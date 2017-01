Antrittsbesuch in Washington: Die britische Premierministerin Theresa May mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump. (Pablo Martinez Monsivais, dpa)

Noch wirkte alles ein wenig improvisiert im neuen Weißen Haus Donald Trumps. Die Mitarbeiter schafften es sprichwörtlich in letzter Minute, die Stühle für die mittägliche Pressekonferenz im „East-Room“ zurechtzurücken. Die Mikrofonanlage funktionierte nicht richtig und selbst an den offiziellen Mitteilungen musste noch gefeilt werden.

Hatte die Pressestelle des Weißen Hauses doch peinlicherweise gleich mehrfach das „h“ in Theresa unterschlagen. Aber auch die Briten erwiesen sich als nicht so stilsicher wie gewohnt. Sonst hätten sie gewusst, dass ihr Gastgeschenk, ein als „Quaich“ bekannter Whisky-Becher, für den strikten Abstinenzler Trump trotz seiner schottischen Herkunft nicht ganz passend war.

Umso mehr bemühten sich der neue US-Präsident und die Premierministerin, die „besonderen Beziehungen“ zwischen den beiden Ländern zu unterstreichen. Erst bei einem Fototermin vor der aus dem Archiv geholten „Churchill-Büste“ im Oval Office und dann vor der Presse. Sogar die Krawatte Trumps war farblich auf das rote Kostüm der Premierministerin abgestimmt.

Freundschaftsversicherungen wirkten steif

Die gegenseitigen Freundschaftsversicherungen vor den versammelten Reportern wirkten ein wenig steif, die Artigkeiten zu angestrengt. Theresa May redete um ein Vielfaches länger als ihr Gastgeber, der versprach, beide Länder würden „ein fantastisches Verhältnis in der Zukunft haben“. Der Brexit sei „eine wunderbare Sache“, weil er den Briten erlaube „ihre eigene Identität zu haben“.

Ein paar Seitenhiebe auf die Europäische Union, die er „das Konsortium“ nannte, konnte sich Trump auch nicht verkneifen. Er überließ es May, zu versichern, dass er „100 Prozent hinter der NATO steht“. Ein britischer Reporter erkundigte sich bei Trump, wie verlässlich solche Zusagen seien. Der Präsident wies darauf hin, dass er seine Positionen in den vergangenen Jahren wenig verändert habe.

Im Verhältnis zu Russland sei es zu früh, über eine Aufhebung der Sanktionen zu sprechen. Er freue sich auf das Telefonat mit Staatspräsident Wladimir Putin am Wochenende und sei interessiert an guten Verhältnissen zu allen Ländern. Das gelte auch für Mexiko, mit dessen Präsident Enrique Peña Nieto er nach der Absage des Besuchs im Weißen Haus am Morgen telefoniert hätte.

Freundlicher, aber nicht überschwänglicher Empfang

Ein wenig irritiert über die Direktheit der Fragestellerin von der BBC wiederholte Trump seine Position zur Folter. „Ich glaube, dass sie funktioniert“, fügte dann aber hinzu, er habe seinem Verteidigungsminister die Vollmacht erteilt, ihn „zu überstimmen, wenn er anderer Meinung ist“. Der pensionierte Vier-Sterne-General James Mattis hat sich entschieden gegen den Einsatz von Folter ausgesprochen.

Der Empfang für die britische Premierministerin war freundlich, aber nicht überschwänglich. May bringt aus der Begegnung mit nach Hause, was sie brauchte: Die Perspektive auf ein Freihandelsabkommen mit den USA, das ihr eine bessere Verhandlungsposition mit der Europäischen Union bei den Brexit-Gesprächen gibt.

Trump erhielt seinerseits eine Einladung „seiner Majestät“ Queen Elizabeth II. zum Staatsbesuch nach Großbritannien noch in diesem Jahr, die er dankend annahm. Und ein Stück internationale Anerkennung, die ihm bisher verwehrt blieb.

Ein merkwürdiges Paar

Obwohl das Weiße Haus intensiv bemüht war, Assoziationen zu dem engen Verhältnis Ronald Reagans zu Maggie Thatcher wachzurufen, vermittelten Trump und May eher den Eindruck eines „merkwürdigen Paars“, wie die „New York Times“ schrieb.

Daran änderte auch nichts, dass der Präsident die Premierministerin „My Maggie“ nannte. Jeremy Shapiro vom „European Council on Foreign Relations“ erinnerte daran, dass Reagan und Thatcher politisch an einem Strang zogen und eng miteinander kooperierten. „Die haben wirklich als Team gearbeitet, Trump liegt das überhaupt nicht“.

Der eigentliche Seelenverwandte Trumps in Großbritannien ist der ehemalige UKIP-Chef und Anführer der Brexit-Bewegung, Nigel Farage, der seit den Wahlen schon mehrere Male mit Trump zusammengetroffen war. Die „Special Relationship“ zwischen dem US-Präsidenten und Theresa May hinterließ dagegen den Eindruck, auf ihre Art besonders, nämlich eigen zu sein.