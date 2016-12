Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann (Mitte) während einer Kundgebung der islamfeindlichen Pegida-Bewegung auf dem Theaterplatz in Dresden. (dpa)

„Interne Info der Berliner Polizeiführung: Täter tunesischer Moslem“, twitterte Lutz Bachmann um 23.16 Uhr, kurz nach dem mörderischen Anschlag am Berliner Breitscheidplatz. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei einen 23-jährigen Pakistaner festgenommen, der stundenlang als Tatverdächtiger gehandelt wurde. Bachmanns Tweet fand wenig Beachtung, und auch der Pegida-Gründer insistierte zunächst nicht weiter.

Nachdem jedoch bekannt ist, dass der Pakistaner nicht der Täter war, erscheint der frühe Tweet des Dresdner Islamfeindes in einem anderen Licht. „Na klar…“, kommentierte Bachmann am Dienstag die Nachricht, dass die Polizei den falschen Mann in Gewahrsam genommen habe. Als dann die Identität des mutmaßlichen tatsächlichen Attentäters, des 24 Jahre alten Tunesiers Anis Amri, bekannt wurde, triumphierte Bachmann: „Da stimmte meine Info von 1h nach dem Anschlag wohl doch?“ Nicht nur im Netz erfährt der Vorgang zunehmend Aufmerksamkeit. Auch die renommierte Terror-Expertin der New York Times, Rukmini Callimachi, meldete sich zweimal über Twitter bei Bachmann und bat ihn um Kontaktaufnahme.

Wichtigtuer oder tatsächlich informiert?

Wusste Bachmann also tatsächlich mehr als die Öffentlichkeit? Oder macht sich der vorbestrafte Rechtspopulist mit dem großen Ego einfach wichtig? Schließlich postet der Aktivist quasi im Stundentakt ausländerfeindliche Parolen. Tunesier und Algerier werden in Deutschland überproportional häufig straffällig. Es wäre also denkbar, dass Bachmann die Nationalität beliebig gegriffen hat und zufällig richtig lag. Schließlich machte er keine weiteren Angaben zu der Person und wiederholte seine Behauptung auch nicht.

Was aber, wenn es anders war? Der einstige Betreiber einer Werbeagentur befeuert fleißig die andere Version der Geschichte. Die wäre politisch nicht nur höchst beunruhigend, weil sie Kontakte der rechten Szene zur Polizei oder ins Berliner Landeskriminalamt voraussetzen würde, sondern ließe sich von den Rechtspopulisten auch bilderbuchmäßig ausschlachten. Schließlich hätte die Polizei die Öffentlichkeit dann in den ersten Stunden nach dem Anschlag in die Irre geführt.

Nährboden für wilde Konspirationstheorien

Genau diesen Verdacht streut Bachmann nun. „Warum wurde erst der Pakistane präsentiert?“, twittert er: „Um Pannen von Merkelpolitik, BKA usw. zu decken? Das lassen wir nicht zu!“ Die tatsächlich befremdliche Vorgeschichte des Tatverdächtigen Anis Amri, der seit langem im Visier der Behörden war, aber unbehelligt blieb, bietet den idealen Nährboden für wilde Konspirationstheorien.

Auch auf die Frage, wie er vor allen anderen am Montag an die Information gekommen sein soll, hat Bachmann eine Antwort – diese Mal in holprigem Englisch, damit auch das internationale Publikum und die Reporterin der New York Times mitlesen können: „quiet easy… just need the right connections and a whistleblower that is sick of the lies.“ Zu deutsch: Man brauche nur die richtigen Beziehungen und eine undichte Stelle, die der offiziellen Lügen überdrüssig sei.