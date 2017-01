Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bremer Rüstungskonzern Airbus verkauft Atlas-Elektronik-Anteile an Thyssen-Krupp

Airbus verkauft seine Anteile am Bremer Sonartechnik-Spezialisten Atlas Elektronik an den Industriekonzern Thyssen-Krupp. Das teilten die Unternehmen nun am Donnerstag mit. Damit erhöht Thyssen-Krupp seinen Anteil an Atlas Elektronik von 51 auf 100 Prozent, Airbus zieht sich hingegen komplett zurück.