Bremerhaven. (reuters)

Allerdings bezieht sich das nicht auf den gesamten Streckenabschnitt, der bisher in der Planung war: Die Fahrinnenanpassung der Unterweser Süd von Brake nach Bremen wird vorerst zurückgestellt. Enak Ferlemann (CDU), parlamentarischer Staatssekretär im ­Bundesverkehrsministerium stellte am Montag in Bremerhaven den Fahrplan für das Infrastrukturprojekt vor. Zunächst sollen nur die Pläne für den Abschnitt Außenweser (von See bis Bremerhaven) und Unterweser Nord (Bremerhaven bis Brake) weiterverfolgt werden.

Der Abschnitt Süd werde deshalb zurückgestellt, weil sich aus Sicht des WSV für diesen Bereich die „insgesamt für derartige Großprojekte üblichen Verfahrensrisiken im vorliegenden Fall besonders verdichten“. Das WSV rechnet damit, dass es für diesen Abschnitt vertiefter Untersuchungen bedürfe, „da erhebliche Beeinträchtigungen von streng geschützten Naturgebieten nicht ausgeschlossen werden können.“ Ferlemann geht davon aus, dass die Vertiefung der Weser von Brake bis Bremen nicht vor 2030 erfolgen wird.

Dass für die Vertiefung überhaupt ein neues Planfeststellungsverfahren notwendig ist, das hatte das Bundesverwaltungsgericht im September festgestellt: Das Gericht hatte den Planfeststellungsbeschluss zur Außen- und Unterweser, der für alle drei Abschnitte galt, in Teilen für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt. Das Bundesverwaltungsgericht war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Planfeststellungsbeschluss gegen das Abwägungsgebot im Sinne der europäischen Wasserrichtlinie verstößt. Denn die Planfeststellungsbehörde habe verkannt, dass es sich bei dem Vorhaben nicht um eine Maßnahme, sondern um drei selbstständige Vorhaben handelt.