Auf dem Bremer Weihnachtsmarkt sind seit Dienstag Polizisten mit Maschinenpistolen unterwegs, Streifen sichern die Zugänge zum Weihnachtsmarkt, von mehreren Kontrollpunkten aus beobachten Beamte den Verkehr in der Altstadt. (Frank Thomas Koch)

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit mindestens zwölf Toten läuft die Suche nach dem mutmaßlichen Täter weiter auf Hochtouren. Die Polizei fahndet bundes- und europaweit nach dem verdächtigen Tunesier Anis Amri, der als islamistischer Gefährder bekannt ist. Der gesuchte 24-Jährige war nach Behördenangaben im Juli 2015 nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag sei im Juni des laufenden Jahres abgelehnt worden.

Der Mann stehe unter dringendem Tatverdacht, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe mit. Er könne gewalttätig und bewaffnet sein, warnten die Ermittler. Für Hinweise auf den Gesuchten wurde eine Belohnung von bis zu 100.000 Euro ausgesetzt.

Auch in Bremen patrouillieren seit Dienstag Polizisten mit Maschinenpistolen durch die Innenstadt, Streifen sichern die Zugänge zum Weihnachtsmarkt, von mehreren Kontrollpunkten aus beobachten Beamte den Verkehr in der Altstadt. Bremens Polizeipräsident Lutz Müller sagte, man wolle bis zum Ende des Weihnachtsmarktes an den erhöhten Sicherheitsvorkehrungen festhalten. Die Folgen des Anschlags würden aber bis ins neue Jahr reichen. „Ab sofort müssen wir jede Veranstaltung in Bremen im Licht von Berlin neu bewerten“, sagte Müller. Für die Planung der Sicherheitsvorkehrungen während der Festtage wollten sich die Behörden der Bundesländer am kommenden Freitag zusammensetzen.

Die Polizei fahndet nach dem verdächtigen Tunesier Anis Amri. (HANDOUT, REUTERS)

Bremen hat seinen Staatsschutz deutlich aufgestockt

Schon jetzt hat Bremen seinen Staatsschutz personell deutlich aufgestockt: Im Hintergrund beobachten Ermittler die dschihadistische Szene der Hansestadt und überprüfen verdächtige Personen. „Wir haben aus dem Thema bewusst einen Schwerpunkt unserer Arbeit gemacht“, sagte Müller. „Uns ist es wichtig, schnell auf aktuelle Ereignisse reagieren zu können.“

Der Polizeipräsident mahnte, trotz des tragischen Vorfalls in der Hauptstadt nicht in Panik zu verfallen: „Wir leben in einem der sichersten Länder der Welt.“ Aber auch hier könne es keine absolute Sicherheit geben. Attentäter würden auch in Zukunft versuchen, an symbolträchtigen Orten terroristische Anschläge zu verüben.

Die Ereignisse von Berlin sind auch an den Polizisten auf Bremens Straßen nicht spurlos vorbeigegangen. „Die Kollegen prüfen ihre Schutzausrüstung jetzt noch sorgfältiger, bevor sie in den Einsatz gehen“, sagte Jochen Kopelke, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bremen. Der Vorfall habe das Bewusstsein geschärft, dass ein Anschlag jederzeit passieren könne. Kopelke forderte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) dazu auf, die Polizei schneller als geplant mit den notwendigen Mitteln im Kampf gegen den Terrorismus auszustatten.

Bundesregierung sieht keinen Anlass für zusätzliche Sicherheitskonzepte

„Wir brauchen jetzt endlich die zugesagte Ausrüstung“, sagte Kopelke. Bremen plant, einen gepanzerten Polizeiwagen, bessere Schutzwesten, die auch Projektilen aus einem Sturmgewehr standhalten können, sowie Langwaffen und Schutzschilde für Spezialeinheiten anzuschaffen (wir berichteten). Ferner müsse das Thema Terrorismus fest in der Polizeiausbildung verankert werden, so Kopelke.

Mehr zum Thema Schutz in schweren Zeiten Im Zuge der Terrorismusbekämpfung will Bremen seine Polizei aufrüsten. Für die Jahre 2016 und ... ... mehr »

Nach dem Anschlag in der Hauptstadt sieht die Bundesregierung keinen Anlass für zusätzliche Sicherheitsgesetze. Das Wichtigste im Moment sei es, den Täter zu fassen und damit die Gefahr zu beenden, die von ihm ausgehe, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch. Es sei zu früh, Schlüsse aus dem Anschlag zu ziehen, sagte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Johannes Dimroth, mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen.

Das Bundeskabinett hatte zuvor eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen beschlossen, darunter die Möglichkeit für eine Ausweitung der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen und sogenannter Bodycams für Polizisten. Das Paket ist bereits seit August in Planung. Die aktuellen Beschlüsse hätten nichts mit dem Verbrechen zu tun, sagte Seibert. Die Hauptstadt bemühte sich derweil um die Rückkehr zur Normalität: Am Mittwoch öffneten die Weihnachtsmärkte wieder – mit Ausnahme des Marktes an der Gedächtniskirche, der am Montag attackiert worden war.