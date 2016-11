So sieht es als Visualisierung aus, das Digitale Testfeld Autobahn auf der A9 im Süden Deutschlands. (dpa)

Enak Ferlemann ist nicht zufrieden. Das war dem parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium vor gut drei Wochen anzumerken. „Ich vermisse Bremen“, sagte der CDU-Politiker bei der Konferenz „Auto Digital“ des WESER-KURIER. Denn aus Sicht der Bundesregierung sollte sich der Stadtstaat stärker als Testfeld für den digitalen Verkehr einbringen.

Eine Forderung, die die Bremer SPD-Fraktion nun aufgegriffen hat. In die nächste Bürgerschaftssitzung im Dezember will sie einen Dringlichkeitsantrag einbringen, der den Senat dazu auffordert, sich beim Bundesverkehrsministerium für das Einrichten einer Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren in Bremen zu bewerben.

Aktuell liegt der Antrag noch beim Koalitionspartner der Sozialdemokraten, den Grünen. Die müssen nun darüber entscheiden, ob sie das Papier mittragen wollen – oder eben nicht.

Einer der Initiatoren des Antrags ist der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Andreas Kottisch. „Als Automobilstandort sind wir prädestiniert für ein digitales Testfeld“, sagt er. Die Autobauer Mercedes und Borgward, die Vielzahl an Zulieferern und IT-Firmen in Bremen und der Region, sie alle könnten die Strecke nutzen, um ihre Entwicklungen aus den Bereichen autonomes und vernetztes Fahren auszutesten. „Es müssen Konzepte entwickelt werden – und das schnell“, sagt Kottisch.

Testfeld zwischen München und Nürnberg

Vorstellbar seien Strecken nach Vorbild des schon existierenden Testfeldes zwischen München und Nürnberg, wo der Wirtschaft seit etwas mehr als einem Jahr ein Teilstück der Autobahn A9 als Versuchslabor zur Verfügung steht.

„Das Digitale Testfeld Autobahn ist ein technologieoffenes Angebot für Automobilindustrie, Zulieferer, Telekommunikationsunternehmen und Forschungseinrichtungen, auf Basis einer angepassten Infrastruktur eigene Entwicklungen und Innovationen zu erproben und weiterzuentwickeln“, erklärt die Bundesregierung. Für Erprobungsfahrten bestehe keine Anzeigepflicht.

Bis zum Herbst waren vier vernetzte Testfahrzeuge auf der Autobahn im Einsatz. Auch sogenannte Lkw-Platoons, bei denen mehrere Lastwagen vom ersten Fahrzeug aus ferngesteuert werden, sind auf der Strecke unterwegs.

Weniger Unfälle und Staus

Die Fahrzeuge empfangen dabei Signale der Fahrbahn und von anderen Autos und wissen so schon Kilometer im Voraus, wie sich die anderen Fahrzeuge verhalten oder wo beispielsweise ein Stau ist.

Die über die neueste Mobilfunktechnik in Verbindung stehenden Autos können etwa durch einen vorausfahrenden Lkw schauen und sie wissen, wenn ein anderes Fahrzeug zum Überholen ansetzt. Dadurch soll es weniger Unfälle und Staus geben.

Erst am Dienstag hatte das Bundesverkehrsministerium öffentlich gemacht, dass auf einem Teilabschnitt der A9 nun ein 5G-Testnetzwerk installiert wird. 5G ist der nächste Mobilfunkstandard, mit dem zehn Mal schnellere Datenraten erreicht werden sollen als mit dem bisherigen LTE-Standard. Eine entsprechende Infrastruktur, dazu zählen beispielsweise Funkmasten, wird jetzt auf einem 30 Kilometer langen Abschnitt bei Nürnberg aufgebaut.

Neue Ideen für die Stadt

Der Bürgerschaftsabgeordnete Kottisch denkt für Bremen aber auch an Möglichkeiten über die Autobahn hinaus: Möglich seien etwa Teilstrecken im Güterverkehrszentrum, von denen die Logistiker profitieren könnten, oder auch Parkhäuser, in denen teilautonome Parkvorgänge ausprobiert werden könnten.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sitzt zum einjährigen Bestehen des Digitalen Testfelds Autobahn in einem Audi RS 7. (dpa)

Ein fertiges Konzept ist aus seiner Sicht aber nicht Aufgabe der Bürgerschaftsfraktionen. „Die zuständigen Ressorts und die Wirtschaftsförderung müssen sich mit den Akteuren vor Ort unterhalten und herausfinden, was sie wirklich nutzen können“, sagt er. „Uns geht es darum, dass das so bald wie möglich passiert.“ Auslöser für den Antrag sei der Appell von Staatssekretär Ferlemann bei der WESER-KURIER-Konferenz „Auto Digital“ gewesen.

