Die Polizeireform könnte dazu führen, dass problembelastete Stadtteile künftig ohne eigenen Streifenwagen auskommen müssen. (Karsten Klama)

Auch von der Art und Weise, wie Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Umstrukturierung geplant, vorbereitet und verkündet habe, seien sie enttäuscht. Die Revierchefs bemängeln in ihrem Schreiben, die geplante Zentralisierung der Polizeiarbeit sei unweigerlich mit einem Abzug von Polizisten aus der Region verbunden. So sehe die Reform vor, gleich mehrere Reviere zu Dienststellen von Kontaktpolizisten zu degradieren.

Etwa in Findorff oder Oslebshausen würde so die Zahl der Beamten von derzeit 25 auf weniger als zehn pro Dienststelle reduziert. Die verbleibenden Kontaktpolizisten müssten zudem auch die Bürgersprechzeiten übernehmen. Diese Arbeitszeit fehle den Beamten auf der Straße. „Wir erkennen keinen Sinn darin, die dezentralen Kräfte zu zentralisieren und sie anschließend wieder dezentral einzusetzen“, so die Revierleiter.

Dazu müssten problembelastete Stadtteile künftig ohne eigenen Streifenwagen auskommen und könnten die Zielvorgabe, nach einem Notruf innerhalb von acht Minuten vor Ort zu sein, nicht mehr einhalten. Anzeigen könnten nach der Reform nur noch in den verbleibenden Revieren aufgegeben werden. Das alles sei für die Bürger „ein völlig falsches Signal“. Unterm Strich käme die Reform in ihrer jetzigen Form einer „Beerdigung der bürgernahen Polizeiarbeit“ gleich.

Polizisten arbeiten an der Belastungsgrenze

„In einer Zeit, in der die Polizei personell aus dem letzten Loch pfeift und unter dem Druck der Terrorgefahr und Flüchtlingsproblematik alle Kräfte mobilisiert hat, wird jetzt überfallartig vom Senator eine arbeitsintensive Umorganisation verfügt, die uns sprachlos macht“, heißt es in dem Papier. Man empfinde diesen Umgang als „Stilbruch, der deutlich seine Spuren hinterlassen wird.“

Unterstützung erfahren die Revierleiter von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Die Politik muss jetzt mehr Personal zur Verfügung stellen“, sagte Heinfried Keithahn, stellvertretender GdP-Vorsitzender, „das Aufgabenpaket ist zu dick, die Personaldecke ist zu dünn.“ Bremens Polizisten arbeiteten schon jetzt an der Belastungsgrenze.

Die letzte Polizeireform liegt elf Jahre zurück. 2005 sollten mit insgesamt 2600 Polizeibeschäftigten „effektive, effiziente und flexible Strukturen geschaffen werden“. Dieses Ziel halten Gewerkschafter und Revierleiter gleichermaßen für gescheitert. Trotz der wachsenden Anforderungen stehe bislang kein zusätzliches Personal zur Verfügung, sagte Keithahn. Von den zugesicherten 2600 Stellen bei der Polizei sei ein Teil noch gar nicht besetzt. Nur um den wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden, würden derzeit aber zwischen 2800 bis 2900 Beamte benötigt.

Weite Wege zu den Wachen

Diese Auffassung teilt Wilhelm Hinners, CDU-Fraktionssprecher für Inneres und Vorsitzender der Innendeputation. Seit der letzten Polizeireform habe die Landesregierung ihr selbst gestecktes Ziel von 2600 Beamten nicht erreicht. Zwar habe der Innensenator personelle Aufstockungen angekündigt, mit denen sei aber erst nach einer mehrjährigen Ausbildung der Beamten zu rechnen. Nach einer weiteren Neuordnung müssten sich die Bürger nun auf weite Wege zu den Wachen einstellen, dazu seien weniger Polizisten auf den Straßen ansprechbar. „Es ist zu befürchten, dass Bremens Sicherheitsnetz nachhaltig geschwächt wird“, sagte Hinners.

Anja Eckhardt, Leiterin der Polizei-Pressestelle, wertet den Brandbrief der Revierleiter als Warnschuss. Die geäußerten Befürchtungen seien zwar nachvollziehbar, der Konflikt als solches aber in erster Linie ein Kommunikationsproblem. Selbstverständlich seien die Revierleiter aufgefordert worden, sich an dem Reformprozess zu beteiligen. Dirk Fasse, Polizeivizepräsident, habe die Verantwortlichen jüngst über die Reformpläne informiert und sie ermutigt, die anstehende Umstrukturierung als Chance zu begreifen, die Lage der Polizei aktiv zu verbessern.

Polizeipräsident Müller habe den Revierchefs in einem Krisengespräch am Dienstagmorgen darüber hinaus versprochen, sie von nun an mehr in die Reformpläne einzubeziehen. Beide Seiten hätten bereits einen weiteren Gesprächstermin für die kommende Woche vereinbart. Noch sei ohnehin nichts entschieden, sagte Eckart. Bei der Aufstellung der Reviere und deren künftiger Organisation stünden die Pläne für eine Polizeireform noch ganz am Anfang. Mit einem fertigen Konzept für die Neuordnung sei erst Ende November zu rechnen.