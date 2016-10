Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Montagewerk in Bremerhaven vorstellbar Borgward enthüllt Pläne für Europa

Der Autobauer Borgward will am Mittwoch seine "nächsten Schritte" für den europäischen Markt verkünden. Unter der Hand ist bekannt, dass das Unternehmen an seine lange Firmengeschichte in Bremen anknüpfen will.