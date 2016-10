Die Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa) wurde im September 2015 gegründet. Seitdem ist Christian Schäfer ihr Landesvorsitzender. (Frank Thomas Koch)

Die drei Parlamentarier, die ursprünglich zum moderaten Flügel der Alternative für Deutschland (AfD) gehörten und 2015 aus der AfD ausgetreten waren, dürfen die Bezeichnung Alfa aus juristischen Gründen nur noch kurze Zeit verwenden. Hintergrund ist ein Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht (OLG) München. Dort stehen sich der Bundesverband der Partei Alfa und ein gleichnamiger Verein gegenüber. Den Verein gibt es schon länger.

Bei der „Aktion Lebensrecht für Alle e.V.“ handelt es sich um einen Zusammenschluss von Abtreibungsgegnern. Er hatte die Partei Alfa (Allianz für Fortschritt und Aufbruch) vor dem Landgericht Augsburg verklagt und seine älteren Rechte geltend gemacht. Die Richter gaben dem Verein Recht und verboten der Partei, sich weiter Alfa zu nennen. In der Berufung vor dem OLG München zeichnet sich eine Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils ab.

180 Vorschläge sind schon eingegangen

Bis zum Bundesparteitag von Alfa am 12. November wird die Partei die Kurzform noch verwenden dürfen. Danach drohen empfindliche Bußgelder. Das ist die Situation, mit der auch die drei Bremer Parlamentarier umgehen müssen. Sie behelfen sich derzeit mit einer Zwischenlösung. Dem Parteinamen haben sie den Zusatz „Bremer Bürgerliche Reformer“ beigefügt. Unter dieser Flagge segelten die Abgeordneten Christian Schäfer, Piet Leidreiter und Klaus Remkes bereits für kurze Zeit im Spätsommer 2015. Damals hatten sie die AfD gemeinsam mit dem moderaten Flügel um Parteigründer Bernd Lucke verlassen. Als Lucke Alfa aus der Taufe hob, nahm das Trio in der Bürgerschaft diese Bezeichnung an.

Für den bevorstehenden Alfa-Bundesparteitag in Frankfurt liegen nach Angaben der Bremer Parteisprecherin Antonia Hanne bereits rund 180 Vorschläge für einen neuen Parteinamen vor. Die Änderung muss laut Hanne aber mit Dreiviertelmehrheit von den Delegierten beschlossen werden. „Ob ein solch einheitliches Votum zustande kommt, ist aber nicht abzusehen“, hört man von Hanne. Falls nicht, müssten sich die Bremer eigene Gedanken machen, und zwar auf einem Landesparteitag Anfang Dezember. Dort dürfte eine Einigung leichter fallen, denn in der Hansestadt hat Alfa nur 41 Mitglieder.