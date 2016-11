Bei der Grünen-Wahlversammlung erhält Kirsten Kappert-Gonther 110 Stimmen. (Karsten Klama)

Die Grünen schicken Kirsten Kappert-Gonther als Bremer Kandidatin in den Bundestagswahlkampf. Nachdem die langjährige Bremer Bundestagsabgeordnete Marieluise Beck, diesmal nicht erneut antrat, war Kappert-Gonther die einzige Kandidatin der Bremer Grünen für Listenplatz eins.

Kappert-Gonther ist Bürgerschaftsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bremer Parlament. Sie erhielt 88 Prozent der Stimmen: Von 128 Bremer Parteimitgliedern, die sich an der Wahl beteiligten, stimmten 110 für Kappert-Gonther. Vor vier Jahren war die heute 50-Jährige schon einmal angetreten und unterlag damals knapp gegen Marieluise Beck.

Die Psychotherapeutin und Politikerin will sich für mehr soziale Teilhabe und Gerechtigkeit, mehr erneuerbare Energien und den Ausstieg aus der Massentierhaltung einsetzen. Sie wandte sich in ihrer Rede bei der Wahlversammlung der Grünen am Sonnabend außerdem explizit gegen Rechtspopulisten: „Nationalismus und rechte Kräfte bedrohen unsere Gesellschaft“, so Kappert-Gonther. „Vieles, was wir für selbstverständlich gehalten haben, müssen wir jetzt wieder verteidigen.“ Nach dem Brexit und dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA müssten die Grünen verstärkt nicht nur auf die eigenen Parteimitglieder, sondern auf Zusammenarbeit mit Akteuren der Zivilgesellschaft setzen.