Die größten Privatjachten der Welt entstehen auf der Lürssen-Werft in Bremen Vegesack. (Karsten Klama)

Die Bremer Familie Lürssen kauft die Hamburger Traditionswerft Blohm + Voss. Am vergangenen Wochenende habe sich das Unternehmen mit dem bisherigen Eigner, dem britischen Private-Equity-Fonds Star Capital Partners, auf die Übernahme geeinigt, teilte die Lürssen-Werft mit Sitz in Bremen-Vegesack am Mittwoch mit. Das Geschäft stehe noch unter dem Vorbehalt, dass die Kartellbehörden zustimmen. Einen Kaufpreis nannte Lürssen nicht.

Jahrelang hatte sich das von den beiden Vettern Friedrich und Peter Lürßen geführte Unternehmen um den Kauf von Blohm + Voss bemüht. Zuletzt im vergangenen Herbst hatten Management und Belegschaft eine Offerte der Bremer zurückgewiesen. Die beiden Werften arbeiten bereits seit längerem beim Bau von Marineschiffen zusammen – aktuell etwa bei Fregatten der Klasse F125 für die Deutsche Marine. Im Geschäft mit Megajachten dagegen sind sie dagegen Rivalen. Nach Informationen des NDR sind von der Übernahme 980 Mitarbeiter von Blohm + Voss betroffen. Star Capital hatte das Unternehmen 2011 von Thyssen Krupp erworben.

Lürssen wolle die Anlagen der Hamburger Werft „in Zukunft nutzen, um unser aktuelles Angebot an Reparatur- und Refit-Leistungen abzurunden und unseren Kunden noch bessere Servicebedingungen anbieten zu können", erklärte Peter Lürßen, der Geschäftsführer der Beteiligungstochter Lürssen Maritime ist. "Zusätzlich möchten wir die Kompetenzen und Erfahrungen der Werft und ihrer Mitarbeiter im Neubau komplexer Marineschiffe nutzen, um deren Fertigung am Hamburger Standort fortzuführen.“

Unklar ist, ob mit der Übernahme der Jachtbau am Traditionsstandort in Hamburg noch Zukunft hat. Ob man Blohm + Voss auch hierfür nutzen werde, „wird vor allem von der Marktentwicklung abhängen und ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu beantworten", so Lürssen. Fraglich dürfte auch sein, ob der seit 139 Jahren bestehende Name der Hamburger Werft bestehen bleibt.

Der Kauf von Blohm + Voss dürfte die bislang größte Übernahme von Lürssen sein. Seit 2012 gehört bereits die Hamburger Norderwerft mit Sitz auf dem Steinwerder zu den Bremern. Nach Abschluss der neuen Akquisition werde Lürssen insgesamt sechs Werften mit ingesamt rund 2800 Mitarbeitern betreiben, so das Unternehmen.