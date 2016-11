Christian Schäfer hat in Bremen den Landesvorsitz inne. (Frank Thomas Koch)

Die Partei habe den verlorenen Namensstreit um die Abkürzung Alfa dazu genutzt, sich bereits über den Parteinamen klar politisch zu positionieren, erklärte Generalsekretär Jürgen Joost am Sonntag nach einem Parteitag in Frankfurt am Main. Den Rechtsstreit um das Kürzel Alfa hatte die Partei gegen den Verein "Aktion Lebensrecht für Alle" verloren, der sich ebenfalls Alfa abkürzt.

Zugleich wählten die Delegierten den 45-jährigen Unternehmer und ehemaligen Rechtsanwalt Christian Kott aus Bremen zum neuen Vorsitzenden. Die bisherige Amtsinhaberin Ulrike Trebesius hatte nach Angaben der Partei aus privaten Gründen ihren Rückzug erklärt. Lucke, der seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments ist, hatte die Allianz für Fortschritt und Aufbruch 2015 gemeinsam mit anderen ehemaligen Mitgliedern der AfD gegründet, war dann aber hinausgedrängt worden. Die heutige AfD-Chefin Frauke Petry vertrat den rechtsnationalen Flügel, Lucke den gemäßigten.

Die LKR ist in der Bremischen Bürgerschaft mit drei Sitzen vertreten. (wk/dpa)