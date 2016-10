Bereit zum Abflug: Airbus übergibt seine 10 000 Maschine feierlich an Singapore Airlines. Seit 1979 kauft die asiatische Fluggesellschaft bereits beim Konzern ein. (ERIC CABANIS, dpa)

Es ist ein Meilenstein für Airbus. Am Freitag hat das Unternehmen seine 10 000. Maschine ausgeliefert. In Toulouse übergab der Flugzeugbauer den Langstreckenjet des Typs A350 XWB an seinen langjährigen Partner Singapore Airlines. Das Bremer Werk hat an dem Großraummodell direkten Anteil: Die Flügel der kompletten Baureihe A350 werden hier ausgerüstet. An mehr als einem Viertel der 10 000 Maschinen war Bremen beteiligt.

Wochen liefen die Vorbereitungen für die Feierstunde. In die Jubelstimmung dürften sich hier und da allerdings auch Sorgen mischen. Denn der Konzern begeht den Meilenstein in Zeiten besonderer Herausforderungen: Es gibt zwar genügend Aufträge für mittelgroße Jets, doch kämpft Airbus an mehreren Fronten mit Problemen.

Das größte Sorgenkind sei der A380, sagt der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. „Seine Zukunft ist völlig ungewiss.“ Im Juli hatte Airbus die Produktion des Jets um mehr als die Hälfte gestrichen. Zudem gebe es Anzeichen, dass auf die Branche insgesamt schwierige Zeiten zukommen. „Ein paar dunkle Wolken ziehen am Himmel auf. Der Superzyklus, in dem es nur aufwärts ging und die Auftragsbücher extrem gefüllt waren, könnte sich dem Ende neigen.“ Großbongardt sieht Airbus jedoch gewappnet, sollte die Phase des Aufschwungs der vergangenen zehn bis zwölf Jahre tatsächlich vorbei sein. „Das Unternehmen hat die letzten Krisen gut überstanden."

Wolfgang Donie, Luftfahrt-Analyst der NordLB, ist unter dem Strich ebenfalls zuversichtlich: „Boeing, der einzige ernstzunehmende Konkurrent, hat nicht kleinere Probleme als Airbus.“ Es sei jetzt notwendig, gegenzusteuern und die Strukturen zu optimieren. „Airbus ist nicht krank. Wenn es ein Problem gibt, ist dies oft ein größeres. Das liegt daran, dass es bei Flugzeugprojekten um Milliarden geht. Wenn etwas schiefgeht, ist der Schaden entsprechend hoch.“ Der Konzern könne mit der Situation aber umgehen und sei diversifiziert genug.

Militärflieger und Helikopter sind die Problemkinder

Der Militärflieger A400M und das Helikoptergeschäft seien dennoch große Baustellen, sagt Großbongardt. „Das hat Airbus noch nicht im Griff.“ Vergangene Woche platzte ein milliardenschwerer Helikopter-Deal mit Polen. Beim A400M seien zudem Hoffnungen auf Exporte unerfüllt geblieben, Lieferungen verspäteten sich.

Der Experte hält es für klug, den Konzern jetzt umzustrukturieren. „Es ist immer besser, das Unternehmen fit zu machen, wenn es gut läuft.“ Danach müsse Airbus jedoch zur Ruhe kommen. „Es hat sich unglaublich viel geändert. Die Dinge müssen Möglichkeit bekommen, sich zu setzen.“ Airbus steckt derzeit mitten im Umbau: Die Zentrale soll gestärkt, die Tochtergesellschaften sollen geschwächt werden. Weniger Doppelstrukturen sollen das Unternehmen schlanker, schneller und effizienter machen. Das ist laut Enders nötig, um das Unternehmen für das digitale Zeitalter zu rüsten.

Großbongardt hält das für den richtigen Schritt. „Airbus verwandelt sich Stück für Stück in ein normales Unternehmen, das zentral aus Frankreich geführt wird. Der alte nationale Proporz spielt keine Rolle mehr.“ Daneben gebe es einen gesunden Wettbewerb der Standorte. In der Vergangenheit habe es aufgrund von nationalen Interessen dagegen „sachfremde Erwägungen“ gegeben, wenn es um die Vergabe von Aufträgen an ein Werk gegangen sei. „Es ist Tom Enders zu verdanken, dass der staatliche Einfluss auf ein erträgliches Maß zurückgedrängt wurde. Das ist sein großes Verdienst.“

Bremen bleibt von Umstrukturierung verschont

Ob die Umstrukturierungen und Sparpläne Auswirkungen auf die Standorte im Norden haben, sei noch unklar, so der Hamburger Experte. Ein Sprecher von Airbus sagte, dass es beim sogenannten Integrationsprogramm vor allem „um die Reduktion von Doppelungen zwischen den Zentralfunktionen der Division Airbus und der Gruppe“ gehe. Andere Divisionen und die Produktion, demnach auch Bremen, stünden nicht im Mittelpunkt. Über Auswirkungen auf Arbeitsplätze lasse sich noch nichts sagen. Enders hatte die Auswirkungen des Konzernumbaus auf die Belegschaft in einer Mitteilung an die Mitarbeiter als „nicht unerheblich“ bezeichnet.

Jens Brüggemann, Betriebsratsvorsitzender von Airbus in Bremen, erwartet Ende November weitere Informationen der Konzernspitze. Zum jetzigen Zeitpunkt könne er nur spekulieren. In Bremen arbeiten etwa 5000 Mitarbeiter. Das Werk ist spezialisiert auf die sogenannten Hochauftriebshilfen: Landeklappen und Vorflügel, die bei Start und Landung ein- und ausfahren, um den Auftrieb zu erhöhen.

Vom „Brexit“ könnte der Standort Bremen wegen dieser Spezialisierung durchaus profitieren, sagt Experte Großbongardt. In Großbritannien werden derzeit alle Flügel der Flugzeuge hergestellt. Das könne nach einem kompletten Austritt der Briten hinfällig sein.