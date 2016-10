Neben vier weiteren Standorten wird auch die DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH geprüft. (dpa)

Davon wären etwa 150 Beschäftigte betroffen. Der Standort der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH werde neben vier weiteren Werken geprüft, sagt Manuel Freire Stelljes, Vorsitzender des Betriebsrats. Insgesamt gehören zu dieser Gesellschaft 13 Standorte.

Noch sei es viel zu früh, über eine Schließung der womöglich betroffenen Lokhalle des Ausbesserungswerks zu spekulieren. Welche Standorte betroffen seien, sei voraussichtlich erst in einem Jahr sicher. Dennoch: „Es gibt die Angst, dass wir das zweite Coca Cola werden.“ Der Brausehersteller schloss sein Werk in Hemelingen in diesem Sommer. Die Politik sei über die Sorgen und Nöte des Standorts informiert. Insgesamt arbeiten im Werk rund 420 Mitarbeiter.

Unternehmen reagiert auf Trend

Die Deutsche Bahn bestätigt, dass sie die Instandhaltungswerke für Schienenfahrzeuge neu strukturieren müsse, da sie nicht mehr ausgelastet seien. „Damit reagiert das Unternehmen auf den langfristigen Trend, dass die Nachfrage nach Instandhaltungsleistungen kontinuierlich sinkt“, schreibt eine Bahnsprecherin auf Anfrage des WESER-KURIER. Noch seien aber keine Entscheidungen getroffen.

Die Instandhaltungsbereiche sollen mit der sogenannten Werksstrategie 2030 zukunftsfähig gemacht werden. Wie das funktionieren soll, analysiere der Konzern derzeit mit dem Programm „Zukunft Bahn“. Betriebsbedingte Kündigungen schließt der Konzern jedoch aus: „Kein Mitarbeiter wird arbeitslos.“

Keine Kündigungen geplant

Dieses Versprechen erreichte die Bremer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann (CDU) ganz persönlich – von der Konzernspitze. Sie hatte bei einem Besuch des Werks von den Sorgen der Mitarbeiter erfahren. Daraufhin wandte sie sich in einem Schreiben an Rüdiger Grube, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG. Die Antwort, die der Bahn-Chef ihr übermitteln ließ, habe sie allerdings kaum beruhigt.

„Die Äußerungen lassen den Schluss zu, dass der Fortbestand der Lokhalle nicht sicher ist. Das trifft den Stadtteil und Bremen.“ Das Schreiben betont zwar wiederum, dass keine Kündigungen in Bremen ausgesprochen werden und es keine Beschlüsse gebe. Die Frage sei aber doch, ob das auch langfristig gelte, sagt Motschmann. Sie plädiere dafür, nun schnell seitens der Politik zu reagieren – gerade angesichts der jüngsten Werksschließungen in Bremen. „Es ist noch kein endgültiges Aus.“

Schließungen in bis zu 30 Standorten möglich

Erst Mitte Dezember sollen dem Aufsichtsrat des Konzerns konkrete Pläne zur Strategie und zum Werk in Bremen vorgestellt werden. Zunehmender Wettbewerb und Überkapazitäten erschweren laut Bahn das Geschäft der Fahrzeuginstandhaltung. Nahverkehrsverträge seien häufiger an Wettbewerber der DB Regio vergeben worden. Neben Bremen werden nach Angaben des Betriebsrats die Standorte in Neumünster, Cottbus, Wittenberg und Kassel geprüft.

Doch nicht nur die Betriebe der DB Fahrzeuginstandhaltung sind von der Umstrukturierung betroffen. Insgesamt schaut sich der Konzern 95 Standorte an. Dass es Schließungen innerhalb des ganzen Konzerns gibt, ist beschlossen, sagt Ronald Ditte, Betriebsratsmitglied des Bremer Werks. „Es könnte bis zu 30 Standorte treffen.“

Erhalt des Werks immer wieder infrage

In der Hemelinger Lokhalle arbeitet laut Ditte etwa die Hälfte der Werksbelegschaft. Nur diese Halle ermögliche es, auch ganze Fahrzeuge anderer Verkehrsunternehmen vor Ort zu überprüfen und zu reparieren. Er ist überzeugt: „Sie ist existenziell für die zukünftige Ausrichtung des Standorts.“ Zudem sei man im Nordwesten mit diesem Angebot beinahe allein. Die neue Strategie der Bahn sieht solche Drittgeschäfte eigentlich als Lösung an, um Auftragsverluste auszugleichen.

Spezialisiert ist das Werk auf die Motoreninstandsetzung. Immer wieder stand der Erhalt des Standorts in Hemelingen infrage – zuletzt 2010. Damals wurde die Zahl der Beschäftigten von etwa 500 auf 400 reduziert. „Sorgen der Kollegen gibt es bereits seit 16 Jahren. 2000 standen wir schon auf dem Streichzettel“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Freire Stelljes. Dennoch habe das Werk immer überzeugt.

Ein Versprechen der Bahn gilt schon heute als sicher: Betriebsbedingte Kündigungen schließen die Tarifverträge nach Ditte im Prinzip aus. Mitarbeiter unterschreiben im Zuge von Umstrukturierungen Verträge bei der DB Job Service. Sie vermittelt bundesweit einen neuen Arbeitsplatz.