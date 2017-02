Die Entwicklungen in der Offshore-Energie-Branche bremsen den wirtschaftlichen Aufschwung Bremerhavens. (dpa)

Wäre die Lage der bremischen Wirtschaft eine Klassenarbeit, die Unternehmen würden sie mit einer Drei benoten – mit einem befriedigend. Das zumindest zeigt der Konjunkturreport der Handelskammer Bremen, der jedes Quartal veröffentlich wird und die Stimmungslage der Betriebe in Bremen und Bremerhaven widerspiegelt.

409 Betriebe hat die Handelskammer befragt, aus den Bereichen Industrie, Handel, Dienstleistungen. Das Ergebnis: Besonders Betriebe, die als Dienstleister tätig sind, seien überdurchschnittlich zufrieden, der Report der Handelskammer spricht sogar von einem „Konjunkturboom“ bei den Dienstleistungen. Das Feld reicht dabei von Unternehmensberatungen über IT-Firmen, Securityfirmen bis hin zu Pflegedienstleistern.

Schiffbau und Offshore-Energie bremsen Bremerhaven

In manchen Branchen läuft es allerdings nicht ganz so rosig, auch wenn die Wirtschaft Bremens insgesamt ein „stabiles Geschäftsklima“ zeigt, wie es in dem Konjunkturreport heißt. Das gute Geschäftsklima werde vor allem von der Stadt Bremen getragen. Bremerhaven hänge ein wenig hinterher. Matthias Fonger, Geschäftsführer der Handelskammer, erklärt, dass die Entwicklungen in der Offshore-Energie und im Schiffbau, gepaart mit außenwirtschaftlichen Risiken, dazu beigetragen haben.

Im Juli vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung das Erneuerbare-Energien-Gesetz geändert, das den Ausbau von Windkraftwerken beschränkt – 2021 dürfen in der Nordsee zum Beispiel keine neuen Windkraftwerke gebaut werden. Und die Reedereien stecken seit Jahren in einer Krise, weil sie zu wenige Waren transportieren, aber zu viele Schiffe haben – das drückt die Frachtpreise.

Das größte Sorgenkind der Firmen, zumindest international betrachtet, bleibe aber Europa, sagt Fonger. Es geht darum, wie der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und die Politik des US-Präsidenten Donald Trump sich auf Bremen auswirken könnten – die Handelskammer hatte die Betriebe allerdings noch vor dem Amtsantritt des US-Präsidenten befragt.