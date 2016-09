Bürgermeister Carsten Sieling. (Ingo Moellers)

Sarah Ryglewski (Christina Kuhaupt)

Uwe Beckmeyer (Frank Thomas Koch)

Christina Jantz-Herrmann (FR)

Joachim Schuster (China Hopson)

Sogar einige der größten Kritiker des Abkommens in seiner Partei konnte Sigmar Gabriel (SPD) hinter sich bringen. Der Bremer SPD-Landesverband hatte noch Ende Juni einen Beschluss gefasst, worin einige Aspekte des geplanten Handelsabkommens zwischen der EU und Kanada scharf angegriffen worden waren. „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Entscheidung zu Ceta“, sagte Bremens Bürgermeister. „Der Kompromiss enthält wichtige Kernthemen.“ Dass Verstöße gegen die Normen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sanktioniert werden können, sei ein wichtiger Punkt. Ebenso freut sich Sieling, der zum linken Parteiflügel gehört, dass es vor dem Beschluss des Europaparlaments ein Anhörungsverfahren mit zivilen Akteuren geben soll. Über den Kompromiss ist Sieling nicht überrascht: „Als Mitglied des Parteivorstands habe ich die Diskussion gut verfolgen können.“ Er lobt Gabriels Bemühen um eine Übereinkunft mit Kanada. „Sigmar Gabriel hat alles Mögliche gemacht, um etwas zu verändern.“ Für Gabriel sei die Abstimmung auch eine Rückenstärkung in der Partei.Auch die SPD-Linkeist dem Parteivorsitzenden ungewohnt wohlgesonnen. „Mit dem Kompromiss hat sich viel bewegt, das muss man Sigmar Gabriel positiv anrechnen“, sagte die Bremer SPD-Bundestagsabgeordnete. Sie hält dem SPD-Chef zu Gute, dass er die Kritik aufgenommen hat. Er habe seine Aufgabe als Parteivorsitzender, eine mehrheitsfähige Linie zu finden, erfüllt. „Dennoch möchte ich nicht verhehlen, dass ich mir gewünscht hätte, dass fragwürdige Rechtsbegriffe noch vor der Zustimmung der EU-Handelsminister rechtsverbindlich geklärt worden wären.“ Das Treffen soll in dieser Woche stattfinden. Ryglewski erklärte: „Gabriel wird sich daran messen lassen müssen, ob die Änderungen wirklich erfolgen.“„Der Konvent zeigt, dass die SPD handlungs- und regierungsfähig ist“, sagte(SPD), Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Die Abstimmung der Delegierten in Wolfsburg sei „hochverantwortlich“. Dass Gabriel vergangene Woche nach Montréal gereist war, um mit Ministerpräsident Justin Trudeau und der kanadischen Handelsministerin Chrystia Freeland zu sprechen, sei eine gute Entscheidung gewesen. „Solche Treffen schaffen Klarheit und Transparenz. Ceta ist ein Paradebeispiel, wie man ein Handelsabkommen machen sollte“, findet Beckmeyer. Viele Kritiker hantierten mit Halbwissen oder Argumenten, die längst überholt seien.Auch, Bundestagsabgeordnete für Osterholz und Verden, verwies auf die Wichtigkeit eines internationalen Abkommens wie Ceta: „Wir leben nun einmal in einer globalisierten Welt. Wenn man die Chance hat, die Regeln für den Handel mitzubestimmen, sollte man dies nutzen.“ Die Atmosphäre beim Parteikonvent, den sie aus Interesse besucht hat, auf dem sie jedoch nicht stimmberechtigt war, hat sie als konstruktiv wahrgenommen.Der Bremer Europa-Abgeordneteist am Montag ebenfalls nach Wolfsburg gereist. Als Mitglied des Ausschusses für internationalen Handel ist für ihn das Abkommen wichtig, um politische Grundsätze auf internationaler Ebene zu etablieren. Seine Zustimmung im Europaparlament bei der Abstimmung im Februar macht er davon abhängig, ob bis dahin die unbestimmten Rechtsbegriffe geklärt sind.