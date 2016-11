Die Jahrgangsstärken zeigen eine deutlich anwachsende Tendenz, und die wird bald schon die Schulen erreichen. (dpa)

Auf Bremen und Bremerhaven kommen in den nächsten fünf Jahren erhebliche Mehrausgaben für neue Grundschulen zu. Nach Berechnungen des Essener Bildungsökonomen Klaus Klemm müssen sich insbesondere die Stadtstaaten auf deutliche stärkere Jahrgänge einstellen.

Für das kleinste Bundesland geht Klemm von 24.378 Grundschulkindern im Schuljahr 2020/21 aus. Das wären gut 1.500 mehr als gegenwärtig, was 74 zusätzlichen Klassen entspräche. Einem solchen Schüleransturm würden die aktuellen Ausbauplanungen der Bildungsbehörde kaum gerecht.

Bis 2014 war es mit den Schülerzahlen 20 Jahre lang bundesweit stetig bergab gegangen. Diese Entwicklung „entlastete lange Zeit die Haushalte der Länder und Schulträger und eröffnete zugleich haushaltspolitische Spielräume für Verbesserungen der Personal- und Raumausstattung der Schulen“, schreibt Klemm in einer aktuellen Studie. Doch jetzt zeichne sich eine Trendwende ab.

Steigende Geburtenrate

Zwei Faktoren wirkten dabei in die gleiche Richtung: der verstärkte Zuzug von Menschen nach Deutschland und eine steigende Geburtenrate. Die Zahlen für die letzten Jahre sprechen in der Tat eine deutliche Sprache. Zum Stichtag 31. Dezember 2015 lebten in Bremen und Bremerhaven insgesamt 5.750 Kinder im Alter von drei bis vier Jahren. Bei den Zwei- bis Dreijährigen waren es 5.843, bis den Ein- bis Zweijährigen 6.338 und bei den Unter-Einjährigen 6.447 Kinder.

Anders gesagt: Die Jahrgangsstärken zeigen eine deutlich anwachsende Tendenz, und die wird bald schon die Schulen erreichen. Angesichts dieser Entwicklung fordert Klemm eine rasche Reaktion der Bundesländer und Schulträger. Mit der „demografischen Rendite“, die sich die Länderfinanzminister in den langen Jahren sinkender Schülerzahlen eingestrichen hätten, sei es vorbei.

Politik ist der Herausforderung nicht gewachsen

So sieht es auch der Grundschulverband mit Sitz in Frankfurt/Main. An seiner Spitze steht die Bremer Pädagogin Maresi Lassek, die bis ins vergangene Jahr die Grundschule am Pfälzer Weg leitete. Lassek hat nach eigenen Worten „nicht den Eindruck, dass die Politik die Größe der Herausforderung wirklich erfasst hat“. Schon jetzt herrsche an einigen Grundschulen im Bremer Westen drangvolle Enge.

In Gröpelingen etwa gebe es viele kinderreiche Familien und unverminderten Zuzug. Zudem müssten derzeit einige Schulen Platz abgeben, um die provisorische Unterbringung von Kita-Gruppen zu ermöglichen. Gleichzeitig erfordere der Ausbau des Ganztagsbetriebs an diversen Standorten zusätzliche Räumlichkeiten. Für Maresi Lassek steht fest: „Bremen muss mehr in Bildung investieren.“

Mittelfristige Schulstandortplanung

Machen wir doch, heißt es dazu aus der Bildungsbehörde. Dass die Kapazitäten in der Primarstufe ausgebaut werden müssten, sei unstrittig, sagt die Sprecherin von Senatorin Claudia Bogedan (SPD), Annette Kemp. Die mittelfristige Schulstandortplanung sieht nach ihren Worten drei zusätzliche Grundschulen in der Überseestadt, in der Neustadt und im neuen Hulsberg-Quartier vor.

Im Doppelhaushalt 2018/19, dessen Planungen in der Finanzbehörde bereits begonnen haben, würden die notwendigen Mittel veranschlagt. Für das kommende Schuljahr werde insbesondere überlegt, wie man für den kinderreichen Bremer Westen vernünftige Lösungen erreichen kann. „Dort ist es in der Tat jetzt schon eng“, bestätigt Kemp.

Maresi Lassek bezweifelt, dass die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen der Bildungsbehörde ausreichen werden. Die Grundschulen in Bremen seien in der Regel zwei- bis dreizügig. Pro Schule heißt das: acht bis zwölf Klassen. Wenn der prognostizierte Mehrbedarf für das Land Bremen bei 74 Klassen liege und davon auf das Stadtgebiet etwa 60 entfielen, seien bis 2021 statt drei eher sechs neue Grundschulen erforderlich.

Forderungskatalog für absehbaren Engpasse

Lasseks Verband hat vor dem Hintergrund des absehbaren Engpasses einen Forderungskatalog mit vier Kernpunkten aufgestellt. Er richtet sich nicht nur an die Verantwortlichen in Bremen. Länder und Kommunen müssten kurzfristig die Standortplanung für die Grundschulen aktualisieren und unverzüglich die erforderlichen Neu- und Umbauten in Angriff nehmen. Der gleiche Handlungsbedarf bestehe beim Personal. Die Ausbildungsquote müsse erhöht und die Lehrerschaft jetzt schon schrittweise aufgestockt werden.

Mit diesem Appell liegt der Grundschulverband auf der Linie des Bildungsökonomen Klaus Klemm. Er sieht Deutschlands Primarschulen im Vergleich mit den Sekundarstufen I und II ohnehin am schlechtesten ausgestattet. Der jetzt einsetzende Schüleransturm werde sie zusätzlich belasten. Die Alternative zum massiven Ausbau der Kapazitäten sei ein „kaum hinnehmbarer Wiederanstieg der Klassenfrequenzen“, also der Schülerzahl pro Klasse.