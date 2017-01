Symbolfoto. (dpa)

Seit fast einem Jahr versucht Bremen, 41 Intensivtäter aus Nordafrika abzuschieben. Anfang Februar soll nun der erste von ihnen in ein Flugzeug nach Marokko gesetzt werden. Möglich macht dies eine Absprache zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Marokko über die Rückübernahme von Straftätern.

Für Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) ein Schritt in die richtige Richtung. Auch, weil es künftig einfacher sein werde, kriminelle Marokkaner in Abschiebehaft nehmen zu können, erklärte Mäurer am Freitag. Doch von wirklichen Fortschritten „sind wir noch meilenweit entfernt“. Hierfür sei letztlich der Bund gefordert.

Die 41 Intensivtäter sind durch Straftaten aufgefallen

Bei den 41 Personen, die allesamt wiederholt durch Straftaten wie Diebstahl, Raub und Körperverletzungen aufgefallen sind, handelt es sich durchweg um unbegleitete minderjährige Ausländer aus Nordafrika, die im Winter 2015/16 nach Bremen gekommen sind.

35 von ihnen – 23 Marokkaner und zwölf Algerier – sind inzwischen erwachsen und könnten deshalb theoretisch abgeschoben werden. Was praktisch bislang aber an der fehlenden Kooperation der beiden Maghreb-Staaten scheiterte.

„Wir leiten in solchen Fällen mithilfe der Polizei ein Personalfeststellungsverfahren ein“, erklärt Bettina Scharrelmann, Leiterin des neu geschaffenen Migrationsamtes in Bremen, das weitere Verfahren. Gelingt dies, wird ein Rückübernahmeersuchen an das entsprechende Heimatland gestellt.

Monatelang gab es keine Rückmeldungen

Genau an dieser Stelle habe es bislang gehakt. Das Interesse Marokkos und Algeriens, in diesem Bereich mit der Bundesrepublik zusammenzuarbeiten sei gleich null gewesen, so Mäurer. Monatelang und trotz wiederholter Anfragen habe es keinerlei Rückmeldung gegeben. „Die nehmen gerne Touristen aus Deutschland, aber keine Straftäter.“

Wobei es aber auch wirkliche Probleme bei der Identifizierung gebe, erläuterte Scharrelmann. „Viele dieser Täter sind in ihrer Heimat nicht registriert und haben keinen Pass. Das waren Straßenkinder, bevor sie hierher gekommen sind.“

Bewegung sei seit März 2016 in die Angelegenheit gekommen. Nach Gesprächen auf nationaler Ebene habe sich Marokko dazu bereit erklärt „in Zukunft unsere Interessen besser zu verfolgen als bisher“, berichtete der Innensenator. Was unter anderem bedeute, dass entsprechende Gesuche jetzt innerhalb von 42 Tagen beantwortet werden sollen.

Zehn von den 20 Bremer „Top-Tätern“ identifiziert

Tatsächlich sei es inzwischen gelungen, von den 20 Bremer „Top-Tätern“ zehn eindeutig als Marokkaner zu identifizieren. Mehr noch, für diese zehn gebe es jetzt auch positive Bescheide auf die Rücknahmeersuchen.

Doch im Flieger sitzt damit noch lange keiner von ihnen, sagte Mäurer und nannte dafür drei Gründe: Erstens müssten für die Betroffenen Passersatzpapiere in Marokko angefertigt werden. Zweitens erlaube Marokko keine Sammelflüge aus ganz Deutschland, sondern bestehe darauf, dass die Straftäter in normale Linienflüge gesetzt würden, was den Ablauf des Verfahrens erneut verzögere.

Und drittens seien nur drei der zehn Täter derzeit greifbar, weil sie in Untersuchungshaft sitzen. Die anderen sieben seien untergetaucht. „Die sind jetzt zur Fahndung ausgeschrieben.“

Ein ernüchterndes Fazit

Schwieriger gestalte sich das Verfahren bei den zwölf inzwischen erwachsenen Straftätern aus Algerien. „Da gab es auf unsere Ersuchen bislang nur einmal eine negative Antwort, ansonsten aber keinerlei Reaktionen.“ Und auch bei den drei Untersuchungshäftlingen aus Marokko sei bislang nur eines der Verfahren so weit gediehen, dass eine Abschiebung Anfang Februar realistisch angepeilt werden könne, zieht Mäurer ein ernüchterndes Fazit.

Trotzdem sieht Bremens Innensenator Licht am Ende des Tunnels. Vor allem wegen der Auswirkungen auf die Praxis, Straftäter in Abschiebehaft nehmen zu können. Dies geht laut Ausländerrecht nur, wenn eine Abschiebung auch tatsächlich innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden kann.

Angesichts der bislang völlig unklaren Situation seien solche Haftbefehle deshalb so gut wie nie von Richtern unterzeichnet worden. „Durch die Rückübernahmevereinbarung ist es jetzt realistisch, dass wir diese Drei-Monats-Frist einhalten können“, sagte Mäurer und kündigte weitere Abschiebungen von Straftätern an.

Insgesamt sieht Bremens Innensenator dieses Thema allerdings besser beim Bund aufgehoben. „Organisation und Ausführung von Abschiebungen sind klassische Aufgabe des Bundes. Dafür würden wir gerne Kompetenzen abgeben.“