Die neue Sicherheitsschleuse im Amtsgericht ähnelt der Personenkontrolle am Flughafen. (Frank Thomas Koch)

„Abstand halten und einzeln vor die Tür treten.“ Ein Schild am Eingang weist den Besucher darauf hin, dass am Amtsgericht Bremen ein neues Zeitalter begonnen hat. Das Justizgebäude kann nicht mehr länger ohne Kontrolle betreten werden. Und die Tür, vor die der Besucher einzeln treten soll, ist genau genommen auch keine Tür mehr, sondern eine hochmoderne Sicherheitsschleuse.

Jacken, Taschen, Rucksäcke und alles, was Metall enthält – Gürtel, Uhren, Handys – müssen in eine Plastikbox gelegt werden. Die wird anschließend durch ein Röntgengerät geschoben, während der Besucher selbst durch eine Torsonde geht. Wie die Gepäckkontrolle am Flughafen, so kommt der neue Eingang zum Amtsgericht daher.

Nur wenn die Sonde nicht piept und am Röntgenbildschirm nichts Verdächtiges entdeckt wird, erhält der Besucher seine Sachen zurück und darf sofort ins Gebäude. Fällt etwas auf, wird die Tasche geöffnet, piept es, wird der Besucher abgetastet. Auf Wunsch in einem nicht einsehbaren Raum direkt hinter der Schleuse, erklärt eine Mitarbeiterin des Wachpersonals. Und selbstverständlich stünden wie am Flughafen Frauen und Männer für das Abtasten bereit.

Bremen rüstet sicherheitstechnisch auf

Lange Zeit habe man in Bremen geglaubt, es auch ohne solche Sicherheitsvorkehrungen hinzubekommen, erklärt Ann-Marie Wolff, seit August Präsidentin des Amtsgerichts – Stichwort „offene Justiz“. Und so blieb es, während alle vergleichbar großen Amtsgerichte der Republik sicherheitstechnisch längst aufrüsteten, in Bremen bislang bei Stichprobenkontrollen oder Kontrollen, wenn es im Vorfeld einer Verhandlung konkrete Hinweise auf mutmaßlich gewaltbereite Personen gab.

Und dies, obwohl es gerade im Amtsgericht immer wieder zu hoch emotionalen Situationen komme. Etwa bei Familiensachen, wenn es um Kinder gehe oder Unterhaltszahlungen, weiß die Gerichtspräsidentin, die selbst auch als Familienrichterin tätig ist. Zweimal wurde seit ihrem Amtsantritt im August ein Alarmknopf gedrückt, erzählt sie. Einmal ging es um eine Familiensache, einmal um einen Antrag für einen Nachlass. „Beide Male waren keine Waffen im Spiel, aber die Vorfälle zeigen, wie sehr gerade hier die Emotionen hoch gehen.“

So habe es denn auch nicht den einen Vorfall gegeben, der zum Umdenken führte, sondern grundsätzliche Überlegungen. „Wir konnten das einfach nicht mehr länger riskieren“, sagt Wolff und spricht von einer präventiven Maßnahme. Ganz auszuschließen seien gewalttätige Übergriffe natürlich trotzdem nicht. „Aber zumindest haben die Täter dann keine gefährlichen Gegenstände mehr bei sich.“

Schutz für Mitarbeiter und Besucher

Dabei denkt Wolff nicht nur an den Schutz der Mitarbeiter im Amtsgericht – „die haben quer durch alle Bereiche gesagt, dass sie Angst haben“ –, sondern ebenso an die Besucher der Behörde. „Auch für die haben wir eine Fürsorgepflicht. Denn was ist, wenn einer plötzlich im Flur beginnt, um sich zu schießen oder mit einem Messer herumzufuchteln.“

Dass diese Sorge alles andere als unbegründet ist, belegen die ersten „Fundsachen“, die in den vergangenen Tagen per Röntgengerät herausgefischt wurden. Kleine Taschenmesser, große Taschenmesser, jede Menge Besteck, Teppichmesser. „Ein Elektroschocker war auch schon dabei“, berichtet eine Mitarbeiterin des Wachpersonals. „Und neulich hatte jemand ein großes Brotmesser dabei.“

Abgenommen werden den Besuchern aber auch Flaschen und Sprays aller Art. „Damit sprühen, dann ein Feuerzeug ranhalten und schon wird's gefährlich.“ Die Sachen werden einkassiert, in Kisten eingelagert und ihren Besitzern beim Verlassen des Amtsgerichts wieder ausgehändigt. Auch das geschieht im Sicherheitsbereich. „So haben wir immer alles im Blick.“

Neuer Sicherheitsbereich hat 450.000 Euro gekostet

Rund 450.000 Euro hat der neue Sicherheitsbereich gekostet. Dazu gehört nicht nur die Schleuse, sondern auch die Modernisierung der Leitzentrale. Dort stehen zum Beispiel Monitore, auf denen sofort zu sehen ist, wenn in einem Gerichtssaal der Alarmknopf gedrückt wird, erklärt Horst Wacker, Leiter der Wachtmeisterzentrale. Außerdem gibt es eine Funksprechanlage, über die im Alarmfall mitgehört werden kann, was sich im Gerichtssaal abspielt. „So wissen wir, was los ist und können entsprechend reagieren.“

Eingebettet ist die neue Sicherheitsstruktur in ein mit 1,1 Millionen Euro taxiertes Konzept für den Umbau des gesamten Erdgeschosses im Amtsgericht, erläutert Ann-Marie Wolff. „Die Bürger werden hier künftig den kompletten Service-Bereich finden. Alles, wofür man einen Antrag beim Amtsgericht stellt, spielt sich dann hier ab.“ Ende Februar soll dieser Umbau abgeschlossen sein.

Besucher reagieren unterschiedlich

Etwas länger dürfte es dauern, bis sich alle Besucher an die neuen Sicherheitsvorkehrungen gewöhnt haben. Auch hierzu liegen erste Erfahrungswerte bereits vor, erzählt das Wachpersonal. Die Reaktionen reichten von verständnisvoll bis beleidigend. Wenig erfreut über die Taschenkontrollen seien insbesondere einige Anwälte gewesen. Gerichtsbekannte Leute könnten zwar auch ohne Kontrolle durch, erklärt Horst Wacker. Aber ohne Ausweis gehe nichts. „Wer den nicht dabei hat, muss durch die Sicherheitsschleuse, egal, ob Besucher, Anwalt oder Richter.“

Auch Ann-Marie Wolff hat es in dieser Hinsicht bereits getroffen. Und das findet sie gut. „Ich lege Wert auf diese Konsequenz“, betont die Gerichtspräsidentin. „Jeder, der sich darüber beschwert, sollte daran denken, dass diese Kontrollen auch seiner Sicherheit dienen.“