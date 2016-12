Eine Aufnahme von 2005: Die Ariane-5-Rakete startet vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana. (dpa)

Eine Ariane-5-Rakete hat zwei Kommunikationssatelliten ins All gebracht. Der Lastenträger mit den beiden High-Tech-Geräten hob vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ab, wie Arianespace mitteilte.

Der Telekommunikationssatellit Star One D1 ist für das Unternehmen Embratel Star One bestimmt - dies ist der größte Satellitenbetreiber in Lateinamerika. Es war für Arianespace der elfte und letzte Start im zu Ende gehenden Jahr.

Nutzlast-Rekord

Das Unternehmen Airbus Safran Launchers, das seit November mit 74 Prozent Beteiligung Mehrheitsaktionär von Arianespace ist, teilte mit, dies sei der 76. erfolgreiche Start einer Ariane-5-Rakete in Folge gewesen. Dabei kann die Trägerraktete inzwischen deutlich mehr Lasten ins All transportieren. Die Nutzlast der Trägerrakete sei beim aktuellen Start auf 10,7 Tonnen gesteigert worden - auf die beiden Satelliten an Bord entfielen bereits 9,8 Tonnen Gewicht.

Die Oberstufe der Ariane-5-Rakete wird bei Airbus in Bremen gefertigt. Der Ariane-Flug Nummer 234 war insgesamt bereits der 90. Start einer Ariane-5-Rakete. (wk/dpa)