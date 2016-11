Die Bauarbeiten sollen nun weitergehen. (Christina Kuhaupt)

Es ist wieder Betrieb in der Baugrube. Nach monatelangem Stillstand und großen technischen Problemen sind im sogenannten Bremer Loch vor dem Hauptbahnhof die Tiefbauer am Werk. Wenn ­alles gut geht und nicht der große Frost kommt, könnte dieser Teil der Arbeiten an dem 100-Millionen-Projekt noch in diesem Jahr abgeschlossen sein.

Danach wird an die Rohbauer übergeben. Der Auftrag ist erteilt, teilt der Investor mit. Er geht davon aus, dass im Spätsommer 2018 die ersten Mieter in die beiden Häuser einziehen können. Gebaut werden sie nach Entwürfen des Architekten Max Dudler.

„Ich bin mit dem Verlauf der Bauarbeiten hochzufrieden“, sagt Ulf Wachholtz, Geschäftsführer bei der Hamburger Achim-Griese-Treuhandgesellschaft, die für das Projekt verantwortlich ist. Er bezieht sich auf die Wochen nach dem neuerlichen Baustart, denn davor lief es nicht rund, ganz und gar nicht. Der Streit darum, wie es angehen konnte, dass rund um die Baustelle der Boden abgesackt ist, gipfelte in dem Rauswurf des Tiefbauunternehmens Implenia.

Schluss mit dem Hin und Her

Ein Paukenschlag, so sahen es die einen und machten sich Sorgen, wie es weitergehen könnte. Ein Befreiungsschlag, sagte der Investor: Schluss mit dem Hin und Her und endlich weiterbauen. Griese arbeitet nach eigenen Angaben mit einigen Firmen zusammen, die vorher als Subunternehmen für Implenia tätig waren.

„Wir sind bereits vier Meter tiefer“, erklärt Wachholtz. Zurzeit werde die dritte Ankerlage gesetzt, um das Bauloch zu befestigen. Drei Meter seien es noch, bis in knapp 16 Metern Tiefe die Bodenplatte gesetzt werden könne. Weitere Absackungen habe es bislang nicht gegeben, sagt der Geschäftsführer. Bestätigt wird das vom Bremer Bauressort und der BSAG.

Beide messen kontinuierlich, ob sich rund um die Grube die Erde bewegt. Im Mai waren alarmierende Werte festgestellt worden. Die Hochstraße hatte sich abgesenkt und musste mit großem Aufwand wieder ins Lot gebracht werden. Die BSAG konnte auf ihren Gleisen A und B nicht mehr für die Sicherheit garantieren und stellte den Betrieb ein.

Projekt verschoben

Das Verkehrsunternehmen wollte im Sommer dieses Jahres mit einem Millionenaufwand eigentlich die kompletten Gleisanlagen vor dem Bahnhof erneuern. Wegen der Absackungen wurde das Projekt auf das kommende Jahr verschoben. Nachdem die Schäden mit einem Provisorium behoben waren, konnten die Straßenbahn die beiden Gleise wieder nutzen.

Implenia versichert, damals unter Hochdruck nach den Ursachen für die Erdbewegungen gesucht zu haben. Sie seien in ihrer Größenordnung und weiträumigen Ausdehnung für alle Fachbeteiligten unerwartet gewesen. „Trotz intensiver Bemühungen konnten wir den Bauherrn vom Konzept zur technischen Lösung des Problems mit einem hohen Sicherheitsniveau nicht überzeugen“, teilte das Unternehmen mit, nachdem ihm Ende September gekündigt worden war.

Wer dafür aufkommt, dass die Großbaustelle ein halbes Jahr stillstehen musste, und wer die beträchtlichen Schäden bezahlt, die der Stadt und der BSAG entstanden sind, könnte irgendwann vor Gericht erörtert werden. „Wir sind da selbstbewusst“, sagt Griese-Geschäftsführer Wachholtz. Implenia erklärt auf Anfrage, dass zum heutigen Zeitpunkt keine gerichtlichen Auseinandersetzungen erwartet würden.

Konstruktive Kommunikation

„Die Kommunikation mit der Bauherrenschaft gestaltet sich weiterhin konstruktiv“, so das Unternehmen wörtlich. Implenia ist in der Schweiz das führende Bauunternehmen. Vor zwei Jahren hatte es die Tiefbauspezialisten von Bilfinger Construction übernommen. An Sachverstand kann es demnach beim Bau der Grube in Bremen eigentlich nicht gefehlt haben.

In das Loch hinein kommen zwei Parkdecks, die von der Brepark bewirtschaftet werden. Es gibt ein Halbgeschoss mit der Haustechnik. Und ein erstes Untergeschoss, in das nach Darstellung des Investors zwei Märkte einziehen: Rewe und Woolworth. Alles zusammengenommen werden die beiden Gebäude eine Nutzfläche von 34 700 Quadratmetern haben – belegt von zwei Hotels, dem Adagio Aparthotel und dem Ibis Budget, von Gastronomiebetrieben wie Peter Pane und Vapiano, von dem Drogeriemarkt dm, von Dienstleistern, großen Büronutzern und Arztpraxen.

Die Achim-Griese-Treuhandgesellschaft will das Projekt nicht entwickeln, um es danach an einen andere Investoren zu verkaufen, wie es bei solchen Vorhaben oft üblich ist. „Wir behalten die Häuser“, kündigt Wachholtz an.