Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse des Bund-Länder-Finanzgipfels, der in der Nacht zu Freitag in Berlin zu Ende ging.

Die Bremer waren mit dem Ziel angereist, eine bereits Mitte Oktober erreichte Grundsatzeinigung über erweiterte Finanzhilfen für das kleinste Bundesland unter Dach und Fach zu bringen. Bei diesem ersten Finanzgipfel der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) war unter anderem vereinbart worden, dass Bremen ab 2020 zusätzlich 87 Millionen Euro aus dem Umsatzsteueraufkommen sowie Sanierungshilfen von 400 Millionen Euro erhält.

Der Senat war seinerzeit davon ausgegangen, dass die 400 Millionen ohne jegliche Auflagen fließen und pauschal in den Landeshaushalt eingestellt werden können. Doch an dieser Position hat Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) bei der neuerlichen Verhandlungsrunde in Berlin Abstriche machen müssen. Von den 400 Millionen Euro jährlich gehen 50 Millionen Euro direkt in die Tilgung der Altschulden, außerdem über Fünf-Jahres-Zeiträume jeweils weitere 150 Millionen Euro in variablen Tranchen. Im Schnitt wird das kleinste Bundesland ab 2020 demnach pro Jahr 80 Millionen Euro seiner rund 22 Milliarden Euro Verbindlichkeiten abstottern. Würde dieses Niveau dauerhaft fortgeschrieben, wäre Bremen rein rechnerisch in 275 Jahren schuldenfrei.

Bremen darf Gelder beliebig einsetzen

Auch die nicht für Tilgung vorgesehenen Anteile der 400 Millionen Euro werden in den Haushaltsjahren ab 2020 keineswegs frei verfügbar sein. In Berlin wurde vereinbart, dass sie für „Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschafts- und Finanzkraft“ ausgegeben werden sollen. Nach Sielings Auffassung sind damit aber nicht nur klassische Infrastruktur-Investitionen in Verkehrswege oder Gewerbegebiete gemeint, sondern beispielsweise auch Ausgaben für die Bildung.

Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums bestätigte dem WESER-KURIER auf Anfrage, dass dem Bund keine Kontrollrechte über die zweckgemäße Verwendung der Sanierungshilfen zugestanden wurden. Sie seien „von Bremen in eigener Zuständigkeit und Verantwortung einzusetzen. Die Haushaltsautonomie wird nicht ausgesetzt.“

Unterm Strich haben die Verhandlungen in Berlin nach Ansicht des Bürgermeisters ein für Bremen „sehr gutes Ergebnis“ gebracht. Die Sanierungshilfen würden nun in der vereinbarten Höhe im Grundgesetz festgeschrieben. Auch mit den fest definierten Tilgungsleistungen könne man leben, sie lägen „im Korridor dessen, was wir leisten können“. Bisher hatte Sieling solche mit konkreten Zahlen versehenen Festlegungen zum Schuldenabbau allerdings abgelehnt.

Die Grünen loben Sielings Verhandlungen

In der Bremer Politik fielen die Reaktionen auf die Ergebnisse des Finanzgipfels erwartungsgemäß sehr unterschiedlich aus. SPD-Landeschefin Sascha Aulepp gratulierte Sieling zu seinem „tollen Verhandlungserfolg“. Die Bund-Länder-Gespräche waren aus Aulepps Sicht „mit vielen Anstrengungen verbunden, aber es hat sich gelohnt“. Auch Sielings Koalitionspartner, die Grünen, waren voll des Lobes.

„Die Vernunft hat sich durchgesetzt“, urteilte ihr Finanzpolitiker Björn Fecker und ergänzte: „Die Schuldentilgung ist wichtig, ein handlungsfähiger Staat und nachhaltige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes sind es aber auch.“ Der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Thomas Röwekamp, legte den Akzent eher auf den Einstieg in den Schuldenabbau: „Es ist gut, dass endlich eine Einigung gefunden wurde, die deutlicher als je zuvor ein Ende von Bremens Schuldenkurs einfordert“, so Röwekamp.

Aus seiner Sicht wäre es noch besser, die gesamten 400 Millionen Euro in die Tilgung zu stecken. Die exakte Gegenposition vertreten die Linken. Für sie wäre ein solcher Kurs „sozialpolitisch und volkswirtschaftlich absurd“. Schuldenabbau sei zwar sinnvoll, so Haushaltspolitiker Klaus-Rainer Rupp, doch der „kann nur funktionieren, wenn Reiche über eine Vermögensteuer an den Kosten des Gemeinwesens angemessen beteiligt werden“.