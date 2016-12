Symbolbild: Die Nahrungs- und Genussmittelindustrie ist mit einem Umsatz von vier Milliarden Euro der zweitstärkste Wirtschaftszweig im Land Bremen. (dpa)

„Das Land Bremen: ein Standort für Genießer“ – mit diesem Slogan wirbt die WFB Wirtschaftsförderung Bremen in einer Imagebroschüre für den Nahrungs- und Genussmittelstandort. Man ist stolz auf die vielen Akteure und die wirtschaftliche Leistung der Branche, das lässt sich deutlich aus der Broschüre herauslesen.

Zugegeben: Die Broschüre datiert auf August 2013 – seitdem hat sich viel getan in diesem Industriezweig. Gerade in den vergangenen Monaten, so scheint es, haben sich die schlechten Nachrichten noch einmal vervielfacht. Bürgermeister Carsten Sieling und Wirtschaftssenator Martin Günthner (beide SPD) hatten daher für Dienstagnachmittag zu einem Austausch mit Bremer Branchenvertretern eingeladen.

Das schlechte Image der Stadt

Diskutiert wurde bei dem eineinhalbstündigen Treffen über Kritikpunkte, die in den vergangenen Monaten seitens der Unternehmen immer wieder vorgebracht wurden: das schlechte Image der Stadt, das es Firmen erschwere, Fachkräfte für den Standort zu gewinnen; die Wahrnehmung der Branche durch die Politik; aber auch über konkrete Standortfaktoren wie die geplante Erhöhung der Schmutzwassergebühren wurden angesprochen.

Das Umweltressort sieht vor, dass die Gebühr von 2,31 Euro auf 2,42 Euro pro Kubikmeter steigt – eine Erhöhung um 4,8 Prozent. Nach Erhebungen der Handelskammer Bremen liegt Bremen damit bundesweit im oberen Drittel. Zum Vergleich: In Leipzig liegt die Schmutzwassergebühr bei 1,31 Euro, Spitzenreiter ist Wuppertal mit 2,90 Euro. Bei Bremer Unternehmen, bei denen viel Schmutzwasser anfällt, können durch die geplante Erhöhung pro Jahr zusätzliche Summen im sechsstelligen Bereich anfallen.

Energie, Steuern und kommunale Gebühren sind laut der Handelskammer nach den Lohnkosten die größten Kostenpunkte für Unternehmen aus der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Im Vergleich mit dem Umland seien diese drei Positionen deutlich höher – von den günstigeren Konditionen im Ausland ganz zu schweigen, sagt Frank Thoss, der bei der Handelskammer den Bereich Innovation verantwortet.

Austausch darf keine einmalige Sache sein

AB-Inbev-Sprecher Oliver Bartelt war einer der Teilnehmer an dem Spitzentreffen am Dienstagnachmittag. Er lobt, dass die Kritik der vergangenen Zeit nun offenbar beim Bürgermeister und beim Wirtschaftssenator angekommen sei. „Der Austausch darf aber keine einmalige Sache gewesen sein“, sagt er.

Damit es künftig eine weitere und vor allem verlässliche Grundlage für solche Gespräche gibt, soll in den kommenden Monaten eine Studie über den Nahrungs- und Genussmittelstandort erstellt werden. Im Auftrag des Vereins Nahrungs- und Genussmittelindustrie Bremen (Nageb), der 22 Unternehmen der Branche vertritt, arbeitet der Lehrstuhl von Dirk Fornahl, das Zentrum für regionale und Innovationsökonomik an der Universität Bremen, seit Anfang des Monats an der Erhebung.

„Es gibt kaum Statistiken, niemand weiß, wie sich die Branche genau zusammensetzt“, begründet Nageb-Vorstand Hasso Nauck. Doch gerade solche Zahlen brauche es, um das Bewusstsein der Politik, der Bevölkerung aber auch der Unternehmen selbst für den Industriezweig zu stärken.

