Ein Modell veranschaulicht im Werk von Airbus Defence & Space in Bremen das künftige US-Europäische Mondprogramm (Archivbild). (dpa)

Bereits 2018 wird das Nasa-Raumfahrzeug Orion von einem europäischen Antriebs- und Versorgungsmodul made in Bremen über die Mondumlaufbahn hinaus und wieder zurück gebracht – allerdings unbemannt. Die europäische Raumfahrtagentur Esa und Airbus DS haben sich mit der Nasa nun auf den Bau eines zweiten Moduls für die Mission 2021 geeinigt. Die entsprechende Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Esa und Airbus DS findet am Donnerstagmittag in der Airbus-Integrationshalle in Bremen statt, wo derzeit das erste Modul gebaut wird.

Erstmals seit 1972 werden dann Astronauten mithilfe eines europäischen Moduls, das Antrieb, Strom, Wasser, Temperaturkontrolle für ein maximal vierköpfiges Team bereitstellen wird, die niedrige Erdumlaufbahn verlassen.