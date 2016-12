Die Gewerkschaft IG Metall macht sich Sorgen um das Bremer Stahlwerk. (dpa)

Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen, zeichnet ein eher düsteres Bild: Auch wenn die Weltwirtschaft nach derzeitiger Einschätzung 2017 moderat wachsen dürfte, sei die Entwicklung mit großen Unsicherheiten behaftet. „Die Risikofaktoren haben in den vergangenen Monaten eher zu- als abgenommen“, sagt Fonger. „Die stark exportorientierte Wirtschaft in Bremen könnte von möglichen negativen Effekten auf die Außenwirtschaft stärker betroffen sein, als dies im Bundesdurchschnitt der Fall wäre.“

Eine Entwicklung, die sich auch in der jüngsten Konjunkturumfrage der Handelskammer niederschlägt: Demnach rechnen die Bremer Firmen für die kommenden Monate mit einer leicht abgeschwächten Geschäftsentwicklung. Zwar geht Fonger davon aus, dass die Bremer Wirtschaft unterm Strich im kommenden Jahr erneut zulegen kann. „Allerdings ist zu erwarten, dass dies weniger dynamisch als im Jahr 2016 ­ausfällt.“

Im ersten Halbjahr ist das Bruttoinlandsprodukt in Bremen nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes preisbereinigt um 3,1 Prozent und damit über dem Bundesschnitt (2,3 Prozent) gewachsen. Für die ­guten Werte war vor allem die starke Industrie in der Hansestadt verantwortlich.

IG Metall blickt positiv auf 2017

Nach seiner jüngsten Konjunkturprognose erwartet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) für das Gesamtjahr 2016 ein Wachstum der deutschen Wirtschaftsleistung um 1,9 Prozent, 2017 dürften es demnach noch 1,2 Prozent werden. Das ­Statistische Landesamt geht für dieses Jahr davon aus, dass Bremen den Bundesschnitt übertreffen wird, aktuelle Zahlen liegen aber noch nicht vor.

Positiv blickt die Gewerkschaft IG Metall auf 2017. Nach Angaben des Ersten Bevollmächtigten in Bremen, Volker Stahmann, ist die Auftragslage in Betrieben der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und dem Schiffbau derzeit sehr gut. Für 2017 würden teils sogar Produktionsrekorde erwartet. Sorgen macht sich Stahmann um Unternehmen, die vom Ölpreis abhängig sind und um das Stahlwerk.

Dennoch: „Alles in allem ergeben sich gute Aussichten für die Beschäftigung“, so der IG-Metall-Chef. Für Bremen sei unter den jetzigen Bedingungen sogar mit einem Beschäftigungsaufbau zu rechnen. „Die Freude darüber kann aber nur verhalten ausfallen, wenn man bedenkt, dass der größte Teil der Beschäftigung nicht in den Stammbetrieben aufgebaut, sondern durch Zeitarbeit und bei Werkvertragsfirmen geschaffen wird.“

Nordmetall ist weniger zuversichtlich

Der Arbeitgeberverband Nordmetall schätzt die Lage der Firmen in der Hansestadt weniger zuversichtlich ein. „Der sehr verhaltene Optimismus in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie ist in ­Bremen noch ein wenig gebremster als im übrigen Norden“, sagt Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Nico Fickinger. Die Erwartung, dass die Auftragsbücher auch im kommenden Jahr gut gefüllt bleiben, sei besonders im Großraum Bremen gedämpft.

„Der Kostendruck wird im Vergleich zu anderen Regionen als noch höher empfunden, die Umsatzerwartungen und die Investitionspläne sind für die kommenden sechs Monate noch verhaltener“, sagt Fickinger. Der Nordmetall-Chef glaubt daher – im Gegensatz zur IG Metall – nicht, dass sich die Mitarbeiterzahlen signifikant erhöhen werden.

"Wirtschaftliche Lage sieht besser aus, als oft angenommen"

In Bremen sieht die wirtschaftliche Lage „deutlich besser aus, als es oft angenommen wird“, meint auch Mechthild Schrooten, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Bremen. Das kleinste Bundesland schaffe gerade einen massiven Strukturwandel zugunsten eines hochgradig leistungsfähigen Industriestandortes. Zudem liefere die Neuregelung des Länderfinanzausgleiches stabile Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte.„Einiges spricht dafür, dass für Bremen auch im nächsten Jahr eine positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu erwarten ist“, sagt sie.

Auch Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), meint, dass die gute Konjunktur in Bremen und Norddeutschland nicht über die strukturellen Herausforderungen der nächsten Jahre hinwegtäuschen dürfe. „Die öffentliche und vor allem die private Investitionstätigkeit muss wieder anziehen“, sagt er. Nur so könnte der anstehende Strukturwandel bewältigt werden. „Es gilt, die lokale Wirtschaft und den lokalen Arbeitsmarkt nach und nach umzubauen.“