IG-Metall-Bremen-Geschäftsführer Volker Stahmann. (dpa)

Bislang haben nach Angaben der Gewerkschaft 37 Unternehmen an der Umfrage teilgenommen. Ein Ergebnis ist demnach: Auch wenn die IG Metall in der Vergangenheit in vielen Betrieben die 35-Stunden-Woche durchgesetzt hat, wird diese – bezogen auf die tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit von Vollzeitkräften – in vielen Firmen deutlich überschritten.

Mehr als 100 Teilnehmer kamen am Wochenende auf Einladung der IG Metall Bremen ins Gewerkschaftshaus, um über die Arbeitszeit in ihren Unternehmen zu sprechen. Unter den Besuchern der Konferenz waren Betriebsräte, Vertrauensleute, Mitglieder sowie Politiker wie Dieter Reinken (SPD) und Birgit Bergmann (CDU).

Auch Elke Heyduck, Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer Bremen, und der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel diskutierten mit den Teilnehmern. In Arbeitsgruppen wurde unter anderem zu Themenschwerpunkten wie Schicht- und Mehrarbeit und Mobiles Arbeiten gesprochen und darüber, wie die Diskussion rund um die Arbeitszeit in den Betrieben weitergeführt werden kann.

Samstagsarbeit mittlerweile üblich

Dass es aus Sicht der Gewerkschaft akuten Handlungsbedarf gibt, zeigten die von IG-Metall-Bremen-Geschäftsführer Volker Stahmann vorgestellten Ergebnisse der Betriebsrätebefragung. Demnach nimmt nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch der Flexibilisierungsbedarf in vielen Bremer Betrieben zu. Schichtarbeit, Arbeiten von zu Hause oder am Wochenende gebe es demnach immer häufiger zu finden. Auch Samstagsarbeit sei mittlerweile üblich, Schichten am Sonntag keine Ausnahme mehr.

Die Arbeitszeitkonferenz war der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen rund um das Thema Arbeitszeit. Anfang kommenden Jahres folgt die bundesweite Beschäftigtenbefragung der IG Metall. Arbeitszeit soll laut der Gewerkschaft bei ihren Forderungen für die Metall- und Elektro-Tarifrunde kommenden Jahres eine entscheidende Rolle spielen.