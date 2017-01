Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Bremer Rüstungskonzern Airbus verkauft Atlas-Elektronik-Anteile an Thyssenkrupp

Airbus verkauft seine Anteile am Bremer Sonartechnik-Spezialisten Atlas Elektronik an den Industriekonzern Thyssenkrupp. Das teilten die Unternehmen nun am Donnerstag mit. Damit erhöht Thyssenkrupp seinen Anteil an Atlas Elektronik von 51 auf 100 Prozent, Airbus zieht sich hingegen komplett zurück.