Bei den Grünen wird man nun demnächst über das Papier beraten. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Bürgerschaftsfraktion, Robert Bücking, steht dem Antrag positiv gegenüber. „Das Anliegen ist goldrichtig. Wir müssen eine Infrastruktur schaffen, die für die Unternehmen von Interesse ist“, sagt er.

Mehr Forschung und Entwicklung für Bremen

Dass ein Dialog mit Verbänden und Firmen geführt werde, findet er „absolut sinnvoll“. Schließlich gehe es auf lange Sicht auch darum, dass Stück für Stück mehr Forschung und Entwicklung an den Automobil-Standort Bremen geholt wird. Beim Autobauer Daimler sitzt die entsprechende Abteilung beispielsweise in der Stuttgarter Zentrale. Bücking mahnt aber auch an, dass bei allen Diskussionen die offenen Fragen etwa im Bereich Sicherheit nicht aus den Augen verloren werden dürften.

Beim Bundesverkehrsministerium ist man indes schon einen Schritt weiter: Nach der Autobahn A9 nimmt die Behörde nun Landstraßen und den Stadtverkehr in den Blick. „Automatisiertes Fahren soll nicht nur im Labor, sondern im Realverkehr entwickelt werden“, sagt Ferlemann.

Dazu sollten Straßen in den Innenstädten mit Sensorik und neuen Mobilfunktechnologien ausgestattet werden. Städte wie München, Hamburg, Dresden, Düsseldorf, Ingolstadt, Braunschweig und Berlin haben bereits den Zuschlag für weitere digitale Testfelder bekommen – unter anderem soll dort der sogenannte Parksuchverkehr verbessert werden. Dafür stellt der Bund 80 Millionen Euro bereit.

Bremen ist bei diesem ersten Durchgang nicht dabei. Genau das hatte auch Ferlemann auf der Konferenz kritisiert. Es sei eine Aufgabe für den Senat, die Stadt ebenso zum Testfeld für die Entwicklung von automatisierten, vernetzten Formen der Mobilität zu machen, sagte er. Derzeit gebe es im Bund zahlreiche Initiativen, um die Veränderung der Mobilität mit Gesetzgebung zu flankieren. Sein Ministerium arbeite etwa an Neuregelungen in der Straßenverkehrsordnung für das autonome Fahren.

Liste wird weitergeführt

Ist Bremen nun also zu spät dran, um sich um ein Testfeld zu bewerben? Ferlemann verneint: „Die Liste ist nicht abgeschlossen, weitere Kommunen können hinzukommen.“ Tim Cordßen aus dem Wirtschaftsressort sagt, dass im Hintergrund längst an dem Thema gearbeitet werde. Das Ressort begrüße daher den Antrag der SPD-Fraktion. „Es ist aber nicht das Land Bremen, das hier allein agiert“, sagt er. Es brauche inhaltliche Anknüpfungspunkte. Und gerade die rechtlichen Regelungen seien ein komplexes Verfahren.

Das Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums zum automatisierten und vernetzten Fahren, das im Juli gestartet ist, läuft bis zum Jahr 2020. Bewerben können sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen, aber auch Bundesbehörden und -einrichtungen, die in Kooperation mit Firmen und wissenschaftlichen Instituten auftreten.

Mit den Fördermitteln sollen, so heißt es aus dem Verkehrsministerium, gezielt „anwendungsnahe, innovative Lösungen auf digitalen Testfeldern“ unterstützt werden. Dabei solle etwa geklärt werden, wie die deutsche Verkehrsinfrastruktur zukunftsfähig gestaltet werden kann. Die diesjährige Förderperiode ist bereits Mitte September abgelaufen, weitere Projekte werden erst ab Anfang kommenden Jahres wieder finanziell unterstützt.