Zweitstärkster Wirtschaftszweig

Die jüngsten Daten besagen, dass die Nahrungs- und Genussmittelindustrie mit einem Umsatz von vier Milliarden Euro und gut 9.000 Mitarbeitern nach dem Automobilbau der zweitstärkste Wirtschaftszweig im Land Bremen ist. Mit einem Anteil von 8,6 Prozent an der Wirtschaftsleistung ist die Branche hierzulande im Vergleich mit dem Bundesschnitt doppelt so stark aufgestellt.

Doch Daten darüber hinaus gibt es derzeit so gut wie keine. Daher sollen die Bremer Wissenschaftler in einem ersten Schritt nun zunächst einmal alle Zahlen und Fakten rund um die Lebensmittelbranche in Bremen erheben. Ziel des dreiköpfigen Teams ist es, die regionalökonomische Wirkung der Branche aufzuzeigen.

Nach Angaben von Fornahl wollen sie unter anderem herausfinden, welche großen Trends den Standort beeinflussen und welche bremenspezifischen Entwicklungen es gibt. Zudem analysieren die Forscher, welche Bedeutung der Industrie für die Region aber auch als Impulsgeber zukommt. Dafür befragen sie große und kleine Unternehmen, werten Daten von Behörden aus und veranstalten Workshops. „Wir brauchen die Zahlen, um sichtbar zu werden“, begründet Nauck.

Untersuchung kostet einen fünfstelligen Betrag

Bezahlt wird die Untersuchung, die nach bisherigen Schätzungen einen fünfstelligen Betrag kosten wird, zu einem Viertel vom Verein und zu drei Vierteln über Fördermittel der Europäischen Union. Mit ersten Ergebnissen rechnet die Nageb für Mitte des kommenden Jahres.

Zu dem Zeitpunkt entscheidet sich auch, ob die Studie fortgeführt wird – dann mit Fokus auf weichere Faktoren wie Umweltverträglichkeit, soziales Engagement, Wertschätzung durch die Bevölkerung und Nachhaltigkeit. Als drittes Modul, so die bisherigen Pläne, sollen schließlich Handlungsempfehlungen für das Land Bremen erarbeitet werden.

Nauck sieht in den Ergebnissen der Studie eine Chance, „damit das Arbeiten am Thema für alle endlich einfacher wird“. Bestenfalls würde die Politik zum Ergebnis kommen, die Nahrungs- und Genussmittelindustrie zu einem landeseigenen Cluster zu machen. „Das wäre mehr als gerechtfertigt“, findet Nauck.

Innovationsprogramm 2020

Der Wirtschaftssenator hat den Schwerpunkt seiner Aktivitäten vor einiger Zeit auf die Cluster Luft- und Raumfahrt, Windenergie und Maritime Wirtschaft und Logistik gelegt. Abgehängt werden sollen andere Zweige deswegen nicht: Das Innovationsprogramm 2020, das das Ressort vor sechs Jahren vorgestellt hat, sieht vor, Kompetenzfelder mit Innovations- und Zukunftspotenzial, zu denen die Nahrungs- und Genussmittelindustrie zählt, auszubauen.

Die Untersuchung der Bremer Uni fällt in eine Zeit des Umbruchs der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Allein in diesem Jahr gab es gleich mehrere schlechte Nachrichten für den Standort: Kellogg kündigte an, seine Fabrik in der Überseestadt zu schließen; Coca-Cola verabschiedete sich von seinem Abfüllstandort in Hemelingen und Jacobs Douwe Egberts will sich von seinem Kaffee-Hag-Traditionswerk im Holzhafen trennen.

Neuer Snack-Chef für Mondelez

Die deutsche Snack-Sparte von Mondelez International bekommt einen neuen Geschäftsführer: Fridolin Frost folgt am 1. Januar auf Thorsten Rodehüser. Das gab das Unternehmen, das seinen Deutschlandsitz in Bremen hat, am Dienstag bekannt. Rodehüser habe sich für eine Karriere außerhalb des Konzerns entschieden. Frost ist 45 Jahre alt und arbeitet seit 2001 in verschiedenen Positionen im Marketing und Vertrieb für Mondelez International. Zuletzt verantwortete der Diplom-Wirtschaftsingenieur den Geschäftsbereich Meals für Deutschland, Österreich und die Schweiz.