Die Bremer Justiz ist kaum noch in der Lage, gravierende Straftaten in einem akzeptablen zeitlichen Rahmen zu ahnden. Selbst spektakuläre Fälle, die das Sicherheitsempfinden vieler Bürger massiv beeinträchtigt haben, werden jahrelang nicht verhandelt. Das wird anhand zweier Verfahren deutlich, die unerledigt in den Aktenschränken des Landgerichts schlummern: der Überfall von Gewalttätern auf Bauarbeiter in der Neustadt im Sommer 2013 und die Vegesacker Krawalle in der WM-Finalnacht 2014.

Beide Taten hatten seinerzeit großes Aufsehen erregt. Besonders hoch schlugen die Wogen der Empörung nach dem Vorfall in der Neustadt. Im August 2013 war am Hohentorsplatz eine Gruppe junger Migranten mit Bauarbeitern aneinandergeraten. Kurze Zeit später kehrten die jungen Männer mit Verstärkung zurück. Rund 30 Clan-Angehörige prügelten auf die Arbeiter ein und fügten ihnen zum Teil schwere Verletzungen zu. Der Polizei gelang es, sechs der bereits mehrfach vorbestraften Täter zu ermitteln und sie festzunehmen. „Ich freue mich sehr, dass sich unsere intensive Ermittlungsarbeit ausgezahlt hat“, äußerte Polizeipräsident Lutz Müller damals seine Genugtuung.

Was ist nun aus diesem Fall geworden? Die Staatsanwaltschaft schloss ihre Arbeit vergleichsweise zügig ab und reichte die Anklage im Dezember 2013 beim Landgericht ein. Dort wurde das Verfahren der Strafkammer 1 zugewiesen. Ein Verhandlungstermin ist – drei Jahre und zwei Monate nach der Tat – nicht in Sicht. Gerichtssprecher Helmut Kellermann hat dafür folgende Erklärung: „Die Strafkammer 1 ist seit Langem fast ausschließlich mit Haftsachen ausgelastet.“

Mit Verfahren also, bei denen sich die Beschuldigten bereits in Untersuchungshaft befinden und die deshalb vorrangig abzuarbeiten sind. Die Kammer kommt laut Kellermann kaum dazu, ihr sonstiges Pensum zu bewältigen. Das sei „zweifelsfrei unbefriedigend“. Im konkreten Fall gehe man von 15 Verhandlungstagen aus, an denen über 70 Zeugen zu vernehmen seien. „Dafür hat die Kammer derzeit keine Kapazitäten“, so Kellermann. Die Möglichkeit, ein Verfahren von einer Kammer abzuziehen und einer anderen zuzuweisen, sei mit großen juristischen Problemen behaftet. Deshalb habe man davon im konkreten Fall bisher kein Gebrauch gemacht.

Ähnlich zäh wie das Baustellen-Verfahren gestaltet sich die Aufarbeitung der Vegesacker WM-Krawalle vom Juli 2014. In der Nacht, in der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Brasilien den Titel gewann, zog ein randalierender Mob durch den Ortskern. Der Schlägertrupp attackierte Passanten und griff Polizeifahrzeuge an. Die Staatsanwaltschaft klagte insgesamt elf Personen wegen Landfriedensbruchs an. Gegen vier, die damals nicht volljährig waren, sprach das Landgericht im Mai einige jugendrechtliche Sanktionen und Weisungen aus. Für die erwachsenen Täter steht die Hauptverhandlung dagegen noch aus. Sie soll voraussichtlich im Frühjahr 2017 beginnen, fast drei Jahre nach den Vorfällen.

Eine so große Zeitspanne zwischen Tat und Sanktion hält der Bremer Rechtspsychologe Dietmar Heubrock in mehrfacher Hinsicht für fatal. Für die Delinquenten „tritt die Justiz schlichtweg nicht in Erscheinung“, sagt der Fachmann. Manche fühlten sich sogar ermutigt und begingen in der langen Wartezeit auf den Prozess weitere Straftaten. Bei den Opfern stelle sich Frustration ein, bei vielen Bürgern eine wachsende Entfremdung vom Rechtsstaat – ein kapitaler „Flurschaden“, wie Heubrock findet. „Was der Bürger vom Staat erwartet und das justizielle System von sich selbst – das sind zwei Bezugssysteme, die nicht zueinander passen“, lautet sein Befund.

Aus Sicht des Deutschen Richterbundes sind überlange Verfahren keine spezielle Bremer Erscheinung. „Es handelt sich um ein generelles Ressourcenproblem“, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Claudia Keller. „Wenn man dauerhaft zu wenig Personal hat, dann passiert so etwas.“ Einige Bundesländer stellten sich diesen Defiziten inzwischen und seien dabei, nach Jahren des Abbaus wieder zusätzliches Justizpersonal einzustellen. Als positive Beispiele nennt sie Nordrhein-Westfalen und Bayern. Auch im Bremer Justizressort nimmt man für sich in Anspruch, das Problem erkannt zu haben. „Wir haben zu Jahresbeginn bereits eine zusätzliche Strafkammer am Landgericht eingerichtet“, erfährt man von Behördensprecher Sebastian Schulenberg. Weitere Kapazitäten seien in Planung.