Jacobs Douwe Egberts (JDE) macht den Traditionsstandort von Kaffee Hag im Holzhafen dicht. (Karsten Kalma)

Er ist eine Bremer Erfindung – der Kaffee ohne Koffein. Und für Ludwig Roselius muss es ein Herzensanliegen gewesen sein. Weil er den frühen Tod seines Vaters auf übermäßigen Koffein-Genuss zurückführte, entwickelte der Kaufmannssohn und spätere Hitler-Verehrer ein ganz neues Verfahren: Er ließ die Bohnen in Salzwasser aufquellen und fügte dann Benzol hinzu, was ihnen das Koffein entzog. Roselius ließ sich das Verfahren patentieren, gründete die "Kaffee Handels-Aktien-Gesellschaft" und startete 1907 im Bremer Holzhafen die weltweit erste kommerzielle Produktion von entkoffeiniertem Kaffee.

Damit soll, 109 Jahre später, auf dem traditionsreichen Gelände an der Weser nun Schluss sein. Der Kaffeekonzern Jacobs Douwe Egberts (JDE) will sein Werk, in dem Rohkaffee unter anderem für die Marke Kaffee Hag entkoffeiniert wird, Anfang kommenden Jahres dichtmachen. Insgesamt 50 Mitarbeiter sind betroffen. Man werde nun Gespräche mit Betriebsräten und Gewerkschaft aufnehmen, „um eine sozialverträgliche Lösung für die Mitarbeiter sicherzustellen“, teilte JDE am Donnerstag mit. Kündigungen schloss der Hersteller nicht aus.

Einst gehörte die Hag AG zu den größten Kaffeeröstern der Welt. Das Bremer Unternehmen und die einprägsame Marke mit dem roten Herzen wurden zum Gattungsbegriff des entkoffeinierten Kaffees. Doch immer wieder durchlebte Kaffee Hag auch schwere Zeiten, weil das Image als verstaubt galt. In jüngster Zeit wenden sich die Verbraucher offensichtlich vermehrt ab. Nach Zahlen des Deutschen Kaffeeverbands schrumpft das Geschäft mit entkoffeiniertem Kaffee pro Jahr um 1 bis 5 Prozent.

Anlage ist "nicht mehr wirtschaftlich"

Eine weltweit sinkende Nachfrage habe dazu geführt, dass die Anlage im Holzhafen "nicht mehr wirtschaftlich" zu betreiben sei, so JDE. Die Auslastung sei in den vergangenen zehn Jahren um etwa 50 Prozent zurückgegangen. Den Rohkaffee werde das Unternehmen „zukünftig extern“ entkoffeinieren lassen. Auch gehe es darum, die Entkoffeinierung sämtlicher Marken im Portfolio zu vereinheitlichen. Details wollte der Kaffeekonzern nicht nennen. Bremen bleibe aber für JDE "ein wichtiger Produktions- und Verwaltungsort".

JDE ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Nahrungsmittelkonzerns Mondelez und einer Holding der Unternehmerfamilie Reimann. Es entstand 2014, als Mondelez und der niederländische Hersteller D.E. Master Blenders ihre Kaffeemarken zusammenlegten. JDE betreibt in Bremen-Hemelingen auch noch ein größeres Werk zur Produktion von löslichem Kaffee mit etwa 400 Beschäftigten.

Die aktuelle Entkoffeinierungsanlage für Kaffee Hag im Holzhafen stammt aus den 1970er-Jahren und ist inzwischen 43 Jahre alt. Dass sie nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist, bezweifelt Dieter Nickel von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. JDE gehe es offensichtlich um höhere Gewinnmargen; so arbeite dasKaffee-Hag-Werk mit einem "relativ aufwendigen Verfahren ohne Chemie". Rohkaffee lasse sich deutlich günstiger mit chemischen Verfahren entkoffeinieren.

Kleines Budget für Marketing

Das Unternehmen lasse die gesamte Traditionsmarke Kaffee Hag sterben, kritisierte Nickel. Bereits der vorherige Eigentümer Kraft Foods – der später in Mondelez umfirmierte – habe viel zu wenig in Werbung und Marketing investiert. "Und jetzt gibt JDE dem Ganzen den Todesstoß", sagte der Gewerkschafter. Dabei habe entkoffeinierter Kaffee durchaus eine Zukunft, wenn Investitionen in die Marke flössen. JDE kündigte an, das Unternehmen werde "auch weiterhin entkoffeinierten Kaffee anbieten". Zudem habe die geplante Schließung des Werks im Bremer Holzhafen "keinen Einfluss auf unsere Marken wie zum Beispiel Kaffee Hag".

Etwa 4,6 Prozent macht derzeit der Anteil des entkoffeinierten Kaffees am Gesamtmarkt im Lebensmittel-Einzelhandel aus. Die schwindende Nachfrage führen die Experten des Deutschen Kaffeeverbands auf eine veränderte Wahrnehmung des Getränks zurück. Früher habe dem Kaffee mit Koffein das Image angehaftet, gesundheitsschädlich zu sein, sagt Hauptgeschäftsführer Holger Preibisch. "Heute ist der Verbraucher nicht immer bereit, für den technisch komplexen Vorgang der Entkoffeinierung den erforderlichen Aufpreis zu zahlen". So manches Unternehmen habe die Freude an diesem Geschäft verloren "und entsprechend Marketingbudgets zurückgefahren".

Zukunft von entkoffeiniertem Kaffee

Dennoch glaubt Preibisch, dass entkoffeinierter Kaffee eine Zukunft hat. So werde den Kunden bei Kaffeebestellungen in den Vereinigten Staaten immer die Frage gestellt, ob sie ihr Getränk mit oder ohne Koffein wünschten. Auch baue die Branche auf den allgemeinen "Ohne"-Trend in der Lebensmittelbranche ("ohne Zucker", "ohne Fett"). "Gerade in der deutschen Gastronomie könnte mit entkoffeiniertem Kaffee der Kaffeeabsatz am Spätnachmittag und Abend gesteigert werden", so Preibisch.

Auch Bremen dürfte in dem Geschäft von Bedeutung bleiben; denn es gibt noch andere auf Entkoffeinierung spezialisierte Betriebe in der Stadt wie beispielsweise die Coffein Compagnie mit Sitz im Stadtteil Hemelingen – ein weiteres Traditionsunternehmen, das seit 1931 besteht. Kommt es am Ende sogar als möglicher Auftragnehmer für Jacobs Douwe Egberts Marke Kaffee Hag infrage? Das wäre mit Sicherheit kein Happy End, aber zumindest einige Jobs ließen sich vielleicht retten.