Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe sind viele Überstunden zu leisten. (dpa)

Dazu zählt auch, dass viele junge Menschen Überstunden leisten müssen. Bei etwa einem Drittel der Befragten kommt regelmäßig im Schnitt eine wöchentliche Zusatzarbeit von 4,5 Stunden zur im Ausbildungsvertrag festgelegten Arbeitszeit dazu. Johanna Waldeck, Jugendbildungsreferentin bei der DGB-Jugend Bremen, sprach bei der Vorstellung des Reports von „gravierenden Mängeln in der betrieblichen Ausbildung“. Zusammen mit Annette Düring, der Vorsitzenden des DGB Bremen, appellierte sie an die Betriebe, sich mehr um die Ausbildung der jungen Menschen zu kümmern. „Alle wollen, dass die jungen Menschen gut ausgebildet sind“, sagte Düring, aber Ausbildung bedeute auch Zeit.

Immer weniger Unternehmen wollen sich diese Zeit laut DGB offenbar nehmen: Demnach bildet jeder fünfte Betrieb in Bremen und Niedersachsen nicht mehr aus. Besonders gravierend sind die Mängel laut Report im Hotel- und Gaststättengewerbe. Dort sind knapp 65 Prozent mit ihrer Ausbildung zufrieden. Zum Vergleich: Über alle Ausbildungsberufe hinweg sind es 77 Prozent. Ein Grund für die Unzufriedenheit der restlichen 35 Prozent in diesem Berufszweig sieht der DGB in der Mehrarbeit. Gut die Hälfte der Azubis im Hotel- und Gaststättengewerbe gab an, regelmäßig Überstunden leisten zu müssen. Ein Fünftel davon werde weder mit freier Zeit oder einer zusätzlichen Bezahlung vergütet.

Für den Report sprachen die Gewerkschafter mit Berufsschülern und verschickten 1635 Befragungsbögen an Azubis. Besonders gut schnitten demnach die Ausbildungen zum Bank- und Industriekaufmann, Zerspannungs- und Industriemechaniker sowie zum Elektroniker ab. Die schlechtesten Bewertungen gaben Auszubildende aus den Bereichen Metallbau, Anlagemechanik und dem Hotel- und Gaststättengewerbe ab.