Der aus Bremen-Nord stammende Satirikier Jan Böhmermann. (dpa)

Anlass für die auf youtube verbreitete "persönliche Stellungnahme von Jan Böhmermann zur Sache" war die Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen ihn wegen seines Gedichtes "Schmähkritik" über den türkischen Präsidenten Erdogan.

Er freue sich, dass die Staatsanwaltschaft Mainz zu dem Schluss gekommen sei, "dass ich ein unseriöser Quatschvogel bin, der beruflich Blödsinn macht". Nun stehe amtlich fest: "Es geht im Kern um einen Witz."

Im zweiten Teil seiner Stellungnahme wird Böhmermann ungewohnt ernst: "Während Sie dieses Video sehen, sitzen in der Türkei Menschen in Haft ohne Chance auf einen fairen Prozess, müssen ihre Reisepässe abgeben, dürfen das Land nicht verlassen, verlieren ihren Job, weil sie sich kritisch mit ihrem Land auseinandergesetzt haben, öffentlich oder in einem zu großen Kreis eine andere Meinung vertreten haben als erlaubt."

"Das ist scheiße, und genau darum geht es", so Böhmermann weiter. Politik, die die Meinungs- und Kunstfreiheit standfest und notfalls offensiv verteidigt, "kann jeden noch so geschmacklosen Witz souverän weglachen".

Er freue sich, dass "ich jetzt wieder rausgehen darf und Witze zu jedem Thema machen kann", schließt Böhmermann den ernsten Teil seiner Stellungnahme - um das Video dann mit einem bekannten Song zu beenden.