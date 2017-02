Noch ist es ein Modell, aber schon 2021 will die US-Raumfahrtbehörde Nasa ihre bemannte Mission starten – mit entscheidender Technik aus Bremen. (Frank Thomas Koch)

Wenn die US-Raumfahrtbehörde Nasa 2021 ihre bemannte Mission startet, dann fliegt dort entscheidende Technik aus Bremen mit: Bei Airbus Defence and Space (DS) wird das Antriebsmodul gefertigt. Bereits 2018 wird die Nasa-Raumkapsel Orion von einem europäischen Antriebs- und Versorgungsmodul aus Bremen über die Mondumlaufbahn hinaus und wieder zurückgebracht – allerdings unbemannt.

Die europäische Raumfahrtagentur Esa und Airbus DS haben sich mit der Nasa nun auf den Bau eines zweiten Moduls für die Mission 2021 geeinigt. Die entsprechende Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Esa und Airbus DS fand am Donnerstag in der Airbus-Integrationshalle in Bremen statt, wo derzeit das erste Modul gebaut wird.

ESM ist ein Schlüsselelement von Orion

Der Vertrag über den Bau des zweiten Europäischen Servicemoduls (ESM) hat ein Volumen von etwa 200 Millionen Euro. Das ESM ist ein Schlüsselelement von Orion, dem Raumfahrzeug der nächsten Generation. Erstmals seit 1972 – dem Ende des Apollo-Programms – werden dann Astronauten mithilfe eines europäischen Moduls, das Antrieb, Strom, Wasser und Temperaturkontrolle für ein maximal vierköpfiges Team bereitstellen wird, die erdnahe Umlaufbahn verlassen.

Der Bau des Antriebsmoduls sei ein weiterer Beleg dafür, dass Bremen sich zu Recht den Titel „City of Space“ gegeben habe, sagte am Donnerstag Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) im Anschluss an die Vertragsunterzeichnung. „Aus Bremen heraus wurde und wird unter anderem bei Airbus maßgeblich die internationale Raumstation betreut oder die Oberstufe der Trägerrakete Ariane entwickelt und gebaut.“

Hinzu komme das Satellitengeschäft vom Raumfahrtunternehmen OHB, zahlreiche wissenschaftliche Institute und mittelständische Unternehmen, die als Zulieferer im Bereich Raumfahrt tätig seien. Der Auftrag für das Orion-Antriebsmoduls sei ein weiterer Meilenstein für die Zukunftssicherung des Bremer Raumfahrtstandortes.

12.000 Beschäftigte im Bereich Luft- und Raumfahrt

Die Strategie des Bremer Senats, Luft- und Raumfahrt neben den Bereichen Windenergie, Maritime Wirtschaft und Logistik als Cluster zu behandeln und somit besonders hinsichtlich von Förderungsmaßnahmen im Fokus zu haben, sei richtig und zukunftsweisend, so Sieling. Wie erfolgreich dieses Segment sei, mache sich auch an Zahlen deutlich: Etwa 12.000 Beschäftigte gebe es insgesamt in Bremen und umzu, die im Bereich Luft- und Raumfahrt in mehr als 140 Unternehmen und Instituten tätig seien.

Welchen Stellenwert Raumfahrt für Bremen hat, zeigt sich auch an anderer Stelle: So findet im November die zweite Space-Tech-Expo in den Bremer Messe-Hallen statt. Die Erstauflage dieser internationalen Luft- und Raumfahrt-Fachkonferenz in 2015 wurde von 2600 Teilnehmern besucht.

Die Fachkonferenz ist ein Ableger der Space-Tech-Expo, die bereits dreimal in Kalifornien veranstaltet wurde. Die Veranstaltung in Bremen gilt schon jetzt als Europas größte Fachmesse, die auf Lieferketten und Technik für Raumfahrzeuge, deren Teilesysteme und Bauteile spezialisiert ist.

Weltraum-Kongress in Bremen

Ein weiteres Highlight wird in Bremen im Oktober 2018 die Ausrichtung des Weltraum-Kongresses sein. 2015 hatte Bremen den Zuschlag für den jährlich stattfindenden International Astronautical Congress bekommen. Die Veranstaltung gilt als das herausragende Event der internationalen Raumfahrszene mit Plenarsitzungen, Fachvorträgen und Jahrestagungen einschlägiger Verbände. Erwartet werden 4000 Gäste. Kalkuliert wird mit Gesamtkosten von etwa 3,4 Millionen Euro.

Der größte Teil der Ausgaben soll durch Teilnehmerbeiträge, Vermietung von Ausstellungsflächen und Sponsoring durch die Raumfahrtindustrie wieder hereinkommen. Allerdings bleibt eine Lücke von 400.000 Euro. Die wird von Bremen geschlossen: 300.000 Euro hatte der Senat bereits 2014 aus einer gescheiterten Bewerbung geparkt, 100.000 Euro werden außerdem dazu geschossen, hatte der Senat im Januar beschlossen.

Wie wichtig die Unterstützung von Raumfahrtprojekten generell ist, dazu sagte Oliver Juckenhöfel, Standortleiter von Airbus Defence and Space in Bremen, dass man auf die gesamte Infrastruktur angewiesen sei. Das fange bei den Forschungsinstituten in Bremen an und gehe weiter zu den Betrieben, die bei der Fertigung von Materialien eingebunden seien.

Diese Kette in der Region mache vieles einfacher. „Wir arbeiten beim Orion-Modul auch mit internationalen Lieferanten zusammen. Aber mit Firmen aus der Region zusammenzuarbeiten, macht vieles schneller.“