sitzt.

Arabische Airline Etihad führt Verhandlungen

Die Verhandlungen mit der Lufthansa und mit Tui werden nicht von Air-Berlin-Führungskräften, sondern von Managern der arabischen Airline Etihad geführt, die in Abu Dhabi zu Hause ist. Etihad ist 2011 mit einem Anteil von gut 29 Prozent bei dem Unternehmen aus der Hauptstadt eingestiegen. Für die Araber ist das ein strategisches Investment, sie versuchen damit, sich auf dem deutschen Markt breitzumachen.

Der Zugang zu deutschen Flughäfen ist durch die begrenzte Zahl von Start- und Landerechten und durch bilaterale Verträge stark beschränkt – dies wirkt wie ein Schutzschild für die Lufthansa, die sich gleichwohl immer wieder über die Subventionen der arabischen Airlines durch ihre Regierungen beschwert.

Etihad hat in den vergangenen fünf Jahren Air Berlin mit mehreren Geldspritzen über Wasser gehalten. Ohne diese Zuwendungen wäre die Gesellschaft mutmaßlich längst pleite. Denn sie macht notorisch Verluste. Allein in den vergangenen drei Jahren kamen mehr als 1,2 Milliarden Euro zusammen. Mehrere Sparprogramme, die Air Berlin in die Gewinnzone hieven sollten, sind gescheitert. In der Branche ist davon die Rede, dass die Scheichs nun verstärkt Druck bei einer Sanierung machen.

Ehemaliger Flugkapitän hat Air Berlin gegründet

Gegründet wurde Air Berlin von dem ehemaligen Flugkapitän Kim Lundgren im US-Bundesstaat Oregon, denn während der deutschen Teilung durften nur Jets der Alliierten Berlin ansteuern. Nach dem Mauerfall stieg Joachim Hunold 1991 in das Unternehmen ein und rief die deutsche "Air Berlin GmbH & Co. Luftverkehrs KG" ins Leben.

Mehrere andere Privatleute beteiligten sich. Seit Anfang 2006 ist Air Berlin eine Kapitalgesellschaft britischen Rechts. Im Mai 2006 ging das Unternehmen an die Börse. Im Streben um Wachstum übernahm Air Berlin die dba und LTU, auch die österreichische Niki und die Schweizer Fluglinie Belair kamen dazu. Wirtschaftlich steckte das Unternehmen aber seit dem Börsengang meist in den roten Zahlen, zuletzt flog Air Berlin 2015 einen Rekordverlust ein.