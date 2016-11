Bremer Unternehmen suchen dringend Auszubildende. (dpa)

Für Unternehmen in Bremen wird es schwieriger, ausreichend Auszubildende zu finden. Das geht aus den aktuellen Zahlen zum Ausbildungsmarkt hervor, die die Agentur für Arbeit zusammen mit Handelskammer und Handwerkskammer an diesem Mittwoch vorgestellt hat. Das liegt an der demografischen Entwicklung, hat aber auch mit der Bildung der Bewerber zu tun.

Die Zahl der Schulabgänger ist in den vergangenen Jahren stetig gesunken, sagt Götz von Einem, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven. Die logische Konsequenz: Immer weniger Jugendlich suchen einen Ausbildungsplatz.

Gleichzeitig ist die Zahl der gemeldeten Lehrstellen bei der Arbeitsagentur im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen – auch weil ein Teil davon früher vergeben wurde, ohne der Behörde gemeldet zu werden. Von den insgesamt 4011 gemeldeten Ausbildungsplätzen waren Ende September noch 110 unbesetzt.

Konkurrenz zu niedersächsischen Jugendlichen

„In den Bewerbungsverfahren stehen die Bremer Ausbildungsplatzbewerber allerdings oft in Konkurrenz zu Jugendlichen aus dem niedersächsischen Umland“, sagt von Einem. Insgesamt zählt die Arbeitsagentur 207 sogenannte unversorgte Bewerber im Land Bremen, also solche, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben.

Mehr zum Thema Kommentar: Dunkelziffer Stefan Lakeband bewertet die Situation am Ausbildungsmarkt und ist der Meinung, dass die ... ... mehr »

Was für die Unternehmen problematisch ist, ist für die Jugendlichen von Vorteil. „Wenn die Schulabgänger eine größere Auswahl haben, ist das gesellschaftlich besser“, sagt von Einem – auch wenn das die Unternehmen nicht freue.

Besonders viele Ausbildungsplätze zum Berufskraftfahrer sind aktuell unbesetzt geblieben, aber auch zum Elektroniker oder Industriekaufmann. „Das ist ein Problem in allen Branchen“, sagt Martina Jungclaus, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Bremen.

Bildung der Bewerber lässt zu wünschen übrig

Gleichzeitig klagen viele Betriebe aber auch über die Bildung der Bewerber, sagt Björn Reichenbach von der Handelskammer Bremen. Damit würde das bestätigt, was der Bildungsreport IQB vergangene Woche festgestellt habe: Im Bundesvergleich haben Bremer Schüler Probleme damit, deutsche Texte zu lesen und zu verstehen.

„Viele Firmen schauen schon heute nicht mehr so genau aufs Zeugnis, sondern auf die persönliche Motivation der Bewerber“, sagt Reichenbach. „Wenn es jedoch Probleme bei den grundlegenden Fähigkeiten gibt, wird es schwierig.“

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Niedersachsen: Die Bewerber passen nicht zu den Stellen, die Stellen passen den Bewerbern nicht: In dem Bundesland sind 3153 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben, gleichzeitig suchen aber noch 1892 Jugendliche eine Lehrstelle.

Oft kein Ausbildungsplatz für den Wunschberuf

„Der Ausbildungsmarkt wird von vielfältigen Passungsproblemen geprägt“, sagt der Regionalchef der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen, Klaus Stietenroth. So fänden die Interessenten vor Ort oft nicht einen Ausbildungsplatz für ihren Wunschberuf. Auf der anderen Seite verlangten immer mehr Betriebe bessere oder höhere Schulabschlüsse, die die Bewerber nicht erfüllen könnten.

„Auszubildende, nicht Ausbildungsplätze sind Mangelware“, beklagt denn auch der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, Volker Müller. Vielen Jugendlichen fehle die Ausbildungsfähigkeit. Oder sie seien „schlicht gar nicht oder falsch orientiert“. Die Schulen müssten sich daher viel intensiver und praxisnäher mit der Berufswelt befassen. Außerdem forderte Müller von den Jugendlichen mehr Flexibilität.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht dagegen die Wirtschaft in der Pflicht. Die Firmen stellten zu wenige Ausbildungsplätze für ein „auswahlfähiges Angebot“ zur Verfügung, beklagte DGB-Arbeitsmarktexperte Lars Niggemeyer. Außerdem seien oft die Hürden zu hoch.

Mehr Mühe bei Hauptschulabschluss oder Migrationshintergrund

Arbeitgeber seien nicht bereit, auch schwächeren Bewerbern eine Chance zu geben. „Insbesondere Hauptschüler und Menschen mit Migrationshintergrund haben deutlich mehr Mühe, eine Lehrstelle zu finden.“ Dies gelte mittlerweile sogar in der Hotel- und Gastronomiebranche. Die betroffenen Jugendlichen treibe man so in „Warteschleifen in Parallelsystemen“, sprich in staatliche Fördermaßnahmen.

Der DGB beziffert daher die Zahl der erfolglosen Bewerber mit 10.424 deutlich höher als die Bundesagentur. Nach deren offizieller Statistik gab es im neuen Ausbildungsjahr in Niedersachsen insgesamt 57 499 Lehrstellen – fast 2100 oder vier Prozent mehr als 2014/15. Die Zahl der Bewerber sank geringfügig auf 61.282.