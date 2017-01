Die Zahl der Arbeitslosen in Bremen ist gestiegen. (dpa)

Wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, waren im kleinsten deutschen Bundesland 35.135 Menschen ohne Job und damit 1,3 Prozent mehr als im Vormonat November.

Die Arbeitslosenquote stieg im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 10,1 Prozent. Der Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, Götz von Einem, sprach von einer robusten Entwicklung. Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit sei für die Jahreszeit üblich.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Dezember um 36 000 auf 2,568 Millionen gestiegen. Das sind 113.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkt auf 5,8 Prozent.(dpa)